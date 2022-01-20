Общество

сегодня, 13:08

«Количество жалоб по уборке снега колоссальное. Исчисляется сотнями по частному сектору»

18 858
#снег #Липецкий городской Совет
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«Количество жалоб по уборке снега колоссальное. Исчисляется сотнями по частному сектору»

В Липецком горсовете обсудили содержание и обслуживание дорог в зимнее время.

Сегодня на комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета депутат Игорь Подзоров предложил обсудить ремонт, содержании и обслуживание автомобильных дорог в зимнее время. Отвечать на его вопросы взялся начальник МБУ «Управление благоустройства Липецка» Алексей Романчукевич.

Руководитель муниципального коммунального предприятия сообщил, что этой зимой рабочие отремонтируют литым асфальтобетоном 7,5 тысяч кв.м. дорог. Но главная задача организации другая – своевременная и качественная очистка от снега и льда дорог и тротуаров, бесперебойное движение автотранспорта и пешеходов.

С ноября по 10 января с улиц Липецка вывезено, по словам Алексея Романчукевича, 41 тысяча кубометров снега. Его отправляют на спецплощадку на улице Студеновской (в этом году под складирование снега зарезервировали еще одно место - в микрорайоне «Елецкий» - чтобы не возить снег из юго-восточной части Липецка на другой край города). С начала снегопадов по 10 января МБУ израсходовало 8,4 тысяч тонн противогололедных материалов. Всего же на этот год закуплены 7 тысяч тонн технической соли, 36 тысяч тонн пескосоляной смеси, 750 тонн реагента марки «Бионорд Универсал» для обработки центральных улиц города – Зегеля, Плеханова, Ленина, площади Ленина-Соборной.  

Площадь механизированной уборки зимой составляет 5,3 млн кв.м., из которых 2,9 миллиона кв.м. – дороги, по которым ходит общественный транспорт. Площадь ручной уборки – 300 тысяч кв.м.

Сейчас МБУ располагает 122 единицами техники: восемью автогрейдерами, 18 самосвалами, 18 погрузчиками, 26 комплексными дорожными машинами (КДМ), 39 тракторами, 13 единицами малогабаритной техники (все машины оснащены системой спутниковой навигации). Однако убирать город вовремя не получается. Муниципальным коммунальщикам не хватает ни техники, ни рабочих рук.

– Я видела в новостях объявления вашего предприятия о приеме на работу. «Каких специалистов вам не хватает?» —спросила Алексея Романчукевича депутат Екатерина Пинаева.

– У нас работаете в два раза меньше сотрудников, чем положено штатным расписанием. Нам нужны еще 80 дворников. Нам не хватает 30-40 процентов водителей и трактористов. Например, в областных коммунальных организациях заплата выше, чем у нас, на 20-30 процентов. В прошлом году средняя зарплата у наших сотрудников была 16 тысяч рублей, а в этом году мы смогли поднять ее для трактористов и водителей до 25 тысяч рублей. И мы уже получили результат: после размещения объявления нам стали звонить заинтересованные люди, – ответил директор МБУ.
Впрочем, Алексей Романчукевич не сказал, нанялся ли уже кто-то из звонивших на работу.
А что с техникой?  

– С начала года обсуждаем закупки новых машин. Недавно купили два роторных очистителя снега. В прошлом году мы приобрели многофункциональный пылесос, который хорошо себя зарекомендовал, и пришли к выводу, что нужно купить еще три единицы такой техники. Нужны один-два новых погрузчика. Нужны грузовики-сорокатонники для перевозки снега – они экономически выгоднее «КАМазов»-десятитонников. Нужны пять новых комбинированных дорожных машин, – ответил на вопрос председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Дергунов.  

Почему же сани не были куплены летом?

Николай Дергунов ответил, что закупать зимнюю технику летом нерационально. Выгоднее нанимать технику на стороне.

К уборке частного сектора в Липецке мэрия привлекает сторонние организации. По договорам они должны выставлять 40 единиц техники для уборки снега и его вывоза.

– Жалоб на уборку очень много. Чистить-то можно по-разному: чуть приподнял ковш – и полно снега на дороге или тротуаре осталось. Нужен контроль над работой частных подрядчиков, – сказал председатель депутатской комиссии Борис Понаморев.

Алексей Романчукевич критику признал: «Количество жалоб по уборке снега колоссальное. Исчисляется сотнями по частному сектору».

Причин этому директор МБУ называл две. Первая – техника частных подрядчиков оснащена иной системой навигации, чем техника муниципальной коммунальной организации. Поэтому контроля онлайн над ними нет. Вторая – не меняющийся вот уже несколько лет тариф за час работы техники. Он составляет 1500 рублей, в то время как управляющие компании готовы в снегопады платить за уборку дворов по 2000 рублей за час. Поэтому УК порой перекупают частных трактористов, и улицы частного сектора остаются в непролазном снегу.
18 858
#снег #Липецкий городской Совет
3

Комментарии (18)

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Алексей

9 минут назад
Подпишусь за село Казинка.Пример для подражания. Пошел снег 3 часа и все дороги очищены. Рядом частный сектор города Липецк Матырский через 2 дня приезжает трактор когда жители лопатами расчистили, подровнять.В Казинке глава администации большой молодец.
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гостья

26 минут назад
Зачем все эти цифры?Кубометры,штуки.Мы видим,что на дорогах снег не убирается.
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Наблюдатель

35 минут назад
Все зависит от главы района, село Казинка Грязинский район - всегда все хорошо почищено, вообще проблем таких нет. Спасибо главе Казинского сельсовета, респект и уважуха
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Житель частного сектора

44 минуты назад
Село Сырское. Снег прочищен в отличие от города. Всё зависит от работы администрации
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1

44 минуты назад
сколько раз наблюдала, как по дворцу кружит трактор с поднятым ковшом и щеткой. результата ноль, зато по системе спутниковой навигации он убрал!
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Гость

44 минуты назад
Когда проезд по частному сектору будет в собственности у собственников частных домоа, тогда они и будут их чистить сами и ремонтировать. А сейчас они такие же налогоплательщики как и жители на ул. Зегеля и др. А где отремонтированные и расчищенные дороги??? Бюджет один
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Эх

46 минут назад
Animal,скажу тебе по секрету,что жители частного сектора,оплачивают такие же платёжки,что и многоквартирные дома,да и улицы сами считаются городскими!так,что ты то же задумайся о лопате!
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Гость

47 минут назад
Пусть директора УК за зарплату дворника снег убирают.
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Ха-ха

48 минут назад
Установите в Управлении зарплату 25к, а остальные деньги направьте на увеличение з/п дворникам и трактористам.
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Житель Сокола

49 минут назад
Вы определитесь, сколько же вы всё таки вывозите снега. То 20 тысяч кубов в сутки, а то всего 40 тысяч с ноября
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