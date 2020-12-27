Неделя 48
сегодня, 08:00
Рабочий день сокращает жизнь на восемь часов
Итоги недели
«31 декабря в Липецкой области будет выходным днем». Такое решение приняли в областной администрации после того, как с таким предложением выступил президент страны (в начале месяца губернатор Игорь Артамонов был противником такого выходного). И да, «Переносить рабочий день 31 декабря в Липецкой области не станут». Так что последним рабочим днем липчан будет следующая среда, 30 января. А первым рабочим днем 2021 года станет 11 января.
Ешь больше теста, в брюхе есть место!
А как горожане отмечали праздник раньше? GOROD48 спросил, а «Липчане рассказали о самых запоминающихся празднованиях Нового года».
Предновогодний ажиотаж, превращающий людей в ораву потребителей, начался, кстати, необычайно рано. Так, уже на этой неделе после 15 часов магистральные дороги в Липецке тромбировали автомобили горожан, едущих непонятно куда непонятно зачем. Поэтому «Липецким магазинам предложили перейти на круглосуточный режим работы». Письмо с таким предложением торговым предприятиям отправил начальник областного управления потребительского рынка Юрий Букреев.
Интересно, на какие шиши липчане забивают холодильники, если в этом году «Зарплата в России выросла везде кроме Липецка»? К такому выводу пришли в компании FinExpertiza. Исследовав 50 крупнейших российских городов, аналитики заключили, что в нашем городе реальная зарплата сократилась на 2,2 процента. Новость стала популярной и собрала десятки рецензий читателей GOROD48, среди которых не было лестных.
Гость: «Зарплата электрика в больнице 15000, ни в чем себе не отказывай».
Лена: «В школе в Липецке учителям даже премию к Новому году не заплатили, стимулирующих не платят».
Татьяна Алексеевна: «В прошлом году после повышения зарплаты моя дочь стала получать на 80 р меньше. Как это?»
Зато можно порадоваться за стариков: «Липецким пенсионерам увеличили прожиточный минимум». Сразу на 191 рубль! Соответствующее распоряжение подписал глава администрации региона. Прожиточный минимум рассчитывается ежегодно для установления социальной доплаты к пенсии. Таким образом, социальная пенсия вырастет на эти самые 191 рубль.
Но этих денег не хватит даже на знаменитый салат под елку. Даже несмотря на то, что «Новогодний «индекс оливье» в Липецкой области один из самых низких в стране». По подсчетам экономистов, традиционное праздничное блюдо обойдется липчанам в 321 рубль. В рецептуру вошли: майонез - 250 грамм, четыре яйца, полкило вареной колбасы, 400 грамм картофеля, четыре тепличных огурца, банка консервированного горошка и одна морковь. Странный рецепт: без лука и без мяса, которое вдобавок к колбасе кладут в этот салат многие хозяйки.
А вот тот самый классический оливье от Елены Молховец, автора знаменитой поваренной книги 1861 года выпуска: «Подарок молодым хозяйкам, или средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве». Майонезом при царизме заливали двух рябчиков, говяжий язык, сто грамм каперсов, 200 грамм отварных раковых шеек и полбанки пикулей (в книге не говорится о размере банки). Салат украшали ста граммами паюсной икры. Огурцов в такое оливье клали всего два, а картофеля и репчатого лука в блюде не было вовсе. И, конечно, в нем отсутствовала вареная колбаса.
Итак, советская власть значительно упростила содержимое оливье. А в современной России пошли еще дальше, забыв положить в него и лук!
Но не надо отчаиваться: «Пять липецких торговых сетей согласились сдерживать цены на сахар и масло». По данным мониторинга цен Агентством содействия развития торговой деятельности, все сетевые магазины уже снизили розничные цены на сахар-песок и масло подсолнечное до рекомендуемого уровня. Так, самый дешевый сахар-песок можно купить в Липецке по цене 43,99 рубля за килограмм, а масло подсолнечное - за 85 рублей за литр. Но вот беда - «В Липецкой области заметно подорожал хлеб». А еще «Антимонопольщики будут выяснять причины скачка цены на яйца». Ну как тут не вспомнить восклицание Лукашенко, тут же ставшее афоризмом: «Только взялись за яйца, как масло пропало!»
«… и не столько медикаментами, сколько честностью и порядком» © «Ревизор»
Коронавирус на этой неделе официально убил 27 липчан. Инфекцию выявили у 817 человек. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 15 224 случаев COVID-19. Вирус забрал 231 жизнь.
В начале первой волны пандемии российские и региональные власти, опасаясь распространения новой инфекции, тотально запрещали все и закрывали все - от детских садов до кладбищ и церквей. Сейчас, на пике второй волны, когда темпы прироста заболевших в регионе выше общероссийских показателей, когда стало все меньше бессимптомных больных и все больше - тяжелых, запретов почти нет. Почему?
- С учетом мутации вируса мы не можем сидеть все время за закрытой дверью. Остаются профилактика и санитарный режим. Еще раз призываем: берегите себя! Соблюдайте масочный режим и по возможности не попадайте в места массового скопления людей, - так ответил на этот вопрос наш губернатор после окончания заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.
Поэтому в регионе не будут закрывать храмы. «Перед Рождеством в церквях появится антиковидная разметка». Игорь Артамонов пообещал, что в праздник волонтеры будут раздавать прихожанам маски у входа во все объекты РПЦ.
К началу следующей недели в инфекционных госпиталях в преддверии длительных новогодних праздников к 2300 существующих будут развернуты еще сто дополнительных коек. Вызовы в регистраторы поликлиник будут переключаться на Единую диспетчерскую службу автоматически, если после 30 секунд звонящему не ответят. В ЕДС из облздрава на временную работу перейдут пять чиновников, чтобы держать ситуацию под контролем.
На этой неделе на вакцинацию против коронавируса стало возможно записаться по телефонам ЕДС (8-800-450-48-48 или 122). «Запись на вакцинацию от COVID-19 «обвалила» Единую диспетчерскую службу»: липчане массово ринулись вставать на учет, хотя массовые прививки станут возможными, по словам губернатора, хорошо если в марте.
На этой неделе в регионе разразился грандиозный скандал. Руководители областной системы здравоохранения предложили главврачам срочно изменить отчетность для территориального ФОМСа.
«Вице-губернатор Липецкой области Александр Ильин и другие высокопоставленные чиновники призвали главврачей региона подправить отчетность ради освоения федеральной помощи», - такой вывод сделал на основе видеозаписи телеграм-канал «Mash».
- В условиях многомесячного приостановления плановой медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования на конец года образовались значительные остатки неиспользованных средств в связи с неисполнением государственного задания. 10 декабря состоялось совещание с главными врачами, где им было указано на необходимость учесть всю оказанную медицинскую помощь до копейки, чтобы максимально эффективно использовать средства на реализации территориальной программы госгарантий (речь идет о 350 млн рублей. - Прим. GOROD48). Никаких финансовых нарушений у нас нет. Речь идет исключительно о финансовой дисциплине, - сообщил GOROD48 вице-губернатор Александр Ильин.
Несмотря на благие намерения, «Прокуратура начала проверку после публикации видео с закрытого совещания медиков». В свою очередь, «В Фонде обязательного медицинского страхования начали проверку скандального видео». Проверку также проведет Росздравнадзор.
К счастью, «В новогодние праздники липчан не оставят без медицинской помощи» (в публикации сказано, как будут работать в длинные выходные поликлиники и больницы)
Ври-ври, да не завирайся!
В четверг GOROD48 сообщил, что «Движение по Баумана откроют в ночь с пятницы на субботу». Наконец-то это случилось. Напомним, что участок магистрали от Заводской площади до трассы «Орел-Тамбов» протяженностью 1,6 км перекрыли в ночь с 30 апреля на 1 мая. Воронежское ООО «Дорожник» взялось за 195 млн рублей к 1 октября сдать объект в эксплуатацию.
Возник очередной скандал и с другим знаковым подрядчиком мэрии, столичной ООО ТК «Руслан-1», которому заказчик ранее предъявил требования устранить брак на проспекте Победы, обсчитанный в 60 млн рублей. Может, причина в том, что одну из главных городских автомагистралей делали вряд ли имеющие дипломы дорожников граждане Узбекистана (см. «Проспект Победы за 35 000 рублей в месяц ремонтировали гастарбайтеры-нелегалы»)?
«На бездействие главы Липецка пожаловались в прокуратуру». Причем сделали активисты Общероссийского народного фронта, транслируя недовольство жителей улицы Украинской по поводу отсутствия у них дороги с твердым покрытием. Ну, тут у мэрии два варианта - либо улицу переименовать, либо дорогу все же отсыпать. Но обвинять главу Липецка в бездействии нелепо: рабочий день мэра порой начинается в 6.00 и продолжается за полночь. Кстати, на этой неделе глава Липецка заявила, что наведет-таки порядок в подземном переходе у Центрального рынка, вот уже 20 лет как превращенным в барахолку.
- То, во что превращен подземный переход - недопустимо. Это безобразие! Либо мы превращаем этот объект в классический подземный переход без каких-либо объектов торговли, либо предприниматели создают тут благоустроенную торговую галерею, - сказала мэр, выйдя из тоннеля на поверхность (см. «Торговки забаррикадировались от Евгении Уваркиной в подземном переходе»).
Глава города не стала откладывать дело в долгий ящик и уже в пятницу собрала собственников торговых павильончиков в «подземке» в мэрии. И тут же «Евгению Уваркину обвинили в желании отжать бизнес». А мэр всего лишь хочет навести порядок в подземном переходе у Центрального рынка, взяв за пример подземный переход у Центрального рынка Воронежа.
С января, кстати, в России вступает в силу закон о клевете закон депутата Дмитрия Вяткина («Единая Россия») о лишении свободы за клевету в интернете. За распространение неправды можно будет получить до двух лет лишения свободы, за клевету с использованием служебного положения - до трех лет. Но и без этого закона россиян уже успешно судили по другим. Так, «Липчанина осудили за оскорбление губернатора и прокурора в «Одноклассниках», приговорив к 300 часам обязательных работ. Мужчина был недоволен тем, как рассматривались его обращения. Показания пришлось давать и Игорю Артамонову. Губернатор пояснил, что лично с подсудимым не знаком и не писал на него заявления.
А еще на этой неделе на последней сессии областного Совета изменили Устав Липецкой области. В итоге «Число депутатов областного Совета сократится с 56 до 42 человек» за счет уменьшения мест по партийным спискам (с 28 до 14). Количество же мажоритарных округов в регионе осталось прежним - 28.
Глазам страшно, а руки делают
«Движение вверх: Липецк стал городом высоток». По данным корпорации Дом.рф, в десятке лидеров - наша область с 19 этажами. Кстати, тот самый «Дом.рф» получил разрешение на разработку проекта строительства нового микрорайона в Липецке (см. «Застройкой «Университетского» займется федеральная организация»). Он вырастет на пустыре между ЛГТУ и микрорайоном «Университетский». Тут планируют построить жилые дома от 6 до 12 этажей, школу на 1200 мест, детский сад, поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс.
Впрочем, в такие благообразные планы липчане не поверили и вылили на чиновников ушат сарказма.
Пожелания: «Просьба сделать дома хотя бы по 25 этажей, с радостью возьму там квартиру повыше».
Гость: «Какой же это стандарт освоения территории, где многоэтажные дома строятся впритык фасадом друг к другу, где можно переплюнуть из своего балкона на балкон соседнего дома?»
Winston Smith: «Человейники еще как нужны, особенно на университетском. Тут квартиры всегда дороже стоят, знаешь сколько тут бабла попилить можно на продаже воздуха? Щас как напихают 30-этажных домов, а поликлинику и школу когда-нибудь потом построят (медицины все равно в регионе нет, а единственная на районе школа может и в ночную смену поработать, да и детей в классах пока недостаточно - всего 40 человек на класс).
Планов у застройщиков, действительно, громадье. Так, «На окраине Липецка хотят построить аквапарк и микрорайон высоток» на въезде в город по Лебедянскому шоссе. Новый микрорайон видится за окружной трассой, ближе 10-й Шахте. Проектанты предлагают построить на пустыре 38 многоэтажек высотой до 17 этажей.
Впрочем, аквапарк липчанам обещали не раз и не два. И в Нижнем парке, и на месте взорванного дворца спорта «Юбилейный», и в недостроенной части «Спартака», и в Молодежном парке. Но его все нет и нет.
Департамент архитектуры и градостроительства мэрии Липецка вынес заключение по общественным обсуждениям проекта правил землепользования и застройки города. Новый Генплан предполагает отказ от крупномасштабной застройки городских окраин, как это предусматривалось ранее, и делает акцент на развитии строительства в уже существующих микрорайонах. Что странно с учетом уже озвученных проектов. «Более 200 человек заявили претензии к проекту застройки Липецка». Так, жители частного сектора в районе переулка Яблочкина и за Евдокиевским кладбищемони настаивают на запрете высотного строительства, и эти предложения признаны целесообразными.
Ну и ну!
«Липецкий фильм без бюджета вышел в финал кинофестиваля в Калифорнии». Фильм «Банка» часовой продолжительности снят к 100-летию со дня рождения Рэя Брэдбери и является авторской интерпретацией одного из его ранних рассказов. В работе над ним приняли участие актеры трех театров.
«Липчанин настучал на брата… министру здравоохранения!» Причина - пресловутый квартирный вопрос. Из письма следует, что житель Усманского района обвинил родного брата и его жену в получении фиктивных инвалидностей. Что же побудило брата пойти на брата? Обида — лже-инвалид переписал на себя доставшийся братьям родительский дом.
Ешь больше теста, в брюхе есть место!
А как горожане отмечали праздник раньше? GOROD48 спросил, а «Липчане рассказали о самых запоминающихся празднованиях Нового года».
Предновогодний ажиотаж, превращающий людей в ораву потребителей, начался, кстати, необычайно рано. Так, уже на этой неделе после 15 часов магистральные дороги в Липецке тромбировали автомобили горожан, едущих непонятно куда непонятно зачем. Поэтому «Липецким магазинам предложили перейти на круглосуточный режим работы». Письмо с таким предложением торговым предприятиям отправил начальник областного управления потребительского рынка Юрий Букреев.
Интересно, на какие шиши липчане забивают холодильники, если в этом году «Зарплата в России выросла везде кроме Липецка»? К такому выводу пришли в компании FinExpertiza. Исследовав 50 крупнейших российских городов, аналитики заключили, что в нашем городе реальная зарплата сократилась на 2,2 процента. Новость стала популярной и собрала десятки рецензий читателей GOROD48, среди которых не было лестных.
Гость: «Зарплата электрика в больнице 15000, ни в чем себе не отказывай».
Лена: «В школе в Липецке учителям даже премию к Новому году не заплатили, стимулирующих не платят».
Татьяна Алексеевна: «В прошлом году после повышения зарплаты моя дочь стала получать на 80 р меньше. Как это?»
Зато можно порадоваться за стариков: «Липецким пенсионерам увеличили прожиточный минимум». Сразу на 191 рубль! Соответствующее распоряжение подписал глава администрации региона. Прожиточный минимум рассчитывается ежегодно для установления социальной доплаты к пенсии. Таким образом, социальная пенсия вырастет на эти самые 191 рубль.
Но этих денег не хватит даже на знаменитый салат под елку. Даже несмотря на то, что «Новогодний «индекс оливье» в Липецкой области один из самых низких в стране». По подсчетам экономистов, традиционное праздничное блюдо обойдется липчанам в 321 рубль. В рецептуру вошли: майонез - 250 грамм, четыре яйца, полкило вареной колбасы, 400 грамм картофеля, четыре тепличных огурца, банка консервированного горошка и одна морковь. Странный рецепт: без лука и без мяса, которое вдобавок к колбасе кладут в этот салат многие хозяйки.
А вот тот самый классический оливье от Елены Молховец, автора знаменитой поваренной книги 1861 года выпуска: «Подарок молодым хозяйкам, или средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве». Майонезом при царизме заливали двух рябчиков, говяжий язык, сто грамм каперсов, 200 грамм отварных раковых шеек и полбанки пикулей (в книге не говорится о размере банки). Салат украшали ста граммами паюсной икры. Огурцов в такое оливье клали всего два, а картофеля и репчатого лука в блюде не было вовсе. И, конечно, в нем отсутствовала вареная колбаса.
Итак, советская власть значительно упростила содержимое оливье. А в современной России пошли еще дальше, забыв положить в него и лук!
Но не надо отчаиваться: «Пять липецких торговых сетей согласились сдерживать цены на сахар и масло». По данным мониторинга цен Агентством содействия развития торговой деятельности, все сетевые магазины уже снизили розничные цены на сахар-песок и масло подсолнечное до рекомендуемого уровня. Так, самый дешевый сахар-песок можно купить в Липецке по цене 43,99 рубля за килограмм, а масло подсолнечное - за 85 рублей за литр. Но вот беда - «В Липецкой области заметно подорожал хлеб». А еще «Антимонопольщики будут выяснять причины скачка цены на яйца». Ну как тут не вспомнить восклицание Лукашенко, тут же ставшее афоризмом: «Только взялись за яйца, как масло пропало!»
«… и не столько медикаментами, сколько честностью и порядком» © «Ревизор»
Коронавирус на этой неделе официально убил 27 липчан. Инфекцию выявили у 817 человек. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 15 224 случаев COVID-19. Вирус забрал 231 жизнь.
В начале первой волны пандемии российские и региональные власти, опасаясь распространения новой инфекции, тотально запрещали все и закрывали все - от детских садов до кладбищ и церквей. Сейчас, на пике второй волны, когда темпы прироста заболевших в регионе выше общероссийских показателей, когда стало все меньше бессимптомных больных и все больше - тяжелых, запретов почти нет. Почему?
- С учетом мутации вируса мы не можем сидеть все время за закрытой дверью. Остаются профилактика и санитарный режим. Еще раз призываем: берегите себя! Соблюдайте масочный режим и по возможности не попадайте в места массового скопления людей, - так ответил на этот вопрос наш губернатор после окончания заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.
Поэтому в регионе не будут закрывать храмы. «Перед Рождеством в церквях появится антиковидная разметка». Игорь Артамонов пообещал, что в праздник волонтеры будут раздавать прихожанам маски у входа во все объекты РПЦ.
К началу следующей недели в инфекционных госпиталях в преддверии длительных новогодних праздников к 2300 существующих будут развернуты еще сто дополнительных коек. Вызовы в регистраторы поликлиник будут переключаться на Единую диспетчерскую службу автоматически, если после 30 секунд звонящему не ответят. В ЕДС из облздрава на временную работу перейдут пять чиновников, чтобы держать ситуацию под контролем.
На этой неделе на вакцинацию против коронавируса стало возможно записаться по телефонам ЕДС (8-800-450-48-48 или 122). «Запись на вакцинацию от COVID-19 «обвалила» Единую диспетчерскую службу»: липчане массово ринулись вставать на учет, хотя массовые прививки станут возможными, по словам губернатора, хорошо если в марте.
На этой неделе в регионе разразился грандиозный скандал. Руководители областной системы здравоохранения предложили главврачам срочно изменить отчетность для территориального ФОМСа.
«Вице-губернатор Липецкой области Александр Ильин и другие высокопоставленные чиновники призвали главврачей региона подправить отчетность ради освоения федеральной помощи», - такой вывод сделал на основе видеозаписи телеграм-канал «Mash».
- В условиях многомесячного приостановления плановой медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования на конец года образовались значительные остатки неиспользованных средств в связи с неисполнением государственного задания. 10 декабря состоялось совещание с главными врачами, где им было указано на необходимость учесть всю оказанную медицинскую помощь до копейки, чтобы максимально эффективно использовать средства на реализации территориальной программы госгарантий (речь идет о 350 млн рублей. - Прим. GOROD48). Никаких финансовых нарушений у нас нет. Речь идет исключительно о финансовой дисциплине, - сообщил GOROD48 вице-губернатор Александр Ильин.
Несмотря на благие намерения, «Прокуратура начала проверку после публикации видео с закрытого совещания медиков». В свою очередь, «В Фонде обязательного медицинского страхования начали проверку скандального видео». Проверку также проведет Росздравнадзор.
К счастью, «В новогодние праздники липчан не оставят без медицинской помощи» (в публикации сказано, как будут работать в длинные выходные поликлиники и больницы)
Ври-ври, да не завирайся!
В четверг GOROD48 сообщил, что «Движение по Баумана откроют в ночь с пятницы на субботу». Наконец-то это случилось. Напомним, что участок магистрали от Заводской площади до трассы «Орел-Тамбов» протяженностью 1,6 км перекрыли в ночь с 30 апреля на 1 мая. Воронежское ООО «Дорожник» взялось за 195 млн рублей к 1 октября сдать объект в эксплуатацию.
Возник очередной скандал и с другим знаковым подрядчиком мэрии, столичной ООО ТК «Руслан-1», которому заказчик ранее предъявил требования устранить брак на проспекте Победы, обсчитанный в 60 млн рублей. Может, причина в том, что одну из главных городских автомагистралей делали вряд ли имеющие дипломы дорожников граждане Узбекистана (см. «Проспект Победы за 35 000 рублей в месяц ремонтировали гастарбайтеры-нелегалы»)?
«На бездействие главы Липецка пожаловались в прокуратуру». Причем сделали активисты Общероссийского народного фронта, транслируя недовольство жителей улицы Украинской по поводу отсутствия у них дороги с твердым покрытием. Ну, тут у мэрии два варианта - либо улицу переименовать, либо дорогу все же отсыпать. Но обвинять главу Липецка в бездействии нелепо: рабочий день мэра порой начинается в 6.00 и продолжается за полночь. Кстати, на этой неделе глава Липецка заявила, что наведет-таки порядок в подземном переходе у Центрального рынка, вот уже 20 лет как превращенным в барахолку.
- То, во что превращен подземный переход - недопустимо. Это безобразие! Либо мы превращаем этот объект в классический подземный переход без каких-либо объектов торговли, либо предприниматели создают тут благоустроенную торговую галерею, - сказала мэр, выйдя из тоннеля на поверхность (см. «Торговки забаррикадировались от Евгении Уваркиной в подземном переходе»).
Глава города не стала откладывать дело в долгий ящик и уже в пятницу собрала собственников торговых павильончиков в «подземке» в мэрии. И тут же «Евгению Уваркину обвинили в желании отжать бизнес». А мэр всего лишь хочет навести порядок в подземном переходе у Центрального рынка, взяв за пример подземный переход у Центрального рынка Воронежа.
С января, кстати, в России вступает в силу закон о клевете закон депутата Дмитрия Вяткина («Единая Россия») о лишении свободы за клевету в интернете. За распространение неправды можно будет получить до двух лет лишения свободы, за клевету с использованием служебного положения - до трех лет. Но и без этого закона россиян уже успешно судили по другим. Так, «Липчанина осудили за оскорбление губернатора и прокурора в «Одноклассниках», приговорив к 300 часам обязательных работ. Мужчина был недоволен тем, как рассматривались его обращения. Показания пришлось давать и Игорю Артамонову. Губернатор пояснил, что лично с подсудимым не знаком и не писал на него заявления.
А еще на этой неделе на последней сессии областного Совета изменили Устав Липецкой области. В итоге «Число депутатов областного Совета сократится с 56 до 42 человек» за счет уменьшения мест по партийным спискам (с 28 до 14). Количество же мажоритарных округов в регионе осталось прежним - 28.
Глазам страшно, а руки делают
«Движение вверх: Липецк стал городом высоток». По данным корпорации Дом.рф, в десятке лидеров - наша область с 19 этажами. Кстати, тот самый «Дом.рф» получил разрешение на разработку проекта строительства нового микрорайона в Липецке (см. «Застройкой «Университетского» займется федеральная организация»). Он вырастет на пустыре между ЛГТУ и микрорайоном «Университетский». Тут планируют построить жилые дома от 6 до 12 этажей, школу на 1200 мест, детский сад, поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс.
Впрочем, в такие благообразные планы липчане не поверили и вылили на чиновников ушат сарказма.
Пожелания: «Просьба сделать дома хотя бы по 25 этажей, с радостью возьму там квартиру повыше».
Гость: «Какой же это стандарт освоения территории, где многоэтажные дома строятся впритык фасадом друг к другу, где можно переплюнуть из своего балкона на балкон соседнего дома?»
Winston Smith: «Человейники еще как нужны, особенно на университетском. Тут квартиры всегда дороже стоят, знаешь сколько тут бабла попилить можно на продаже воздуха? Щас как напихают 30-этажных домов, а поликлинику и школу когда-нибудь потом построят (медицины все равно в регионе нет, а единственная на районе школа может и в ночную смену поработать, да и детей в классах пока недостаточно - всего 40 человек на класс).
Планов у застройщиков, действительно, громадье. Так, «На окраине Липецка хотят построить аквапарк и микрорайон высоток» на въезде в город по Лебедянскому шоссе. Новый микрорайон видится за окружной трассой, ближе 10-й Шахте. Проектанты предлагают построить на пустыре 38 многоэтажек высотой до 17 этажей.
Впрочем, аквапарк липчанам обещали не раз и не два. И в Нижнем парке, и на месте взорванного дворца спорта «Юбилейный», и в недостроенной части «Спартака», и в Молодежном парке. Но его все нет и нет.
Департамент архитектуры и градостроительства мэрии Липецка вынес заключение по общественным обсуждениям проекта правил землепользования и застройки города. Новый Генплан предполагает отказ от крупномасштабной застройки городских окраин, как это предусматривалось ранее, и делает акцент на развитии строительства в уже существующих микрорайонах. Что странно с учетом уже озвученных проектов. «Более 200 человек заявили претензии к проекту застройки Липецка». Так, жители частного сектора в районе переулка Яблочкина и за Евдокиевским кладбищемони настаивают на запрете высотного строительства, и эти предложения признаны целесообразными.
Ну и ну!
«Липецкий фильм без бюджета вышел в финал кинофестиваля в Калифорнии». Фильм «Банка» часовой продолжительности снят к 100-летию со дня рождения Рэя Брэдбери и является авторской интерпретацией одного из его ранних рассказов. В работе над ним приняли участие актеры трех театров.
«Липчанин настучал на брата… министру здравоохранения!» Причина - пресловутый квартирный вопрос. Из письма следует, что житель Усманского района обвинил родного брата и его жену в получении фиктивных инвалидностей. Что же побудило брата пойти на брата? Обида — лже-инвалид переписал на себя доставшийся братьям родительский дом.
сонный пожарник
Перри Мейсон