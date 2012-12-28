Автосалон выплатит покупателю тройную стоимость машины с дефектами

Автомобиль «Киа Спортейдж» салон продал за 1 миллион 560 тысяч рублей, по решению суда он выплатит покупателю более 4,6 миллиона.

Лебедянский районный суд взыскал с автосалона за проданный с дефектами автомобиль более 4,6 миллиона рублей.В октябре 2025 года автосалон продал автомобиль «Киа Спортейдж» 2013 года выпуска. Покупателю при этом заявили, что машина не битая и не крашеная, да ещё и занизили её пробег. Выяснить, правда ли это, покупатель сразу не смог: автомобиль ему передали в тёмное время суток. А потом вылезли многочисленные скрытые недостатки, которые невозможно было заметить в темноте и которые соответственно не были зафиксированы в акте приёма-передачи.Досудебную претензию о расторжении договора автосалон проигнорировал, и тогда покупатель обратился в суд.«Решением суда договор купли-продажи автомобиля расторгнут», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.С автосалона в пользу покупателя взысканы стоимость машины по договору — 1 миллион 560 тысяч рублей, точно такие же неустойка и штраф, 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и 42 тысячи рублей в возмещение юридических расходов. В течение месяца после выплаты этих денег покупатель должен вернуть салону машину.