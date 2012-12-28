45 взрослых и 15 детей эвакуированы утром из общежития на Осеннем проезде

В одной из комнат вспыхнул пожар — загорелись вещи.

Около четырех утра в одной из комнат общежития на Осеннем проезде,12 загорелись вещи. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр. Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, к общежитию прибыли пять пожарных подразделений. Пожарные спасли одного человека, эвакуировали 45 взрослых и 15 детей. Обошлось без пострадавших.Вечером 7 октября деревне Ярлуково Добринского округа сгорел мопед «Альфа». Никто не пострадал.В 21:40 пожарные выехали на улицу Урицкого в Липецке, где загорелся жилой шлаковый дом. Огонь уничтожил отделку кухни на площади 10 квадратных метров, пострадавших нет.