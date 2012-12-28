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сегодня, 14:53
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Ещё один недовольный покупатель вернёт автомобиль салону

Реальное техническое состояние машины салон утаил, а цену завысил в 3,8 раза.

Тербунский районный суд утвердил мировое соглашение по иску покупателя «Рено Логан» к автосалону о расторжении договора купли-продажи автомобиля.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, «Рено Логан» был куплен в кредит зимой 2025 года. При этом менеджер автосалона предоставил покупателю недостоверную информацию о реальном техническом состоянии машины, а её цена была необоснованно завышена в 3,8 раза.

По заключенному в суде мировому соглашению автосалон выплатит покупателю компенсацию в 1 миллион 430 тысяч рублей и 1 миллион 330 тысяч рублей для погашения кредита. После получения денег покупатель машины передаст салону документы, ключи и автомобиль, и тогда автосалон дополнительно выплатит клиенту 100 тысяч рублей наличными.

Ранее Лебедянский районный суд взыскал с автосалона за проданный с дефектами автомобиль более 4,6 миллиона рублей.
права потребителей
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Комментарии (4)

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Сначала новые
дед
38 минут назад
надо лошадь покупать, авто чем будем заправлять, опять в ночь два завода...
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Деду
26 минут назад
Как заведено-в Китае купим.
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Присудить пол дела
54 минуты назад
Здесь ещё возможно повезёт и покупатель получит деньги. А там, где решили взыскать аж 3 стоимости авто - вариантов нет. Автосалон не будет выплачивать и подаст на банкротство
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Баба Нюра
сегодня, 15:08
Эт что ж получается одни жулики в салонах сидят.
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