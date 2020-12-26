Общество

39 минут назад

Антимонопольщики будут выяснять причины скачка цены на яйца

4 440
#цена #яйца
Антимонопольщики будут выяснять причины скачка цены на яйца

Управление ФАС в Липецкой области зафиксировало рост стоимости за этот продукт в 9,62%.

Сотрудники Управления Федеральной антимонопольной службы во время мониторинга розничных цен на социально-значимые товары выявили рост стоимости десятка яиц на 9,62%. Антимонопольщики намерены разобраться в причинах скачка цены, они направили запрос региональному производителю.

Вместе с этим установлено, что стоимость килограмма сахара-песка в региональных магазинах не превышает 45,99 рублей. Цена за литр подсолнечного масла колеблется в пределах 88,6 - 110 рублей. Цена на ржано-пшеничный хлеб не выросла, в ряде сетей даже зафиксировано уменьшение стоимости до 17,95%. Во всех торговых сетях наблюдается снижение цен на яблоки, падение стоимости достигает 16,67%.

В отношении остальных товаров, включенных в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 №530 «Об утверждении Правил установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости», рост цен не зафиксирован.
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#цена #яйца

Комментарии (4)

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4 минуты назад
А почему цена на зерно выросла,если главный балабол сказал,что зерна много убрали.
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Пенсионер.

13 минут назад
Зайдите в любую пекарню и увидите реальные цены на хлеб. Почему они не снижают цены ? Если даже мука снизилась в цене. Мало того цены подогнали чот за дешёвый хлеб что за дорогой, ценник один и тот же 39 руб. Как закрыли магазины Лимак так цена выросла сразу, хотя и там хлеб не понятно из чего был а это убрали торговую сеть то есть конкурента цена полезла в верх.
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Птичница

23 минуты назад
Все дело в курах, ну не устраивает их оплата за снесенные яйца, да ещё и без, петуха!
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Необходимо

29 минут назад
Создать госкорпорацию Рос.яйца и зафиксировать цены.
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