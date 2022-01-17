Евгения Уваркина предложила эвакуировать автомобили из липецких дворов

Речь идет о машинах, которые мешают дворникам убирать снег.

Сегодня на оперативном совещании у мэра Евгении Уваркиной первым делом обсудили уборку города от снега. С 10 по 16 января в мэрию поступили 56 жалоб липчан на плохую работу коммунальщиков. Почти все они рассмотрены.В мэрии пришли к выводу, что проблемы не только в плохой работе дворников, хотя это тоже есть, но и в том, что из-за брошенных в неположенных местах автомобилей, дворники не могут убрать снег.— Я лично видел, как трактор полтора часа убирал территорию, которую можно очистить за 15 минут. Из-за того, что ему приходилось объезжать автомобили, — сообщил председатель департамента ЖКХ Евгений Лепекин.Евгения Уваркина потребовала от управляющих компаний вывесить на подъездах график уборки дворов, чтобы жильцы в это время не оставляли свои автомобили. Мэр предложила сотрудникам управляющих компаний даже прибегнуть к крайним мерам — эвакуировать машины, которые мешают уборке снега. При этом Евгения Уваркина особо подчеркнула - жителей обязательно предупредить о времени уборки.— Это проблема. Есть недобросовестные управляющие компании, а есть безответственная позиция жителей, которые не убирают автомобили, — заметила Евгения Уваркина.Она также предложила разработать логотип для одежды коммунальщиков, которые убирают дворы и улицы. В нем должна быть информация о названии управляющей компании или муниципального предприятия, а также их контакты. Для того, чтобы липчане знали, кто конкретно отвечает за чистоту в их дворе.На эту неделю синоптики вновь прогнозируют снегопады. Коммунальным службам расслабиться не удастся. Пока они заняты вывозом снега и посыпкой тротуаров пескосоляной смесью.За неделю сотрудники Госжилинспекции составили 42 протокола на компании, которые вовремя не убрали снег.