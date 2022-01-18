Каждый пятый житель Липецка – волонтер

В мэрии заявили, что в городе действуют 76 добровольческих отрядов.



Сегодня депутатам Липецкого горсовета о развитии волонтерства рассказал заместитель начальника отдела по работе с молодежью мэрии Алексей Бугаков.



По словам Алексея Бугакова, в 2021 году на поддержку добровольчества выделили всего 80 000 рублей. Освоено 92% этих денег. Но несмотря на столь мизерные средства, волонтерским движением в Липецке, как выяснилось, уже охвачено 94 769 горожан. То есть почти каждый пятый! Деникин со своей Добровольческой армией числом до 70 000 штыков и сабель в октябре 1919 года просто переворачивается в гробу!



В Липецке есть «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», «Волонтерская рота Боевого братства»… В прошлом году создан даже волонтерский корпус в числе 4 613 человек по предупреждению распространения COVID-19. Только в школах отдел по работе с молодежью записал в добровольцы 31 290 детей и подростков в возрасте от 7 лет и старше. Исходя из сообщения Алексея Бугакова, в Липецке действуют 76 добровольческих отрядов, вплоть до тех, кто проходит в отчете по графе «по месту жительства».



«В 2021 году отделом по работе с молодежью организована работа волонтеров в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В работе приняли участие 125 волонтеров, организовано 588 выходов на 12 точках города в течение 35 дней, всего отработано 2 350 часов», – такой пример был приведен в отчете городской администрации.



Самых активных добровольцев в мэрии одаривают сувенирами. А некоторые из ребят на почве вовлеченности в общее дело даже создали семьи.



В свою очередь, заместитель начальника управления внутренней политики администрации Липецка Иннокентий Серезетдинов сообщил депутатам, что в прошлом году конкурсная комиссия мэрии поддержала проекты 18 социально ориентированных некоммерческих организаций на общую сумму в 5,1 млн рублей, из которых 4,5 миллиона – средства муниципалитета, остальные деньги – областного бюджета.

