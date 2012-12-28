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Зарезавший ветерана боевых действий 72-летний пенсионер получил девять лет строгого режима
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24 минуты назад

Зарезавший ветерана боевых действий 72-летний пенсионер получил девять лет строгого режима

Собутыльнику он нанёс 12 ножевых ранений.

72-летний житель Тербунского округа по приговору суда отправится на девять лет в колонию строгого режима за убийство 43-летнего ветерана боевых действий — участника второй чеченской войны. Также суд удовлетворил иск о взыскании в пользу матери убитого компенсации морального вреда в 800 тысяч рублей.

Об этой истории мы рассказывали. В апреле 72-летний житель деревни Малые Борки во время застолья несколько раз ударил своего 43-летнего гостя ножом в шею и грудь. Мужчина истек кровью и умер.

Конфликт между односельчанами возник буквально на пустом месте. Они вместе пили и спиртное закончилось. 43-летний мужчина потребовал у пенсионера деньги на выпивку и предложил за ней сбегать. Но тот денег давать не хотел, началась ссора, переросшая в кровопролитие.

«72-летний мужчина в своем доме нанес приятелю 12 ножевых ранений в область живота, шеи, грудной клетки, спины, плеч, а также пять ударов тупым твердым предметом по голове и ноге», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Убийца ранее уже четыре раза привлекался к уголовной ответственности, трижды отбывал в колониях сроки, в том числе два раза за причинение телесных повреждений.
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