«Культурные пространства Липецка» выиграли суд у подрядчика из-за трибун и навесов на Зелёном острове
Общество
1264
сегодня, 14:53
4
Ещё один недовольный покупатель вернёт автомобиль салону
Реальное техническое состояние машины салон утаил, а цену завысил в 3,8 раза.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, «Рено Логан» был куплен в кредит зимой 2025 года. При этом менеджер автосалона предоставил покупателю недостоверную информацию о реальном техническом состоянии машины, а её цена была необоснованно завышена в 3,8 раза.
По заключенному в суде мировому соглашению автосалон выплатит покупателю компенсацию в 1 миллион 430 тысяч рублей и 1 миллион 330 тысяч рублей для погашения кредита. После получения денег покупатель машины передаст салону документы, ключи и автомобиль, и тогда автосалон дополнительно выплатит клиенту 100 тысяч рублей наличными.
Ранее Лебедянский районный суд взыскал с автосалона за проданный с дефектами автомобиль более 4,6 миллиона рублей.
1
1
1
10
1
Комментарии (4)