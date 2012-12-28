Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области до +22
Небольшой дождь лишь мимоходом заскочит в наш регион.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный, ночью 3–8 м/с, днём 8–13 м/с. Температура воздуха ночью составит от +5 до +10 градусов, днём — от +17 до +22.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью на улице от +6 до +8 градусов, днём — от +19 до +21.
День 9 октября стал самым тёплым в Липецке в 2011 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году — 5 градусов мороза.
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