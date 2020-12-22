Общество

сегодня, 08:56

Липецким пенсионерам увеличили прожиточный минимум

11 1075
#прожиточный минимум #пенсия
Липецким пенсионерам увеличили прожиточный минимум

Он вырос на 191 рубль.

Глава администрации Липецкой области подписал постановление о корректировке величины прожиточного минимума для проживающих в регионе пенсионеров. Он увеличен на 191 рубль и в 2021 году составит 8 811 рублей.

В связи с корректировкой прожиточного минимума для пенсионеров закон «О внесении изменений в статью 1.1 Закона Липецкой области «О порядке установления прожиточного минимума в Липецкой области», принятый в сентябре этого года, отменен. Прожиточный минимум рассчитывается ежегодно для установления социальной доплаты к пенсии. Таким образом, на эту же величину, 191 рубль увеличится социальная доплата к пенсии. Если в 2021 году пенсия окажется ниже 8 811 рублей, то гражданин имеет право на получение доплаты.

Эта доплата касается неработающих пенсионеров. Если гражданин с 1 января 2021 года будет получать пенсию менее 8 811 рублей, то он имеет право на доплату до этой суммы. Величина прожиточного минимума для получения доплаты определена в соответствии с федеральным законодательством. Для получения доплаты пенсионеру нужно будет обратиться в Пенсионный фонд.
11 1075
#прожиточный минимум #пенсия

Комментарии (11)

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единоросс

5 минут назад
Это благодарность за выборы.....
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ого

5 минут назад
В России уволили 60% младшего медперсонала и 32% социальных работников Исполнение майских указов-2012 превратилось в фарс: ради повышения зарплат власти пошли на массовые сокращения
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Вася

7 минут назад
Дааааааа .
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Перри Мейсон

19 минут назад
Невидимая рука рынка)))
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Удмурт с Пномпеня

22 минуты назад
Ага,давай, завидуйте молча!)
ответить

Во как..

28 минут назад
липецк, совесть имей,а не власть критикуй!Сирия,она ж самая нищая страна..в России.)))))))
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Ага,давай

31 минуту назад
Блин,пенсионеры бабла * !А зарплаты не поднимают!Чо за дела???)))
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Себя то они не обделили.

44 минуты назад
А главное то что если тебе насчитали пенсию 8812 то тебе не положено выплат. Чего в основном и делалось многим. Прибавив на 2-5 копеек выше, тем самым ты просто не попадаешь под эту категорию.
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липецк

46 минут назад
вызываю на дуэль ЛЮБОГО ЧИНУШУ КТО ДОЛЬШЕ ПРОЖИВЕТ НА ЭТУ ПЕНСИЮ ....МИНУС С НЕЕ КВАРТПЛАТА ...МИНУС КВАДРА ......вообщето ГЛАВНОЕ СИРИИ ПОМОЧЬ ...САМАЯ БЕДНАЯ СТРАНА РОССИЯ
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Доярка с хацапетовки

50 минут назад
Нехорошо такими деньжищами раскидываться!
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