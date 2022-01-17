Общество

сегодня, 10:18

Ежедневно в травмпункы обращаются около 50-ти липчан

3 776
#гололед #травмпункт
1
Ежедневно в травмпункы обращаются около 50-ти липчан

Медики не зафиксировали всплеска пациентов из-за гололеда.

В травмпункт больницы № 3 «Свободный Сокол» с начала года обратились 832 липчанина. Самым травмоопасным днем оказалось 2 января. Когда сокольским медикам пришлось оказать помощь 73 горожанам.

В травмпункт больницы № 4 «Липецк-Мед» в среднем в месяц обращается около 1 100 человек. Медики фиксируют сезонные травмы лучезапястных и голеностопных суставов. При этом всплеска обращений из-за гололеда в этом году нет. В среднем за помощью обращаются около 50-ти человек в сутки. Увеличение количества обращений было год назад, когда в травмпункт приходили по 110 человек за сутки.
3 776
#гололед #травмпункт
1

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Житель

16 минут назад
В суд надо подавать за каждый ушиб! Может научатся следить за дорогами и тротуара ми
ответить

Алексей Н.

38 минут назад
Ну, как смешно читать! Люди падают с "гололёдными" травмами, а отчёт от медиков: "у нас никто не падает". ГОЛОЛЕД УЖАСНЫЙ.
ответить

Гость

сегодня, 10:28
Ну что вы пристали, дороги, дорожки, это для меня не актуально …
ответить

Еще в рубрике

В двух школах Липецкой области объявлен частичный карантин
#школа #карантин
2
В двух школах Липецкой области объявлен частичный карантин

45 минут назад

Общество
В Тербунском районе завышали цены на социально значимые продукты
#торговля #цены #УФАС
4
В Тербунском районе завышали цены на социально значимые продукты

сегодня, 10:13

Общество
В автошколе задолжали зарплату сотрудникам
#зарплата #трудовые права
2
В автошколе задолжали зарплату сотрудникам

сегодня, 10:08

Общество
Разбившийся на ватрушке мальчик вышел из комы
#дети
1
Разбившийся на ватрушке мальчик вышел из комы

сегодня, 09:41

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
9
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
В Липецкую область Скандинавский циклон вернет снег с метелью
#Погода
9
В Липецкую область Скандинавский циклон вернет снег с метелью

вчера, 17:00

Общество