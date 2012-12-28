Происшествия
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30 минут назад
32-летний липчанин в раздевалке украл телефон у коллеги и сел на 2 года 10 месяцев
Украденный телефон мужчина подарил своей девушке.
Об этой истории мы рассказывали: осенью прошлого года липчанин украл в раздевалке на своей работе у коллеги телефон «Самсунг» за 34,4 тысячи рублей.
Чтобы не попасть под подозрение, он незаметно ушел из раздевалки, а потом вернулся с группой коллег. Чехол телефона и сим-карту он выкинул, а сам смартфон подарил своей девушке.
Телефон потом был изъят. В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, при назначении наказания суд учел рецидив: ранее липчанин уже был осужден, в том числе за аналогичное преступление. Поэтому срок был назначен путем присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору.
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