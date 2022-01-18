ПозиTиV

26 минут назад

Как вы оцениваете уборку Липецка от снега?

5 353
#Говорит Липецк

GOROD48 спросил липчан: «Как вы оцениваете уборку Липецка от снега?»

Горожане ничего хорошего о работе коммунальщиков не сказали. «Удовлетворительно» — самый позитивный ответ на вопрос, как вы оцениваете уборку Липецка от снега? Большинство же оказались недовольны уборкой. Липчане жаловались на заваленные снегом дворы и не везде оперативно прочищенные дороги. Отметили, что центр города убирают лучше, чем окраины.

Справедливости ради надо отметить, что в других городах ситуация не намного лучше. Встретившаяся GOROD48 жительница Твери также была недовольна уборкой снега в своем городе. 
5 353
#Говорит Липецк

Комментарии (5)

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Сергей 13

10 минут назад
На букву "Х",и это слово не "хорошо"!
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Бунина 1

12 минут назад
Двор завален снегом за всю Зиму трактор не проехал не разу.
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Премудрый пескарь

13 минут назад
Уборку Липецка от снега можно оценит только на отлично... от того, что должно делать в таких случаях!
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Ольга

16 минут назад
Как оценить, то чего нет? Полный бардак творится в городе, при чем во всем.
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Коммунист

18 минут назад
Мы довольны. У обкома все чисто. Пролетарии работают
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