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сегодня, 16:21
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«Давай, солнышко, беги в школу, мама припаркуется и догонит». Не побежит. Не сможет…

Родители особенных детей просят городские власти дать им возможность бесплатно парковаться у школы.

Школа № 32 на улице Октябрьской в Липецке особенная — в ней учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому новость о возможном расширении платного парковочного пространства на улицах рядом со школой родители её учеников приняли болезненно. Детей многие из них привозят на машинах, и им важно припарковаться как можно ближе к зданию.

«Кому-то трудно долго идти. Кому-то нужна коляска. Кому-то обязательно нужно держать маму за руку. А кого-то мама должна буквально передать учителю лично в руки. Таких детей нельзя просто высадить из машины со словами: «Давай, солнышко, беги в школу, мама припаркуется и догонит». Не побежит. Не сможет…» — говорится в письме родителей GOROD48.

Родители не против платных парковок, но просят посчитать, сколько детей-инвалидов и детей с ОВЗ учится в школе, и оставить достаточное количество бесплатных парковочных мест. При этом они даже предложили увеличить штраф для нарушителей до 5000 рублей:

«Мы просто очень хотим, чтобы рядом со школой цена доступной среды для ребёнка не измерялась 44 рублями в час. Иногда государственная поддержка — это не что-то огромное и дорогое. Иногда это просто место, где мама может спокойно выйти из машины, взять ребёнка за руку и сказать: «Пойдём. Я рядом. Всё будет хорошо»».

Автомобильная дорога на улице Октябрьской, в том числе участок у школы № 32, действительно включена во второй этап организации платного парковочного пространства, рассказали нам в мэрии. При этом на Октябрьской обозначат зону социально значимых объектов, на которой можно парковаться бесплатно на время менее 90 минут. Также мэрия собирается оборудовать бесплатные места для автомобилей инвалидов и тех, кто их перевозит.

Напомним, второй этап организации платного парковочного пространства в Липецке начался этой осенью. Общее число платных мест должно вырасти с 833 до 2500. С 1 октября стоимость часа стоянки поднялась до 44 рублей
парковки
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Комментарии (24)

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Сначала новые
Почему
12 минут назад
Эти власти всегда против народа.Может они иноагенты?Кто скажет?И почему забрали одну,а то и две законные полосы,и стригут бабки.Делайте отдельно парковку,а дороги отдайте автолюбителям.Вот нахалы.
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Иван
26 минут назад
Пора бы уж прекратить придумывать способы взимать деньги у жителей города. Мы же ратуем за социальное государство, а не за феодальное. Платные парковки отменить, т.к.не одну из провозглашенной организаторами целей они не решают, а придумщиков парковок хорошенько наказать.
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А шо
35 минут назад
Территория школы не позволяет заезжать к ним и высадить деток.Или так незззяяяя?
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Родитель
42 минуты назад
Чтобы высадить ребенка у школы, нужно не гораздо меньше 15 минут
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СССР
50 минут назад
конечно не этой школы касательно, но разбалавали дитяток мы всегда пешком или на автобусе в школу ходили, а щас как барьЁв каждого на автомобиле до порога!
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Бабка Первая
16 минут назад
Да, ценность детской жизни выросла. И это замечательно.
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Евгений
55 минут назад
Ну так парковка для детей инвалидов бесплатная ? В чем проблема собственно?
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Вася
сегодня, 17:04
Почему люди должны платить за парковку кто это придумал и на каком основании
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Александр Н.
сегодня, 17:04
Замутили с платными парковками,создали ещё больше проблем,но в администрации считают,что деньги важнее,а люди- про людей вспоминают только перед выборами.
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Татьяна
сегодня, 17:00
И школа, и хлеб завод. На Барашева тоже сделали разметку. Кто то подумал где будут оставлять свои машины сотрудники хлеб завода?! А там не 2 человека работает. А Альфа банк? А когда на стадионе проходят матчи или другие мероприятия - где ставить машины?! Вы сначала альтернативу для парковки сделайте, а потом платные рисуйте.
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Савелий
сегодня, 16:57
Возле каждого соцобъекта должны быть бесплатные парковочные места для автомобилей. Будь то детсад, школа, поликлиника или больница. Время парковки, разумеется, надо ограничить. Школа, детсад - например, 15 минут, поликлиника - час или два. Это нормально для государства, ориентированного на благо людей.
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