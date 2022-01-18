Общество

сегодня, 12:16

Каждый пятый житель Липецка – волонтер

7 356
#волонтерство
Каждый пятый житель Липецка – волонтер

В мэрии заявили, что в городе действуют 76 добровольческих отрядов.

Сегодня депутатам Липецкого горсовета о развитии волонтерства рассказал заместитель начальника отдела по работе с молодежью мэрии Алексей Бугаков.

По словам Алексея Бугакова, в 2021 году на поддержку добровольчества выделили всего 80 000 рублей. Освоено 92% этих денег. Но несмотря на столь мизерные средства, волонтерским движением в Липецке, как выяснилось, уже охвачено 94 769 горожан. То есть почти каждый пятый! Деникин со своей Добровольческой армией числом до 70 000 штыков и сабель в октябре 1919 года просто переворачивается в гробу!

В Липецке есть «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», «Волонтерская рота Боевого братства»… В прошлом году создан даже волонтерский корпус в числе 4 613 человек по предупреждению распространения COVID-19. Только в школах отдел по работе с молодежью записал в добровольцы 31 290 детей и подростков в возрасте от 7 лет и старше. Исходя из сообщения Алексея Бугакова, в Липецке действуют 76 добровольческих отрядов, вплоть до тех, кто проходит в отчете по графе «по месту жительства».

«В 2021 году отделом по работе с молодежью организована работа волонтеров в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В работе приняли участие 125 волонтеров, организовано 588 выходов на 12 точках города в течение 35 дней, всего отработано 2 350 часов», – такой пример был приведен в отчете городской администрации.  

Самых активных добровольцев в мэрии одаривают сувенирами. А некоторые из ребят на почве вовлеченности в общее дело даже создали семьи.

В свою очередь, заместитель начальника управления внутренней политики администрации Липецка Иннокентий Серезетдинов сообщил депутатам, что в прошлом году конкурсная комиссия мэрии поддержала проекты 18 социально ориентированных некоммерческих организаций на общую сумму в 5,1 млн рублей, из которых 4,5 миллиона – средства муниципалитета, остальные деньги – областного бюджета.
7 356
#волонтерство

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Михаил

14 минут назад
Ща, волонтеры это добровольно ,а за деньги соц.защитай гробит людей
ответить

Ща

36 минут назад
Каждый второй работает за хлеб. Значит он не волонтёр а просто раб.
ответить

А

46 минут назад
Каждый третий, если не каждый второй, житель не имеет нормальной работы!
ответить

Правовед

50 минут назад
У нас почти 99 процентов населения волонтеры: или работают за нищенскую зарплату, или выживают на аналогичные пенсии и пособия.
ответить

Гость

сегодня, 12:38
Ух ты, представляете сколько волонтёров в рядах депутатов областного и городского корпусов!!!
ответить

Большего бреда

сегодня, 12:34
ещё не слышали!
ответить

Стас

сегодня, 12:28
Вот и силы для уборки снега на улицах города Липецка, 76 тысяч добровольцев. Они за день помогут любимому городу. Или если эти цифры не точны придется Алексея Бугакова вместе с Иннокентий Серезетдинов вдвоем убирать. ЖДЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ.
ответить

Еще в рубрике

В мэрии не знают, как быстро убрать из дворов мешающие уборке снега и вывозу мусора автомобили
#снегопад #мусор #парковки
В мэрии не знают, как быстро убрать из дворов мешающие уборке снега и вывозу мусора автомобили

15 минут назад

Общество
На карантин полностью закрыта одна школа и четыре – частично
#карантин #школа
На карантин полностью закрыта одна школа и четыре – частично

сегодня, 12:06

Общество
«Красивые презентации, не более того»: в Липецком горсовете раскритиковали поддержку молодых бизнесм...
#малый бизнес
18
«Красивые презентации, не более того»: в Липецком горсовете раскритиковали поддержку молодых бизнесм...

сегодня, 11:53

Общество
На месте бывшего кинотеатра «Спутник» собираются построить детское кафе
#"Спутник" #архитекторы #градсовет
54
На месте бывшего кинотеатра «Спутник» собираются построить детское кафе

сегодня, 10:16

Общество
Разбившегося на «ватрушке» 12-летнего мальчика перевели из реанимации в обычное отделение
#несчастный случай
5
Разбившегося на «ватрушке» 12-летнего мальчика перевели из реанимации в обычное отделение

сегодня, 09:43

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
9
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество