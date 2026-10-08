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Общество
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сегодня, 13:27
Белки услышали потерявших их липчан и вернулись с подругой-гопницей
В Быхановом саду они вышли к людям, как только те обеспокоились их пропажей.
«Мы их кормили каждые выходные, а за последние две недели нашли всего одну, хотя раньше их было очень много», — написал липчанин GOROD48.
Биологи заповедника «Галичья гора» успокоили липчанина, объяснив исчезновение белок разными факторами — от миграции молоди в поисках достаточной кормовой базы до близости зимы: зверьки запасают семена и орешки на верхушках деревьев, из-за чего их не видно.
Самое интересное, что белки словно услышали обеспокоенных липчан и спустились на землю.
«Сегодня нашёл четырёх белок. Две из них совсем юные и пугливые, а две другие кормились с руки. Кстати, рыжая белка-гопник закапывала свой орех и бежала отбирать орех у второй», — написал нам тот же горожанин.
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