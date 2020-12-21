Общество

18 минут назад

Липчанин настучал на брата… министру здравоохранения!

309
#их нравы
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Липчанин настучал на брата… министру здравоохранения!

Причина - пресловутый квартирный вопрос.

В редакцию GOROD48 пришло письмо от жителя Усманского района Леонида, который обвинил родного брата и его жену в получении фиктивной инвалидности. Виктор стал инвалидом по зрению, хотя водит автомобиль, а его жена - шизофреничкой. Леонид уверяет, что «вышеназванные граждане необходимого курса лечения не проходили, обязательных диагностических, лечебных, реабилитационных или абилитационных мероприятий не осуществляли». «Прискорбно, что имея фиктивные группы инвалидности мои родственники тем самым отнимают реальную возможность у граждан, действительно страдающих заболеваниями, шанс получить пособие на выживание».

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Автор письма сообщает, что он «по совести предложил брату отказаться от грешного дела» и вернуть деньги государству или детскому дому, но ему дали понять, что он ничего никому не докажет. Леонид не поверил и просигнализировал о противоправном поведении брата и свояченицы в облздрав, Главное бюро медико-социальной экспертизы по Липецкой области и лично министру здравоохранения Веронике Скворцовой, но получил ответ, «что никто ничего проверять не будет».

- Мой брат, смеясь, пригрозил, что если я не успокоюсь и буду продолжать сигнализировать о его поддельной группе инвалидности, я пожалею об этом, - пишет Леонид.

Что же побудило брата пойти на брата?

- Он родительский дом на себя переписал, а меня с хаты выписал! С тех пор живу в доме сестры, - ответил на этот вопрос автор обращения.
309
#их нравы
2

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