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Липчан призывают бурить лунки и делать проруби

9 534
#рыбалка #экология
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Липчан призывают бурить лунки и делать проруби

Устойчивые морозы и значительный снежный покров могут обернуться бедой для обитателей прудов и озер.

Как сообщает Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, содержание растворенного кислорода в водоемах Липецкой области в первой половине января было в норме. Но ситуация с каждым днем обостряется. Устойчивые морозы, значительный снежный покров могут обернуться бедой для обитателей прудов и озер – они могут погибнуть от кислородного голодания.

- Если в реках подводные обитатели могут мигрировать из привычных мест обитания в районы пригодные для выживания, то в мелководных прудах и озерах им уходить некуда, - отмечают в управлении. - Показателем дефицита кислорода в воде пруда является наличие в пробуренной лунке различных водных насекомых и даже рыбы.

Липчан призывают помочь обитателям водоемов.

- Необходимо коллективное многочисленное бурение лунок и пропиливание прорубей с покрытием их пористым природным материалом (тростником, камышом), - советуют специалисты. - Проведение указанных мероприятий вполне посильно любителям зимней рыбалки. Очень хочется надеяться, что рыболовы и любители природы не оставят без внимания эту важную проблему и сделают максимум возможного, чтобы сохранить запасы рыбы в своих любимых водоемах.

На предприятиях, сбрасывающих различные категории вод в водоемы, необходимо установить жесткий гидрохимический контроль и не допустить аварийных ситуаций в работе очистных сооружений. Тем, кто арендует водоемы, рекомендуют метод аэрации водоема путем прокачки воды по ледяному желобу из одной проруби в другую с помощью насоса. Очень хороший эффект аэрации водоема дает нагнетание воздуха под лед с помощью автономных компрессоров. Образовавшейся подо льдом воздушный пузырь обогатит воду кислородом.
9 534
#рыбалка #экология
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Комментарии (9)

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Фокс

10 минут назад
Волк: "А помнишь, как ты меня гонял? Ну да, работа такая..."
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Детали

17 минут назад
А с запретом выхода на лед от мэрши что делать?
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Ещё чего?

17 минут назад
В россии опасно что то делать, начнешь бурить, подойдут двое и штраф выпишут, за несанкционированное бурение. Так что сами бурите.
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Не рыбак

18 минут назад
Дайте мне бур, пойду лунки бурить! Главное, только на каток не зайти, а то не поймут.
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Странно

48 минут назад
То на лёд выходить нельзя, то лунки бурить.
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Яма и дороги

54 минуты назад
Рыбнадзор пускай бурит. А то не подьехай ближе 200м костер не жги не купайся , за второй крючек штраф. Идите и бурите с линейкой которой вы рыбу меняете.
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Берия

54 минуты назад
А потом опа и вы браконьер.
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Зимний рыбак

55 минут назад
Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области! Кто штрафует рыбаков за нарушение водоохранной зоны в 200 метров? Кто штрафует за нарушение размерности рыбы и общего веса улова? Вот сами и бурите, умники
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Мик

56 минут назад
Благое дело!!!
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