В Липецкой области до +22

Небольшой дождь лишь мимоходом заскочит в наш регион.





9 и 11 октября Липецкая область останется в зоне повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. 10 октября ночью через наш регион пройдёт атмосферный фронт, ожидается небольшой дождь. Среднесуточные температуры составят 10–14 градусов тепла, что на 3–6 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный, ночью 3–8 м/с, днём 8–13 м/с. Температура воздуха ночью составит от +5 до +10 градусов, днём — от +17 до +22.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью на улице от +6 до +8 градусов, днём — от +19 до +21.День 9 октября стал самым тёплым в Липецке в 2011 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году — 5 градусов мороза.