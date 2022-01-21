Липчан призывают бурить лунки и делать проруби

Устойчивые морозы и значительный снежный покров могут обернуться бедой для обитателей прудов и озер.

Как сообщает Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, содержание растворенного кислорода в водоемах Липецкой области в первой половине января было в норме. Но ситуация с каждым днем обостряется. Устойчивые морозы, значительный снежный покров могут обернуться бедой для обитателей прудов и озер – они могут погибнуть от кислородного голодания.



- Если в реках подводные обитатели могут мигрировать из привычных мест обитания в районы пригодные для выживания, то в мелководных прудах и озерах им уходить некуда, - отмечают в управлении. - Показателем дефицита кислорода в воде пруда является наличие в пробуренной лунке различных водных насекомых и даже рыбы.



Липчан призывают помочь обитателям водоемов.



- Необходимо коллективное многочисленное бурение лунок и пропиливание прорубей с покрытием их пористым природным материалом (тростником, камышом), - советуют специалисты. - Проведение указанных мероприятий вполне посильно любителям зимней рыбалки. Очень хочется надеяться, что рыболовы и любители природы не оставят без внимания эту важную проблему и сделают максимум возможного, чтобы сохранить запасы рыбы в своих любимых водоемах.



На предприятиях, сбрасывающих различные категории вод в водоемы, необходимо установить жесткий гидрохимический контроль и не допустить аварийных ситуаций в работе очистных сооружений. Тем, кто арендует водоемы, рекомендуют метод аэрации водоема путем прокачки воды по ледяному желобу из одной проруби в другую с помощью насоса. Очень хороший эффект аэрации водоема дает нагнетание воздуха под лед с помощью автономных компрессоров. Образовавшейся подо льдом воздушный пузырь обогатит воду кислородом.