Общество
1271
сегодня, 16:21
24
«Давай, солнышко, беги в школу, мама припаркуется и догонит». Не побежит. Не сможет…
Родители особенных детей просят городские власти дать им возможность бесплатно парковаться у школы.
«Кому-то трудно долго идти. Кому-то нужна коляска. Кому-то обязательно нужно держать маму за руку. А кого-то мама должна буквально передать учителю лично в руки. Таких детей нельзя просто высадить из машины со словами: «Давай, солнышко, беги в школу, мама припаркуется и догонит». Не побежит. Не сможет…» — говорится в письме родителей GOROD48.
Родители не против платных парковок, но просят посчитать, сколько детей-инвалидов и детей с ОВЗ учится в школе, и оставить достаточное количество бесплатных парковочных мест. При этом они даже предложили увеличить штраф для нарушителей до 5000 рублей:
«Мы просто очень хотим, чтобы рядом со школой цена доступной среды для ребёнка не измерялась 44 рублями в час. Иногда государственная поддержка — это не что-то огромное и дорогое. Иногда это просто место, где мама может спокойно выйти из машины, взять ребёнка за руку и сказать: «Пойдём. Я рядом. Всё будет хорошо»».
Автомобильная дорога на улице Октябрьской, в том числе участок у школы № 32, действительно включена во второй этап организации платного парковочного пространства, рассказали нам в мэрии. При этом на Октябрьской обозначат зону социально значимых объектов, на которой можно парковаться бесплатно на время менее 90 минут. Также мэрия собирается оборудовать бесплатные места для автомобилей инвалидов и тех, кто их перевозит.
Напомним, второй этап организации платного парковочного пространства в Липецке начался этой осенью. Общее число платных мест должно вырасти с 833 до 2500. С 1 октября стоимость часа стоянки поднялась до 44 рублей
111
0
57
3
3
Комментарии (24)