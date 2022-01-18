GOROD48 спросил липчан: «Как вы оцениваете уборку Липецка от снега?»

Горожане ничего хорошего о работе коммунальщиков не сказали. «Удовлетворительно» — самый позитивный ответ на вопрос, как вы оцениваете уборку Липецка от снега? Большинство же оказались недовольны уборкой. Липчане жаловались на заваленные снегом дворы и не везде оперативно прочищенные дороги. Отметили, что центр города убирают лучше, чем окраины.



Справедливости ради надо отметить, что в других городах ситуация не намного лучше. Встретившаяся GOROD48 жительница Твери также была недовольна уборкой снега в своем городе.

