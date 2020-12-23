Липецким магазинам предложили перейти на круглосуточный режим работы

Такое письмо направил начальник областного управления потребительского рынка Юрий Букреев в торговые предприятия.

Начальник областного управления потребрынка рекомендовал липецким магазинам увеличить время их работы вплоть до перевода на круглосуточный режим. А также увеличить количество работающих касс и снять временные ограничения на специальные условия для людей пенсионного возраста.



— Это рекомендация минпромторга, чтобы в преддверии Нового года в торговых сетях и магазинах не было скопления людей, а покупатели могли без ажиотажа приобрести необходимые товары и продукты, — сообщил GOROD48 Юрий Букреев.



Чиновник отметил, что ряд предприятий уже откликнулись на его предложение.