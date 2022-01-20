Каким станет Липецк к 2042 году?

Ответ на этот вопрос проработали эксперты новосибирского «Гипрогорпроекта». Они с апреля прошлого года исследовали город, разработали и представили на общественное обсуждение проект Генерального плана развития Липецка.

Начальник регионального управления строительства и архитектуры Антон Болгов и председатель департамента градостроительства и архитектуры Липецка Александр Пушилин рассказали о деталях проекта нового Генерального плана развития Липецка. Это своеобразная городская строительная Конституция, на которую при развитии территорий Липецка будут опираться в ближайшие 20 лет, то есть до 2042 года.

Проект нового Генерального плана Липецка основывается на семи принципах. Первый из них – жилищная застройка. Так как принят ориентир на развитие Липецка не в площадь, а в качество и компактность, то новое жилье в городе планируют строить преимущественно по программе реновации территорий. Сейчас под снос определены уже 120 000 квадратных метров старого жилья. Планируется, что к 2042 году жилищный фонд Липецка достигнет площади в 26,3 млн квадратных метров. Реновация будет идти комплексно. Вместе с новыми домами благодаря инфраструктурному бюджетному кредиту обустроят и инженерные сети. В том числе эту заботу частично взял на себя муниципалитет: финансирование под первый этап реновации квартала на Нестерова-Качалова и на Радиаторной уже подошло к финальной стадии одобрения. В обязанности застройщика включат не только возведение жилых домов, но и социальной инфраструктуры. При необходимости он построит детские сады и школы. Александр Пушилин уточнил, что это в экономическом плане будет выгодно и жителям, и городу, и самому инвестору.

Второй принцип – превратить Липецк в полноценное ядро городских агломераций. Этот аспект перекликается с третьим - перспективой роста сообщения и, естественно, связан со строительством дорог и развитием транспорта. Так, в Липецке планируют построить 17 новых развязок. Пожалуй, самая ожидаемая из них – разгрузка кольца Трубного завода. Проектировщики предлагают построить мост, который будет вести с Боевого проезда сразу на улицу Гагарина.





Четвертый принцип проекта Генерального плана Липецка – поддержка экологии города. В Липецке предлагают не только развивать, но и восстанавливать зеленые насаждения, сформировать целостную ландшафтную экосистему, обратить пристальное внимание к набережным рек Воронеж и Липовка. Из этого принципа вытекает и пятый аспект – реконструкция центральной части города, его зеленого ядра. Предлагается создать единый интересный кластер отдыха и спорта, который охватит зону от улицы 50 лет НЛМК до Городища и Центрального пляжа. В Липецке должен появиться оформленный центр.





Шестой принцип развития Липецка по Генеральному плану – это внимание к социальной инфраструктуре. Это, конечно, места в школах и детских садах. Эти учреждения особо нужны новым городским микрорайонам. К 2042 году в Липецке планируется увеличить число мест в школах до 72 000, в детсадах – до 38 000. К теме соцобъектов можно отнести и проблему с кладбищами. Так, в районе нового косыревского кладбища, планируют построить крематорий. К нему, вероятнее всего, будет прилегать компактный, в отличие от традиционных мест захоронения, колумбарий. Но и традиционные кладбища не оставят без развития: их в городе к 2042 году будет, как минимум, четыре. Внимание уделят и спорту. В планах к 2042 году – порядка 60 современных объектов спортивной инфраструктуры.

Последним по списку, но не по важности, стал принцип открытости. Проектировщики и власти готовы обсуждать новый Генплан Липецка с его жителями. Кстати, проект Генплана уже неоднократно обсуждали с липецкими архитекторами и строителями, бизнесом. Совещания продолжатся и в ходе общественных обсуждений.

Антон Болгов отметил, что в Генеральном плане прописано функциональное назначение территорий. Цитируя Антона Болгова: «Это стратегический документ, в соответствии с которым будут разрабатываться конкретные проекты строительства, использования и развития территорий. Изменения в Генплане, конечно, будут. Но это не значит – просто взять и включить в него чью-то хотелку».

Экспозицию проекта Генплана 21 января разместят на сайтах мэрии и департамента градостроительства и архитектуры, а также в фойе здания на Театральной, 1. Свои конструктивные и аргументированные замечания и предложения липчане могут направлять в департамент градостроительства и архитектуры (Театральная, д.1, каб. 206) или на электронный адрес proekt@lipetskcity.ru, а также при личном посещении экспозиции. Она будет работать по будням с 09:00 до 11:00 и с 15:00 до 17:00. Обсуждение проекта Генерального плана Липецка продлится до 14 февраля.

Итоговый протокол общественных обсуждений Генерального плана Липецка намерены сформировать к 18 февраля. Заключение о результатах общественных обсуждений и направят в региональное управление строительства и архитектуры для последующего решения о принятии проекта Генплана либо направлении его на доработку.



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