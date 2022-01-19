Общество
сегодня, 11:35
У пожарной машины из снега появились конкуренты
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Спасатели сделали уже больше 50 снежных и ледовых скульптур.
Как сообщает пресс-служба Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, между подразделениями управления проходит конкурс на лучшую снежную или ледовую фигуру. Больше 50 созданных спасателями снежных и ледовых скульптур уже красуются на территории подразделений региона.
Напомним, ранее пожарная машина из снега появилась у здания ГУ МЧС России по Липецкой области на улице Папина в Липецке.
Тематика скульптур разная. Это ледяные звёзды, пожарные автомобили, новогодние ёлки и символ нового года.
- Сотрудники региональной противопожарной службы создают не только себе и коллегам праздничное настроение, но и окружающим, - отмечают в пресс-службе. - Креативным спасателям, чьи работы займут призовые места, вручат дипломы. Прием работ на конкурс ледяных фигур, объявленный Управлением государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, продолжится до 1 марта.
Фото пресс-службы УГПСС Липецкой области
Напомним, ранее пожарная машина из снега появилась у здания ГУ МЧС России по Липецкой области на улице Папина в Липецке.
Тематика скульптур разная. Это ледяные звёзды, пожарные автомобили, новогодние ёлки и символ нового года.
- Сотрудники региональной противопожарной службы создают не только себе и коллегам праздничное настроение, но и окружающим, - отмечают в пресс-службе. - Креативным спасателям, чьи работы займут призовые места, вручат дипломы. Прием работ на конкурс ледяных фигур, объявленный Управлением государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, продолжится до 1 марта.
Фото пресс-службы УГПСС Липецкой области
4 640
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Дзюба Анатолий Петрович
Липчанин
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