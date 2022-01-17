Ежедневно в травмпункы обращаются около 50-ти липчан

Медики не зафиксировали всплеска пациентов из-за гололеда.

В травмпункт больницы № 3 «Свободный Сокол» с начала года обратились 832 липчанина. Самым травмоопасным днем оказалось 2 января. Когда сокольским медикам пришлось оказать помощь 73 горожанам.



В травмпункт больницы № 4 «Липецк-Мед» в среднем в месяц обращается около 1 100 человек. Медики фиксируют сезонные травмы лучезапястных и голеностопных суставов. При этом всплеска обращений из-за гололеда в этом году нет. В среднем за помощью обращаются около 50-ти человек в сутки. Увеличение количества обращений было год назад, когда в травмпункт приходили по 110 человек за сутки.