Происшествия
25 минут назад
Столкновение муниципальных автобусов заблокировало движение на улице 40 лет Октября
Авария обошлась без пострадавших.
Вечером 21 января на улице 40 лет Октября в Липецке столкнулись два автобуса маршрута №11.
По словам очевидцев, на скользкой дороге один из автобусов занесло, а из-за зауженной снегом проезжей части они не смогли разъехаться. ДТП привело к полной блокировке движения на участке у дома № 37 по лице 40 лет Октября.
Столкновение обошлось без пострадавших. Автобусы получили механические повреждения – в салоне одного из них разбито стекло.
По словам очевидцев, на скользкой дороге один из автобусов занесло, а из-за зауженной снегом проезжей части они не смогли разъехаться. ДТП привело к полной блокировке движения на участке у дома № 37 по лице 40 лет Октября.
Столкновение обошлось без пострадавших. Автобусы получили механические повреждения – в салоне одного из них разбито стекло.
Шлак
Любопытный липчанин
кокс