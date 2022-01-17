Общество
сегодня, 11:44
В Липецке слепили из снега пожарную машину
Снежная скульптура соседствует с памятником «Борцам с огненной стихией».
У здания Главного управления МЧС России по Липецкой области на улице Папина, 2А рядом с памятником «Борцам с огненной стихией» появилась пожарная машина из снега.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, необычную снежную фигуру сделали сами пожарные.
Над скульптурой работали четверо сотрудников МЧС, ушло около трёх кубометров снега.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, необычную снежную фигуру сделали сами пожарные.
Над скульптурой работали четверо сотрудников МЧС, ушло около трёх кубометров снега.
Sinister
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