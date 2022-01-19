Общество

43 минуты назад

Липчан могут привлечь к ответственности за препятствие работы снегоуборочной техники

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#снег #парковка
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Такой пункт может появиться в договорах, которые заключают собственники жилья с управляющими компаниями.

Директора управляющих компаний активно обсуждают заявление мэра Евгении Уваркиной. 17 декабря она предложила эвакуировать автомобили, которые мешают уборке снега во дворах. В тех управляющих компаниях, которые действительно следят за чистотой дворов, подтверждают — проблема с автомобилями насущная, однако как их законно убрать — неясно.

Большинство директоров управляющих компаний, к которым обратился GOROD48 за комментариями, не захотели публично высказать свою точку зрения. Одни смеялись, другие поясняли, что «еще хотят работать в этом городе», третьи пеняли на муниципалитет, который не обеспечил автовладельцев достаточным количеством автостоянок, чтобы они не ставили свои машины во дворах. У большинства же возникли вопросы: кто будет платить за эвакуацию машин и за возможные судебные расходы, автовладельцы же в долгу не останутся, начнут судиться с УК, если те займутся эвакуацией.

Единственный, кто согласился поговорить на больную тему — экс-председатель городского департамента ЖКХ, а сейчас первый заместитель УК «Умный дом» Сергей Давыдов.

Сергей Давыдов привел расчеты денежных потерь коммунальщиков из-за оставленных во дворах автомобилей. Час работы трактора, который убирает снег, стоит от 1 700 до 2 000 рублей. Припаркованные автомобили на порядок увеличивают время уборки, а значит и траты. УК Сергея Давыдова обслуживает 65 домов. Всех собственников через чаты предупреждают о времени уборки снега. Только в одном доме жители отгоняют машины и помогают расчищать дворникам автостоянку.

— Правовая основа, позволяющая эвакуировать машины, поможет нашей работе. Но есть вопросы: сколько времени нужно, чтобы эвакуировать автомобили? Сколько денег на это надо потратить? Об эвакуации автомобилей говорили много раз. Надо разработать какую-то действующую схему, — пояснил Сергей Давыдов.

— Никто людей направо и налево штрафовать не собирается. Сейчас обсуждается внесение в договоры содержания и ремонта жилья, пункта об ответственности собственника за препятствование работе снегоуборочной техники. Сначала мы пойдем по этому пути. А штрафы и эвакуацию мы рассмотрим немного позже, — пояснил начальник отдела коммунального хозяйства городского департамента ЖКХ Евгений Кладов

Управляющая компания «Университетская» через соцсети предупреждают жителей о предстоящей уборке снега. Однако это малопродуктивно. Сегодня во дворах района было полно автомобилей с шапками снега на крышах. Пока директора УК обсуждают юридические тонкости, коммунальщикам приходится работать в существующих реалиях.



Тракторист Сергей Бутрин давно научился лавировать между автомобилями. Хотя каждый раз боится их задеть — потом не расплатишься. Пока аварий не было.

— Люди, когда видят технику, хотя бы вышли из дома, убрали свои автомобили! — возмущается Сергей, — Очень сложно работать. Машины все дорогие, смотришь, как бы не ударить.

— Очень мешают машины, не почистить, зацепить можно, — вторит ему дворник Галина Рюмина.



— Вот так и мучаемся. Например, на улице Славянова, за тридцать минут снег можно убрать. Вчера мы там пробивались около трех часов. Машины стоят одна в одну, невозможно почистить! Даже «сарафанное радио» используем. Узнали, что машина уехала, возвращаемся, чистим территорию, — рассказала инженер по благоустройству УК «Университетская» Валентина Котова.

Кстати, в договорах собственников с управляющими компаниями, как правило, записано, что механизированную уборку дворов коммунальщики обязаны делать 5-6 раз за зиму.
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#снег #парковка
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Комментарии (10)

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Людмила

3 минуты назад
Большие трактора сложно развернуть в узком дворе, у нас три раза повреждали забор на детской площадке и на выезде из арки. А за работу трактора в отчёте списывали более 500000рублей в одном дворе.
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Юрий

12 минут назад
Потерпите скоро все растает))).
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Правовые основы.

13 минут назад
Уехал человек в командировку, приехал, а ук эвакуирлвала автомобиль, припаркоаанный по всем правилам дорожного движения..Ну ну флаг вам в руки...разоритесь на судах...Будете многомилионные иски автовладельцам выплачивать.
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С чего то

13 минут назад
надо начинать наводить порядок ! И первое ,с незаконных круглосуточных парковок у родного подьезда !
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жора

14 минут назад
Вместо воровства денег , управляшки могли-бы приобрести многофункциональные мини трактора , у которых производительность в разы больше чем у тракторов ,которыми надо поля пахать , или площади мести, а не по узким дворам снег убирать ! Но это вариант не для нищего Пипецка ! Этих монстров заберите к себе , на Соборной пусть снег убирают , да дороги пусть метут !
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Да уж

18 минут назад
Счетоводов сейчас много развелось, и каждый считает в свой карман. Только люди от этого что-то лучше жить не стали!
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Сергей

20 минут назад
А какая должна быть ширина, внутридворовой дороги, для того что бы без препятственно могли разьехатся хотябы сами жители, не говоря уже о ПОЖАРНЫХ, СКОРОЙ, АВТО ДЛЯ ВЫВОЗА ТБО, НУ И ТЕХНИКИ ДЛЯ УБОРКИ. СЕЙЧАС ВНУТРИ ТАК, ЧТО ДВЕ МАЛОЛИТРАЖКИ С ТРУДОМ ЛЕТОМ РАЗЪЕЗЖАЮТСЯ, НУ И САМ ТЕРМИН : ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ????? ЭТО КАК ПОНИМАТЬ????
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Дед

22 минуты назад
Конечно виноваты липчане , раз это самые достойные из них.
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Гость

31 минуту назад
Балаболы, у подъезда даже не чистят. Места под свои машины сами чистим , а если не дай бог заезжает "залетный трактор", то все выходят чистить и от дороги и от подъезда борты снега после него. Вдоль дорог кто Вам мешает чистить снег, а тротуары все в каше??? Напишите где они эти "уборщики"? Каждый день хожу от Цума до жд вокзала ничего не чистят.
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да-уж

36 минут назад
Этот Давыдов,нам уже насчитал непонятные формулы на отопление.
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