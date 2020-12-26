Антимонопольщики будут выяснять причины скачка цены на яйца

Управление ФАС в Липецкой области зафиксировало рост стоимости за этот продукт в 9,62%.

Сотрудники Управления Федеральной антимонопольной службы во время мониторинга розничных цен на социально-значимые товары выявили рост стоимости десятка яиц на 9,62%. Антимонопольщики намерены разобраться в причинах скачка цены, они направили запрос региональному производителю.



Вместе с этим установлено, что стоимость килограмма сахара-песка в региональных магазинах не превышает 45,99 рублей. Цена за литр подсолнечного масла колеблется в пределах 88,6 - 110 рублей. Цена на ржано-пшеничный хлеб не выросла, в ряде сетей даже зафиксировано уменьшение стоимости до 17,95%. Во всех торговых сетях наблюдается снижение цен на яблоки, падение стоимости достигает 16,67%.



В отношении остальных товаров, включенных в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 №530 «Об утверждении Правил установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости», рост цен не зафиксирован.