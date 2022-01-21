Полицейские в автобусе: «Масочки надевайте!»

В общественном транспорте сегодня были замечены полицейские.

Вместе с сотрудниками областного управления дорог и транспорта полицейские сегодня проверяли наличие масок у пассажиров и водителей. Проверяющие были весьма лояльны.



— Масочки надевайте!



Проверяющие, заходя в автобус, тем, кто без масок предлагали их надеть, а пенсионерам и детям без средств защиты даже ее бесплатно выдавали.



— Наши меры носят в том числе и профилактический характер, чтобы люди соблюдали установленные ограничения. К ответственности мы тоже привлекаем, — пояснил заместитель начальника отдела охраны порядка УМВД России по Липецкой области Николай Каверин.



Сегодня полицейские вывели из автобуса одного пассажира. Гражданин уверял, что ехал без маски, так как у него есть прививка. В доказательство даже пытался показать QR-код, однако наличие прививки не освобождает от ношения маски в общественных местах, поэтому полицейские решили отвезти его в участок для выяснения личности и дальнейшего составления протокола.



В полиции отдельной статистики по безмасочникам в транспорте не ведут. С начал года за нарушение масочного режима в общественных местах было составлено около ста административных протоколов по статье 20.0.1 КоАП РФ, которая предусматривает штраф для граждан до 30 000 рублей. А сотрудники областного управления дорог и транспорта с 11 января на водителей без масок составили 40 административных протоколов. Шоферы, как правило, объясняют отсутствие у них средств защиты тем, что переболели COVID-19, либо сделали прививку.



С начала года сотрудники областного управления дорог и транспорта совместно с полицейскими провели 10 рейдов. Правда, по Липецку курсируют только две группы проверяющих. Поэтому шанс с ними встретиться невелик.



— Мы работаем на линии в течение всего дня. Выбор остановок — это всегда импровизация. Полчаса на одной находимся, полчаса на другой. — пояснила консультант областного управления дорог и транспорта Мария Маркина.