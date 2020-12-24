Перед Рождеством в церквях появится антиковидная разметка

Православные храмы на пике второй волны пандемии закрывать не будут. Вероятно, в надежде на чудо.



Оперативный штаб по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции сегодня прошел в малом зале заседаний администрации Липецкой области, так как привычный большой, пленарный, закрыли на ремонт.Руководитель управления Роспотребнадзора по Липецкой области Владимир Бондарев рассказал о том, что количество заболевших с начала пандемии достигло 15 тысяч человек. Темп прироста - выше общероссийских показателей. Тенденция плохая - количество заболевших - до 170 в сутки. Становится все меньше бессимптомных больных. Больше всего заболевших - среди работающего населения. В Елецком, Краснинском и Тербунском районе ситуация с заболеваемостью самая тревожная в пересчёте количества случаев инфицирования на 10 000 человек населения.Причина роста заболеваемости - несоблюдение норм социального дистанцирования, пренебрежение дезинфекцией. По мнению Владимира Бондарева, необходимо ужесточать те меры безопасности, какие есть. В частности, нужно усилить рейды чиновников и полиции.- Приближаются религиозные праздники. Мы подготовим предписание епархии по выполнению общих карантинных мероприятий. Церковнослужителям и пастве рекомендовано ношение масок во время богослужений. Закрывать храмы не будем. Но на полы церквей нужно нанести соответствующую разметку, как в торговых сетях, - сказал главный государственный санитарный врач региона.Губернатор попросил еще раз поговорить с иерархами, чтобы те позаботились о прихожан и клириках перед Рождеством (в первую волну пандемии культовые объекты были закрыты).Вице-губернатор Александр Ильин сообщил, что более 40 млн рублей получены из федерального бюджета на пополнение медицинской сети медикаментами. В регионе открылась уже десятая ПЦР-лаборатория. Развёрнуты сто дополнительных коек в госпиталях в преддверии длительных новогодних праздников к 2300 существующих. Наполняемость инфекционных госпиталей сегодня - 80%.- Вызовы в регистраторы поликлиник будут переключаться на ЕДС автоматически, если после 30 секунд звонящему не ответят, - сказал вице-губернатор.Из облздрава с января в колл-центр ЕДС перейдут на временную работу пять чиновников, чтобы держать ситуацию под контролем.От коронавируса привиты 600 человек. К концу года в регион поступит ещё 1100 доз вакцины.На заседании штаба сообщили, что ртутных термометров в аптеках нет, из-за того, что Россия подписала международную конвенцию по ограничению оборота ртути, но есть другие термометры - спиртовые и дистанционные.