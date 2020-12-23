Общество
59 минут назад
Липецким магазинам предложили перейти на круглосуточный режим работы
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Такое письмо направил начальник областного управления потребительского рынка Юрий Букреев в торговые предприятия.
Начальник областного управления потребрынка рекомендовал липецким магазинам увеличить время их работы вплоть до перевода на круглосуточный режим. А также увеличить количество работающих касс и снять временные ограничения на специальные условия для людей пенсионного возраста.
— Это рекомендация минпромторга, чтобы в преддверии Нового года в торговых сетях и магазинах не было скопления людей, а покупатели могли без ажиотажа приобрести необходимые товары и продукты, — сообщил GOROD48 Юрий Букреев.
Чиновник отметил, что ряд предприятий уже откликнулись на его предложение.
— Это рекомендация минпромторга, чтобы в преддверии Нового года в торговых сетях и магазинах не было скопления людей, а покупатели могли без ажиотажа приобрести необходимые товары и продукты, — сообщил GOROD48 Юрий Букреев.
Чиновник отметил, что ряд предприятий уже откликнулись на его предложение.
11 1656
Комментарии (11)
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Липчанин
Ваш
Неравнодушному липчанину
123
Неравнодушный липчанин
Сырский
Артурчик
.
И водку
весёлый