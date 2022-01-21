QR-коды проверяли не подключенным к интернету смартфоном

С проверками в торговые точки вышли и сотрудники липецкой прокуратуры.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, сотрудники управления потребительского рынка побывали в торговых центрах с проверками соблюдения антиковидных мер совместно с прокуратурой Октябрьского округа Липецка.



Возбуждено три административных дела по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». В отношении двух магазинов будут приняты меры прокурорского реагирования. При входе в один из торговых центров проверяли QR-коды о вакцинации или перенесённом у посетителей, но при этом смартфон… не был подключен к сети интернет.





Основными же нарушениями стали не проведение уборки в торговых объектах и термометрии у сотрудников. Также не было обеспечено социальное дистанцирование путём нанесения разметки. В некоторых точках торговли непродовольственными товарами не проверяли QR-коды — так, антиковидные меры не соблюдали в мебельном магазине.



Напомним, санкция статьи 20.6.1 КоАП РФ предусматривает штраф для юридического лица в размере от 100 000 до 300 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 000 до 50 000 рублей, для граждан - от 1 000 до 30 000 рублей.