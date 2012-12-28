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Происшествия
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33 минуты назад
45 взрослых и 15 детей эвакуированы утром из общежития на Осеннем проезде
В одной из комнат вспыхнул пожар — загорелись вещи.
Вечером 7 октября деревне Ярлуково Добринского округа сгорел мопед «Альфа». Никто не пострадал.
В 21:40 пожарные выехали на улицу Урицкого в Липецке, где загорелся жилой шлаковый дом. Огонь уничтожил отделку кухни на площади 10 квадратных метров, пострадавших нет.
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