Общество

59 минут назад

Липецким магазинам предложили перейти на круглосуточный режим работы

11 1656
#торговля #Новый год
4
Липецким магазинам предложили перейти на круглосуточный режим работы

Такое письмо направил начальник областного управления потребительского рынка Юрий Букреев в торговые предприятия.

Начальник областного управления потребрынка рекомендовал липецким магазинам увеличить время их работы вплоть до перевода на круглосуточный режим. А также увеличить количество работающих касс и снять временные ограничения на специальные условия для людей пенсионного возраста.

— Это рекомендация минпромторга, чтобы в преддверии Нового года в торговых сетях и магазинах не было скопления людей, а покупатели могли без ажиотажа приобрести необходимые товары и продукты, — сообщил GOROD48 Юрий Букреев.

Чиновник отметил, что ряд предприятий уже откликнулись на его предложение.
11 1656
#торговля #Новый год
4

Комментарии (11)

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Липчанин

4 минуты назад
Неравнодушному липчанину, люди не могут работать более 8 часов в сутки, будем писать жалобу в трудовую инспекцию и прокуратуру
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Ваш

5 минут назад
При Сталине такова не было!
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Неравнодушному липчанину

25 минут назад
Это не пострадавшая отрасль, справятся. Правильное решение !
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123

27 минут назад
Почему в пивнушках алкоголь можно приобрести ночью а в круглосуточных магазинах нет предлагаю сделать иначе полный запрет продажи спиртного и табака для всех магазинов и разрешение торговли даже ночью в тех которые работают в формате 24 часа.
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Неравнодушный липчанин

32 минуты назад
Букреев, ты подумал о соблюдении трудового кодекса? Магазинам надо взять дополнительно продавцов и платить им зарплату. С чего???? И с чего это снять временные ограничения, чтобы люди болели? Дай Бог нам терпения с таким руководством
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Сырский

38 минут назад
По одному круглосуточному магазину должно быть в каждом районе города на руднике у нас 4 пятерочки все имеют один и тот же график работы с 08:00 до 22:00 было бы не плохо что бы появилась хотя бы одна круглосуточная пятерочка на район например по Монтажников, 2а население поселка порядка 20 тыс и не одного круглосуточного магазина даже в формате хомячок нет.
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Артурчик

39 минут назад
Ковид в магазины боится заходить, он только по кафешкам и ресторанам гуляет да и то только после 23.00. А в новогоднюю ночь вирус решил сделать нам всем новогодний подарок. В кафешки и рестораны он нагрянет после 2.00.
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.

43 минуты назад
И водку -и женщин резиновых
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И водку

46 минут назад
Круглосуточно.
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весёлый

47 минут назад
Алкоголь продавать в ночное время в предпраздничные дни и не будет очередей, и народ потянется в магазины
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