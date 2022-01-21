Общество

18 минут назад

Полицейские в автобусе: «Масочки надевайте!»

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#маски #рейд
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В общественном транспорте сегодня были замечены полицейские.

Вместе с сотрудниками областного управления дорог и транспорта полицейские сегодня проверяли наличие масок у пассажиров и водителей. Проверяющие были весьма лояльны.

— Масочки надевайте!

Проверяющие, заходя в автобус, тем, кто без масок предлагали их надеть, а пенсионерам и детям без средств защиты даже ее бесплатно выдавали.

— Наши меры носят в том числе и профилактический характер, чтобы люди соблюдали установленные ограничения. К ответственности мы тоже привлекаем, — пояснил заместитель начальника отдела охраны порядка УМВД России по Липецкой области Николай Каверин.

Сегодня полицейские вывели из автобуса одного пассажира. Гражданин уверял, что ехал без маски, так как у него есть прививка. В доказательство даже пытался показать QR-код, однако наличие прививки не освобождает от ношения маски в общественных местах, поэтому полицейские решили отвезти его в участок для выяснения личности и дальнейшего составления протокола.

В полиции отдельной статистики по безмасочникам в транспорте не ведут. С начал года за нарушение масочного режима в общественных местах было составлено около ста административных протоколов по статье 20.0.1 КоАП РФ, которая предусматривает штраф для граждан до 30 000 рублей. А сотрудники областного управления дорог и транспорта с 11 января на водителей без масок составили 40 административных протоколов. Шоферы, как правило, объясняют отсутствие у них средств защиты тем, что переболели COVID-19, либо сделали прививку.

С начала года сотрудники областного управления дорог и транспорта совместно с полицейскими провели 10 рейдов. Правда, по Липецку курсируют только две группы проверяющих. Поэтому шанс с ними встретиться невелик.

— Мы работаем на линии в течение всего дня. Выбор остановок — это всегда импровизация. Полчаса на одной находимся, полчаса на другой. — пояснила консультант областного управления дорог и транспорта Мария Маркина.
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#маски #рейд
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Комментарии (3)

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Правда

4 минуты назад
Ой, как мило. А они не хотят на заседание в администрацию зайти, где все без масок? Как же о народе все заботятся! Прям душат слёзы умиления. Уже два суда по "митингу" проиграли. Кто протоколы составлял, закона не знают. Выгнать снег убирать.
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Ванька Грозный

5 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!
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цирк

8 минут назад
по моему мнению ,гораздо больше денег можно собрать в бюджет , если привлекать курильщиков за курение в общественных местах ,которые нещадно коптят наш общий дои планету земля, чем бороться с ветряными мельницами-147 проц
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