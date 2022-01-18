Общество

17 минут назад

В мэрии не знают, как быстро убрать из дворов мешающие уборке снега и вывозу мусора автомобили

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#снегопад #мусор #парковки
В мэрии не знают, как быстро убрать из дворов мешающие уборке снега и вывозу мусора автомобили

Вчера глава Липецка предложила пользоваться эвакуаторами для вывоза такого транспорта, а сегодня в горсовете чиновники заявили, что не имеют возможности оперативно выяснять имена их владельцев.

Сегодня на заседании комиссии по правовым вопросам и местному самоуправлению горсовета его председатель Александр Афанасьев заговорил об очистке Липецка от снега. Проблема та же, которую вчера обсуждали на оперативке у мэра Евгении Уваркиной, - обилие  во дворах припаркованных автомобилей, что мешает уборке снега и вывозу мусора. Оказалось, что мэрия крайне ограничена в возможности влиять на владельцев таких машин.

– У нас нет возможности узнать оперативно сведения об автовладельцах. Информация о собственниках транспортных средств истребуется из полиции. У мэрии есть такое соглашение с УМВД РФ по Липецку, –  сообщила спикеру горсовета начальник управления муниципального контроля и организации деятельности административных комиссий мэрии Ирина Суздальцева.

– В моем понимании, это работа вашего ведомства, – обратился Александр Афанасьев к заместителю председателя департамента по развитию территорий Алексею Тихомирову.  

– Я пока не готов ответить на этот вопрос, – ответил чиновник.

И такие ответы депутаты слышат от представителей мэрии на каждом своем заседании и на каждой сессии горсовета! Не готовы, не знаем, ответим позже… Сегодня, например, Александр Афанасьев попытался узнать у Алексея Тихомирова, где же те самые управы, которые были презентованы мэрией еще в апреле прошлого года? Что с ними? Они созданы? Если нет, то почему?
Ответа на эти вопросы снова повисли в воздухе.

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Впрочем, депутаты все же услышали отчет Ирины Суздальцевой о результатах деятельности четырех административных комиссий Липецка.  

В прошлом году они составили 2958 протоколов об административной ответственности – на четверть меньше, чем в 2020 году (почему забуксовала эта машина, не объяснялось). 882 из них – на граждан, неоднократно привлекаемых к ответственности за незаконную уличную торговлю – были направлены сразу в мировые суды, остальные рассмотрены непосредственно административными комиссиями.

2001 протокол составлен на граждан, остальные – на юрлиц и индивидуальных предпринимателей. По 1453 «административкам» назначены штрафы на общую сумму в 3 834 000 рублей (в 2020 году нарушители заплатили на полмиллиона больше). Гражданам к оплате назначили 3,3 млн рублей, «юрикам» и «ипэшникам» – 511 тысяч. По остальным правонарушениям дела либо прекратили, либо виновным «поставили на вид» и рекомендовали больше не совершать административно наказуемых деяний.

Подчиненные Ирины Суздальцевой за нарушения, предусмотренные пятой главой КоАП Липецкой области (благоустройство и дорожное хозяйство), составили 693 протокола – на 615 меньше, чем в 2020-м. Сумма штрафов по ним составила 865 600 рублей, взыскать удалось 700 000 рублей. Значительно хуже обстоят дела с взысканием штрафов за незаконную торговлю: 1111 нарушителям насчитали к выплате почти 2,9 миллиона рублей, а собрали через суд всего 596 тысяч, или 21%! Это было объяснено тем, что с наказанных по ст. 6.2 КоАП Липецкой области («осуществление деятельности по продаже товаров вне установленных мест») взятки гладки: судебные приставы-исполнители не смогли найти у них имущество, на которое можно обратить взыскание! 

По самой же болезненной для горожан ситуации – нарушении тишины и покоя – порой заканчивающимися драками и даже убийствами, было составлено 195 протоколов – на два больше, чем в 2020 году. С виновных в ночном шуме взыскали без малого полтора миллиона рублей штрафов. Стоит отметить, кстати, что по ч.1 ст. 8.3 («нарушение тишины и покоя граждан») регионального КоАП виновный может быть наказан штрафом в размере до тысячи рублей, должностные лица – до пяти тысяч рублей, юридические – до десяти тысяч рублей. Рецидив правонарушения грозит удвоением суммы наказания.

Примечательно, что «физики» и «юрики», в общем, законопослушны за исключением злостных нарушителей правил уличной торговли. Только треть правонарушителей принудительно заставляют оплачивают назначенные им штрафы, остальные виновные делают это добровольно.      
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#снегопад #мусор #парковки

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