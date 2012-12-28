Липецкая вечЁрка: самодельные парковки, лето в октябре, и депортация нелегалов

Сегодня, 8 октября, липчане рискуют нарваться на штраф, паркуя автомобили на самодельных парковках, температура воздуха близка к рекордной, и из Липецка депортировали нелегалов.