Происшествия

25 минут назад

Столкновение муниципальных автобусов заблокировало движение на улице 40 лет Октября

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#ДТП #автобусы
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Столкновение муниципальных автобусов заблокировало движение на улице 40 лет Октября

Авария обошлась без пострадавших.

Вечером 21 января на улице 40 лет Октября в Липецке столкнулись два автобуса маршрута №11.

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По словам очевидцев, на скользкой дороге один из автобусов занесло, а из-за зауженной снегом проезжей части они не смогли разъехаться. ДТП привело к полной блокировке движения на участке у дома № 37 по лице 40 лет Октября.

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Столкновение обошлось без пострадавших. Автобусы получили механические повреждения – в салоне одного из них разбито стекло.

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#ДТП #автобусы
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Комментарии (3)

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Шлак

5 минут назад
кокс, а 14-тый стой участок - это хто?
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Любопытный липчанин

6 минут назад
Вот почему улица 40 лет Октября есть, а улиц 40 лет Января, 40 лет Февраля, 40 лет Марта, 40 лет Апреля, 40 лет Мая, 40 лет Июня, 40 лет Июля, 40 лет Августа, 40 лет Сентября, 40 лет Ноября и 40 лет декабря нету? Полный бардак в городе!
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кокс

13 минут назад
Лучше и быть не могло из 4 автобусов на маршруте №11 в аварию попали 2 автобуса и остальные не проедут о мама бедная опытная и 14-тый стой участок.
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