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Более 18% компаний Липецкой области столкнулись с киберугрозами
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Общество
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32 минуты назад

Более 18% компаний Липецкой области столкнулись с киберугрозами

18,2% крупных и средних предприятий Липецкой области столкнулись в 2025 году с угрозами информационной безопасности. В 2024 году показатель кибератак составлял 15,2%, говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата.

В целом по стране с инцидентами информационной безопасности столкнулись 17,8% организаций, их доля выросла за год на 1,5 процентных пункта. Чаще всего киберпреступления фиксировались в оптовой и розничной торговле: с ними столкнулись 31,7% предприятий отрасли, то есть примерно каждое третье. На втором месте — гостиницы и предприятия общественного питания (27,3%), на третьем — организации сферы высшего образования (23,5%). Выше общероссийского уровня показатель был в сфере информации и связи (21,5%), финансовой и страховой деятельности (20,8%) и обрабатывающих производствах (19,9%).

Максимальная доля организаций, столкнувшихся с инцидентами информационной безопасности, была отмечена в Московской области (26,4%), Пермском крае (21%), Самарской области (21%), Удмуртии (20,2%), Кемеровской области (20,2%).
киберугрозы
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