Общество

сегодня, 13:16

Евгения Уваркина предложила эвакуировать автомобили из липецких дворов

59 2653
#уборка снега #эвакуатор
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Евгения Уваркина предложила эвакуировать автомобили из липецких дворов

Речь идет о машинах, которые мешают дворникам убирать снег.

Сегодня на оперативном совещании у мэра Евгении Уваркиной первым делом обсудили уборку города от снега. С 10 по 16 января в мэрию поступили 56 жалоб липчан на плохую работу коммунальщиков. Почти все они рассмотрены.



В мэрии пришли к выводу, что проблемы не только в плохой работе дворников, хотя это тоже есть, но и в том, что из-за брошенных в неположенных местах автомобилей, дворники не могут убрать снег.

— Я лично видел, как трактор полтора часа убирал территорию, которую можно очистить за 15 минут. Из-за того, что ему приходилось объезжать автомобили, — сообщил председатель департамента ЖКХ Евгений Лепекин.

Евгения Уваркина потребовала от управляющих компаний вывесить на подъездах график уборки дворов, чтобы жильцы в это время не оставляли свои автомобили. Мэр предложила сотрудникам управляющих компаний даже прибегнуть к крайним мерам — эвакуировать машины, которые мешают уборке снега. При этом Евгения Уваркина особо подчеркнула - жителей обязательно предупредить о времени уборки.

— Это проблема. Есть недобросовестные управляющие компании, а есть безответственная позиция жителей, которые не убирают автомобили, — заметила Евгения Уваркина.

Она также предложила разработать логотип для одежды коммунальщиков, которые убирают дворы и улицы. В нем должна быть информация о названии управляющей компании или муниципального предприятия, а также их контакты. Для того, чтобы липчане знали, кто конкретно отвечает за чистоту в их дворе.

На эту неделю синоптики вновь прогнозируют снегопады. Коммунальным службам расслабиться не удастся. Пока они заняты вывозом снега и посыпкой тротуаров пескосоляной смесью.



За неделю сотрудники Госжилинспекции составили 42 протокола на компании, которые вовремя не убрали снег.
59 2653
#уборка снега #эвакуатор
3

Комментарии (59)

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а-че

2 минуты назад
кеша, (Эта скотская экономия уже достала !)Зато у чинуш есть деньги на седаны бизнес-класса....
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Даня

3 минуты назад
военпенс, в это время загрустил тракторист убирающий снег на территории у спортзала.
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Житель

6 минут назад
Уберите снег в военном городке хотя с основных дорог!!!
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кеша

11 минут назад
Эта скотская экономия уже достала ! Дворников нет,тракторов нет ! Убирать то некому ! У подьездов вдоль дома колея по колено скоро будет! Там машины не стоят ! Загоняй трактор и всего 5 минут надо ! А обочины уж автовладельцы себе отроют парковочные места ! Никому , ничего не надо ! Управляшки вообще самоустранились !
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Гость в Липецке

12 минут назад
Вот это было бы здорово. Надоело смотреть как дворы утопают в снегу, грязи. Пешеходам с детьми вообще нет сил передвигаться. Почему автомобиоям у нас везде зелёный свет, а для людей красный. Ещё бы штрафовать нелюдей таких за непонимание.
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...

15 минут назад
Некоторые управляющие компании не то что график, они сведения о себе как о лице оказывающим услуги разместить не могут, обращения в гос жил инспекцию по данному поводу их тоже не мотивируют
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ттт

17 минут назад
люди они такие, мешают чиновникам. Живут вокруг, машины ставят, хотят чего то все время. Вот бы их всех на "штраф стоянку".
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Руслан

20 минут назад
Александр, поддерживаю
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военпенс

20 минут назад
у меня, ( с больными ногами), в зимний период , в машине имеется лопата для уборки снега, и нет ничего страшного, чтобы очистить снег вокруг своего авто, и тем более убрать со двора автомобиль( скатайся в спортзал, на рыбалку и т.д.), чтобы не мешать тракторам убрать снег, это ж в наших с вами интересах!
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Парковка у родного подезда.

22 минуты назад
Сначало раздают разрешение на открытия магазина,офиса или иного заведения где мест просто нет для парковки а потом начинают барьбу. У нас в доме 36 офисов на первым это же вместе с подвальным. Так же в это входит 4 магазина, дедский центр. И где же можно разместить приехавших туда людей? Все окружающим дома забиты машинами этих приезжих.
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