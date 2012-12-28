Общество
39
32 минуты назад
Более 18% компаний Липецкой области столкнулись с киберугрозами
18,2% крупных и средних предприятий Липецкой области столкнулись в 2025 году с угрозами информационной безопасности. В 2024 году показатель кибератак составлял 15,2%, говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата.
Максимальная доля организаций, столкнувшихся с инцидентами информационной безопасности, была отмечена в Московской области (26,4%), Пермском крае (21%), Самарской области (21%), Удмуртии (20,2%), Кемеровской области (20,2%).
0
0
0
0
1
Комментарии