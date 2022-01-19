Общество
43 минуты назад
Липчан могут привлечь к ответственности за препятствие работы снегоуборочной техники
Такой пункт может появиться в договорах, которые заключают собственники жилья с управляющими компаниями.
Директора управляющих компаний активно обсуждают заявление мэра Евгении Уваркиной. 17 декабря она предложила эвакуировать автомобили, которые мешают уборке снега во дворах. В тех управляющих компаниях, которые действительно следят за чистотой дворов, подтверждают — проблема с автомобилями насущная, однако как их законно убрать — неясно.
Большинство директоров управляющих компаний, к которым обратился GOROD48 за комментариями, не захотели публично высказать свою точку зрения. Одни смеялись, другие поясняли, что «еще хотят работать в этом городе», третьи пеняли на муниципалитет, который не обеспечил автовладельцев достаточным количеством автостоянок, чтобы они не ставили свои машины во дворах. У большинства же возникли вопросы: кто будет платить за эвакуацию машин и за возможные судебные расходы, автовладельцы же в долгу не останутся, начнут судиться с УК, если те займутся эвакуацией.
Единственный, кто согласился поговорить на больную тему — экс-председатель городского департамента ЖКХ, а сейчас первый заместитель УК «Умный дом» Сергей Давыдов.
Сергей Давыдов привел расчеты денежных потерь коммунальщиков из-за оставленных во дворах автомобилей. Час работы трактора, который убирает снег, стоит от 1 700 до 2 000 рублей. Припаркованные автомобили на порядок увеличивают время уборки, а значит и траты. УК Сергея Давыдова обслуживает 65 домов. Всех собственников через чаты предупреждают о времени уборки снега. Только в одном доме жители отгоняют машины и помогают расчищать дворникам автостоянку.
— Правовая основа, позволяющая эвакуировать машины, поможет нашей работе. Но есть вопросы: сколько времени нужно, чтобы эвакуировать автомобили? Сколько денег на это надо потратить? Об эвакуации автомобилей говорили много раз. Надо разработать какую-то действующую схему, — пояснил Сергей Давыдов.
— Никто людей направо и налево штрафовать не собирается. Сейчас обсуждается внесение в договоры содержания и ремонта жилья, пункта об ответственности собственника за препятствование работе снегоуборочной техники. Сначала мы пойдем по этому пути. А штрафы и эвакуацию мы рассмотрим немного позже, — пояснил начальник отдела коммунального хозяйства городского департамента ЖКХ Евгений Кладов
Управляющая компания «Университетская» через соцсети предупреждают жителей о предстоящей уборке снега. Однако это малопродуктивно. Сегодня во дворах района было полно автомобилей с шапками снега на крышах. Пока директора УК обсуждают юридические тонкости, коммунальщикам приходится работать в существующих реалиях.
Тракторист Сергей Бутрин давно научился лавировать между автомобилями. Хотя каждый раз боится их задеть — потом не расплатишься. Пока аварий не было.
— Люди, когда видят технику, хотя бы вышли из дома, убрали свои автомобили! — возмущается Сергей, — Очень сложно работать. Машины все дорогие, смотришь, как бы не ударить.
— Очень мешают машины, не почистить, зацепить можно, — вторит ему дворник Галина Рюмина.
— Вот так и мучаемся. Например, на улице Славянова, за тридцать минут снег можно убрать. Вчера мы там пробивались около трех часов. Машины стоят одна в одну, невозможно почистить! Даже «сарафанное радио» используем. Узнали, что машина уехала, возвращаемся, чистим территорию, — рассказала инженер по благоустройству УК «Университетская» Валентина Котова.
Кстати, в договорах собственников с управляющими компаниями, как правило, записано, что механизированную уборку дворов коммунальщики обязаны делать 5-6 раз за зиму.
Большинство директоров управляющих компаний, к которым обратился GOROD48 за комментариями, не захотели публично высказать свою точку зрения. Одни смеялись, другие поясняли, что «еще хотят работать в этом городе», третьи пеняли на муниципалитет, который не обеспечил автовладельцев достаточным количеством автостоянок, чтобы они не ставили свои машины во дворах. У большинства же возникли вопросы: кто будет платить за эвакуацию машин и за возможные судебные расходы, автовладельцы же в долгу не останутся, начнут судиться с УК, если те займутся эвакуацией.
Единственный, кто согласился поговорить на больную тему — экс-председатель городского департамента ЖКХ, а сейчас первый заместитель УК «Умный дом» Сергей Давыдов.
Сергей Давыдов привел расчеты денежных потерь коммунальщиков из-за оставленных во дворах автомобилей. Час работы трактора, который убирает снег, стоит от 1 700 до 2 000 рублей. Припаркованные автомобили на порядок увеличивают время уборки, а значит и траты. УК Сергея Давыдова обслуживает 65 домов. Всех собственников через чаты предупреждают о времени уборки снега. Только в одном доме жители отгоняют машины и помогают расчищать дворникам автостоянку.
— Правовая основа, позволяющая эвакуировать машины, поможет нашей работе. Но есть вопросы: сколько времени нужно, чтобы эвакуировать автомобили? Сколько денег на это надо потратить? Об эвакуации автомобилей говорили много раз. Надо разработать какую-то действующую схему, — пояснил Сергей Давыдов.
— Никто людей направо и налево штрафовать не собирается. Сейчас обсуждается внесение в договоры содержания и ремонта жилья, пункта об ответственности собственника за препятствование работе снегоуборочной техники. Сначала мы пойдем по этому пути. А штрафы и эвакуацию мы рассмотрим немного позже, — пояснил начальник отдела коммунального хозяйства городского департамента ЖКХ Евгений Кладов
Управляющая компания «Университетская» через соцсети предупреждают жителей о предстоящей уборке снега. Однако это малопродуктивно. Сегодня во дворах района было полно автомобилей с шапками снега на крышах. Пока директора УК обсуждают юридические тонкости, коммунальщикам приходится работать в существующих реалиях.
Тракторист Сергей Бутрин давно научился лавировать между автомобилями. Хотя каждый раз боится их задеть — потом не расплатишься. Пока аварий не было.
— Люди, когда видят технику, хотя бы вышли из дома, убрали свои автомобили! — возмущается Сергей, — Очень сложно работать. Машины все дорогие, смотришь, как бы не ударить.
— Очень мешают машины, не почистить, зацепить можно, — вторит ему дворник Галина Рюмина.
— Вот так и мучаемся. Например, на улице Славянова, за тридцать минут снег можно убрать. Вчера мы там пробивались около трех часов. Машины стоят одна в одну, невозможно почистить! Даже «сарафанное радио» используем. Узнали, что машина уехала, возвращаемся, чистим территорию, — рассказала инженер по благоустройству УК «Университетская» Валентина Котова.
Кстати, в договорах собственников с управляющими компаниями, как правило, записано, что механизированную уборку дворов коммунальщики обязаны делать 5-6 раз за зиму.
Людмила
Юрий
Правовые основы.
С чего то
жора
Да уж
Сергей
Дед
Гость
да-уж