Общество

сегодня, 11:35

У пожарной машины из снега появились конкуренты

4 640
#снег #спасатели #УГПСС
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У пожарной машины из снега появились конкуренты

Спасатели сделали уже больше 50 снежных и ледовых скульптур.

Как сообщает пресс-служба Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, между подразделениями управления проходит конкурс на лучшую снежную или ледовую фигуру. Больше 50 созданных спасателями снежных и ледовых скульптур уже красуются на территории подразделений региона.

Напомним, ранее пожарная машина из снега появилась у здания ГУ МЧС России по Липецкой области на улице Папина в Липецке. 

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Тематика скульптур разная. Это ледяные звёзды, пожарные автомобили, новогодние ёлки и символ нового года.

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- Сотрудники региональной противопожарной службы создают не только себе и коллегам праздничное настроение, но и окружающим, - отмечают в пресс-службе. - Креативным спасателям, чьи работы займут призовые места, вручат дипломы. Прием работ на конкурс ледяных фигур, объявленный Управлением государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, продолжится до 1 марта.

Фото пресс-службы УГПСС Липецкой области
4 640
#снег #спасатели #УГПСС
2

Комментарии (4)

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911

29 минут назад
когда коту делать нечего...
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Дзюба Анатолий Петрович

41 минуту назад
Профильная работа , летом они играют в волейбол , вот весна -осень ,кораблики может запускают .,Снимают стресс после пожаров
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Липчанин

55 минут назад
А я все думаю,куда у нас снег вывозят с реагентами,на поля ж нельзя....
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во

56 минут назад
от скуки на все руки
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