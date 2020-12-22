Липецким пенсионерам увеличили прожиточный минимум

Он вырос на 191 рубль.

Глава администрации Липецкой области подписал постановление о корректировке величины прожиточного минимума для проживающих в регионе пенсионеров. Он увеличен на 191 рубль и в 2021 году составит 8 811 рублей.



В связи с корректировкой прожиточного минимума для пенсионеров закон «О внесении изменений в статью 1.1 Закона Липецкой области «О порядке установления прожиточного минимума в Липецкой области», принятый в сентябре этого года, отменен. Прожиточный минимум рассчитывается ежегодно для установления социальной доплаты к пенсии. Таким образом, на эту же величину, 191 рубль увеличится социальная доплата к пенсии. Если в 2021 году пенсия окажется ниже 8 811 рублей, то гражданин имеет право на получение доплаты.



Эта доплата касается неработающих пенсионеров. Если гражданин с 1 января 2021 года будет получать пенсию менее 8 811 рублей, то он имеет право на доплату до этой суммы. Величина прожиточного минимума для получения доплаты определена в соответствии с федеральным законодательством. Для получения доплаты пенсионеру нужно будет обратиться в Пенсионный фонд.