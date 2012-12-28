Общество
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Липецкая вечЁрка: самодельные парковки, лето в октябре, и депортация нелегалов
Сегодня, 8 октября, липчане рискуют нарваться на штраф, паркуя автомобили на самодельных парковках, температура воздуха близка к рекордной, и из Липецка депортировали нелегалов.
Такие действия незаконны, заявили в мэрии. Правда, найти нарушителей не всегда возможно. Но под штрафы могут попасть владельцы автомобилей — парковку на таких стоянках, бывших газонах, автоматические комплексы фиксируют как нарушение.
«Задолбали со своими парковками, хочется выходить во двор и наслаждаться свободным пространством!», — возмутился Местный.
«Вы посмотрите на них, голь на выдумки хитра, и, желательно, на халяву. Загадили все газоны. Я давно говорил, это просто золотая жила для бюджета. Пройдитесь по все дворам 8-12 микрорайона. Там жесть, что творится. За стоянку никто не хочет платить, а портить газоны — это всегда пожалуйста. Штраф и только штраф!», — согласился ним Animal planet.
«Всё бы ничего, но у дома 3/2 территорию отсыпали, а заезжать будут по пешеходной дорожке, по которой люди ходят, школьники в школу, пенсионеры. И теперь придется шарахаться от этих парковщиков! Есть кадры, которые по этой пешеходной дорожке от школы к магазину Пятерочка проезжают», — переживает Липчанин.
«Недавно гулял по этой улице и обратил внимание на машины, припаркованные на газоне. Номера у них были скрыты: кто-то прикрыл их чем-то, кто-то просто спрятал. Видно, что люди уже готовы к появлению комплексов автоматической фиксации нарушений», — сообщил Паркон.
Активно обустраивают парковки не только горожане, но и власти. Осенью количество улиц, где можно будет припарковаться только за деньги, вырастет. Родители особенных учеников школы № 32 попросили мэрию оставить им возможность парковаться у школы бесплатно. В мэрии это учли. За стоянку у школы можно не платить полтора часа.
«Пока суть да дело, а с родителей будут и деньги взимать и штрафы. Необходимо сначала подготовить базу и продумать нюансы, потом вводить оплату. Около первой поликлиники на улице Советской тоже разметили места для платной парковки. А как быть, когда привозишь в поликлинику пожилого человека с ограниченными возможностями, но без инвалидности? Если ему 80 лет?», — назвал еще один проблемный адрес Сергей.
На улице сейчас значительно теплее, чем обычно в это время года. В ближайшие пять дней (именно на такой срок делают прогноз в Липецком гидрометеоцентре) температура воздуха будет близка к рекордным значениям. 9 и 12 октября столбики термометров и вовсе могут добраться до отметки +20 (самым жарким 9 октября было в 2011 году: +21,1 градуса, а 12 октября — в 1935 году: +22,6 градуса.)
В комментариях к этой новости заспорили о скором начале отопительного сезона.
«Можно не напрягаться РИР-Энерго и дальше спокойно без напряга латать старые придомовые теплотрассы, где не работают общие задвижки, отключив несколько районов или кварталов», — заметил Слесарь.
«А если такая погода простоит весь октябрь, то отопление совсем не включат, но за октябрь оплату возьмут. 354 Постановление говорит, что оплата берется за семь месяцев. Красота! А то что в квартире 16 градусов — ерунда, главное выдержать среднесуточный норматив. Не понятно только, почему другие регионы уже включили отопление, им 354 постановление не указ? Или мы особенные?» — удивляется Лариса.
Напомним, в Москве отопительный сезон начался 1 октября. Горячие батареи в многоквартирных домах у соседей из Тамбова, Рязани, Тулы и Орла. В Курске собираются включить отопление 15 октября, в Воронеже дата пока не определена.
Во время второго этапа операции «Нелегал — 2026» полицейские в Липецке возбудили три уголовных дела, выявили 171 административное правонарушение в сфере миграции. 10 иностранцев выдворены за пределы Российской Федерации, ещё двое будут депортированы, у 21 мигранта отозваны виды на жительство.
Комментаторы GOROD48 уверены, что нарушителей значительно больше.
«В Сселках много на новостройках, и никто их не проверяет, т. к. не кому», — написал Еще не всех.
«Проверьте садоводства Дачный, Мечта там их полно», — посоветовал А.
«Что-то их меньше не становится?», — удивляется Да уж.
«Выдворяйте, только кто работать будет?» — уточнила Пенсионерка.
28-летняя мать-одиночка записала отцами своих детей четверых иностранцев. Теперь ее будут судить по обвинению в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору. За каждую сделку липчанка получила по 10 тысяч рублей.
«Липецк обнищал совсем. Мамочки за 10 тыш преступают закон», — заметил Я.
Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, от +19 до +21 градусов.
И обратите внимание, на площади Авиаторов частично ограничено движение по двум полосам — энергетики подключают ЖК «Поколение» к центральному водоснабжению. Воспользовавшись ситуацией, дорожники меняют асфальт на улице Гагарина.
Одну полосу откроют до конца недели, вторую — сразу после врезки новых сетей в действующий водопровод.
Накануне мы рассказали о том, что в Быхановом саду стало меньше белок. Сегодня наш читатель обнаружил сразу четырех зверьков! Как будто белки почитали GOROD48 и решили показаться липчанам, чтобы те не волновались.
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