Общество

сегодня, 17:18

QR-коды проверяли не подключенным к интернету смартфоном

5 770
#QR-код #коронавирус
4
QR-коды проверяли не подключенным к интернету смартфоном

С проверками в торговые точки вышли и сотрудники липецкой прокуратуры.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, сотрудники управления потребительского рынка побывали в торговых центрах с проверками соблюдения антиковидных мер совместно с прокуратурой Октябрьского округа Липецка.

Возбуждено три административных дела по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». В отношении двух магазинов будут приняты меры прокурорского реагирования. При входе в один из торговых центров проверяли QR-коды о вакцинации или перенесённом у посетителей, но при этом смартфон… не был подключен к сети интернет.


Основными же нарушениями стали не проведение уборки в торговых объектах и термометрии у сотрудников. Также не было обеспечено социальное дистанцирование путём нанесения разметки. В некоторых точках торговли непродовольственными товарами не проверяли QR-коды — так, антиковидные меры не соблюдали в мебельном магазине.

Напомним, санкция статьи 20.6.1 КоАП РФ предусматривает штраф для юридического лица в размере от 100 000 до 300 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 000 до 50 000 рублей, для граждан - от 1 000 до 30 000 рублей.
5 770
#QR-код #коронавирус
4

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Эксперт

11 минут назад
Больше штрафов тем кто не хочет соблюдать новые законы.
ответить

Так

14 минут назад
Может и прививки делают шприцем без иголок и без вакцины?!
ответить

Зачем

23 минуты назад
Вы туда ходите?
ответить

Берия

35 минут назад
В законе российской федерации нет понятия куаркоды! Даже Путин отменил свои указы о проработке законодательства! Читайте центральные СМИ .
ответить

Ч,П,

51 минуту назад
Это когда местные законы выше федеральных .Нонсенс в наши дни становится возможным!
ответить

Еще в рубрике

Липчан призывают бурить лунки и делать проруби
#рыбалка #экология
9
Липчан призывают бурить лунки и делать проруби

сегодня, 17:18

Общество
В реабилитационном центре для несовершеннолетних не платили за сверхурочную работу
#зарплата #трудовые права
3
В реабилитационном центре для несовершеннолетних не платили за сверхурочную работу

сегодня, 16:47

Общество
Снегопад затормозил городской транспорт в Липецке
#снегопад #общественный транспорт
6
Снегопад затормозил городской транспорт в Липецке

сегодня, 16:42

Общество
Росстат: липчане чаще делали покупки через интернет
#интернет-торговля
Росстат: липчане чаще делали покупки через интернет

сегодня, 16:30

Общество
Полицейские в автобусе: «Масочки надевайте!»
#маски #рейд
15
Полицейские в автобусе: «Масочки надевайте!»

сегодня, 16:29

Общество
«Я стою на плацу, с неба падает снег»
#УФСИН
7
«Я стою на плацу, с неба падает снег»

сегодня, 15:55

Общество