На окраине Липецка хотят построить аквапарк и микрорайон высоток

Центром спорта и развлечений станет выезд из города по Лебедянскому шоссе. Если проект одобрят горожане и специалисты.

Департамент архитектуры и градостроительства Липецка объявил о начале общественных обсуждений проектов планирования территории в районе Окружного шоссе. Напротив микрорайона «Звездный» со стороны Лебедянского шоссе хотят развивать деловое строительство, а за Окружной трассой предлагают построить новый микрорайон.Проект застройки зоны по нечетной стороне Лебедянского шоссе выполняли специалисты из омской компании. Проектировщики предлагают на 43,96 га земли создать центр отдыха и спорта. На выезде из Липецка предлагают построить торгово-развлекательный центр в 30 тысяч квадратных метров, аквапарк площадью в 12,5 тысяч «квадратов», административно-деловой центр, ресторан, гостиницу, физкультурно-оздоровительный комплекс, центр боевых искусств, ледовую арену, павильон при стадионе, комментаторский пункт, лечебно-диагностический центр, подстанцию «Скорой помощи», пожарное депо, детский мини-парк аттракционов. Для того, чтобы этот участок города не вставал в пробках, предусмотрели расширение проезжей части.Новый микрорайон высоток проектировщики видят за Окружной трассой, ближе к району 10-ой Шахты. Проект выполняла компания из Челябинска. Челябинцы предлагают построить на пустыре 38 многоэтажных домов высотой до 17 этажей. В новом микрорайоне запланировали строительство поликлиники, школы на 1 200 учеников, два детсада, фитнес-клуба, МФЦ, парковки почти на 900 машин, спортивный и деловые центры, создание парковой зоны. Плотность застройки составит 373 человека на га. Общая площадь жилой недвижимости — почти 300 000 квадратных метров.Предложения и замечания по проектам департамент принимает до 14 января 2021 года. Итоги общественных обсуждений планируют подвести к концу января.