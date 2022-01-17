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В Липецке слепили из снега пожарную машину

7 875
#снег #МЧС
7
В Липецке слепили из снега пожарную машину

Снежная скульптура соседствует с памятником «Борцам с огненной стихией».

У здания Главного управления МЧС России по Липецкой области на улице Папина, 2А рядом с памятником «Борцам с огненной стихией» появилась пожарная машина из снега.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, необычную снежную фигуру сделали сами пожарные.

Над скульптурой работали четверо сотрудников МЧС, ушло около трёх кубометров снега.
7 875
#снег #МЧС
7

Комментарии (7)

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Sinister

5 минут назад
Им надо у каждого дома в городе машины лепить, за одно и снег уберут.
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Липчанин

15 минут назад
Ну а что работы много вот и веселись. Я бы удивился, если гороновые, к примеру, во время работы слепили из снега что нибудь. А так МЧС до 45 лет в снежки поиграли и на пенсию
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Липецкие басни

17 минут назад
Теперь на снежной машине на пожары будут выезжать, в ней хотябы вода есть.
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Просто мимо проходил

28 минут назад
Ощущение такое, что у нас все из снега или песка слепили. Рвется, тает, падает, проваливается, разваливается, отваливается...
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Больше

41 минуту назад
заняться не чем за казённый счет?
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Когда коту делать нечего...

41 минуту назад
Это как же должно быть скучно!
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Спрутс

58 минут назад
"Сгорит" с первым плюсом.
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