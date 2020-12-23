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На окраине Липецка хотят построить аквапарк и микрорайон высоток

17 1416
#строительство #общественные обсуждения
3
На окраине Липецка хотят построить аквапарк и микрорайон высоток

Центром спорта и развлечений станет выезд из города по Лебедянскому шоссе. Если проект одобрят горожане и специалисты.

Департамент архитектуры и градостроительства Липецка объявил о начале общественных обсуждений проектов планирования территории в районе Окружного шоссе. Напротив микрорайона «Звездный» со стороны Лебедянского шоссе хотят развивать деловое строительство, а за Окружной трассой предлагают построить новый микрорайон.

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Проект застройки зоны по нечетной стороне Лебедянского шоссе выполняли специалисты из омской компании. Проектировщики предлагают на 43,96 га земли создать центр отдыха и спорта. На выезде из Липецка предлагают построить торгово-развлекательный центр в 30 тысяч квадратных метров, аквапарк площадью в 12,5 тысяч «квадратов», административно-деловой центр, ресторан, гостиницу, физкультурно-оздоровительный комплекс, центр боевых искусств, ледовую арену, павильон при стадионе, комментаторский пункт, лечебно-диагностический центр, подстанцию «Скорой помощи», пожарное депо, детский мини-парк аттракционов. Для того, чтобы этот участок города не вставал в пробках, предусмотрели расширение проезжей части.

Новый микрорайон высоток проектировщики видят за Окружной трассой, ближе к району 10-ой Шахты. Проект выполняла компания из Челябинска. Челябинцы предлагают построить на пустыре 38 многоэтажных домов высотой до 17 этажей. В новом микрорайоне запланировали строительство поликлиники, школы на 1 200 учеников, два детсада, фитнес-клуба, МФЦ, парковки почти на 900 машин, спортивный и деловые центры, создание парковой зоны. Плотность застройки составит 373 человека на га. Общая площадь жилой недвижимости — почти 300 000 квадратных метров.

Предложения и замечания по проектам департамент принимает до 14 января 2021 года. Итоги общественных обсуждений планируют подвести к концу января.
17 1416
#строительство #общественные обсуждения
3

Комментарии (17)

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Татьяне

2 минуты назад
Была в Рязани, там прекрасный аквапарк с приемлемыми ценами и с контролируемой заполняемостью. У нас такого точно не будет, каток в нижнем парке 250р и все друг на друге.
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)))))

6 минут назад
Я правильно понимаю - там будут переселенцы из Челябинска жить?)))) Вэлкам!
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я

8 минут назад
Лучше автобусы в звездный пустите ни приехать ни уехать с вашей оптимизацией
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Зая

22 минуты назад
Екатерина, я вот не могу представить двор без машин. Вернее прплставляю. Однако некий бедный человек. Ни маш ни. Ни ребенка. Ни старого члена семьи, ко второго нужно элементарно к доктору отвезти-привезти, подогнав машину кподьезду.
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Денис

23 минуты назад
Черная молния, деревня понаедет, будет плевать, курить в подъезде, харкать и матом орать. Впрочем как и везде в спальных районах.
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Пипецк

23 минуты назад
Черная молния, бомжи заселятся...
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Эх

24 минуты назад
Опять развлекухи........ Одна стройка, видно выгодное это дело для небольшого количества клерков....
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Имхо

25 минут назад
Для начала постройте поликлиники в существующих районах: Елецком, Университетском. Тюлагородите пустыри. Доведите до ума Европейский. Не надо воздушных за мков из песка. Кому нужен аквапарк по этой жизни? Да еще в * .
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Черная молния

26 минут назад
А кто жить будет в этих домах?Население Липецкой области с огромной скоростью уменьшается. Такими темпами через 5 лет население уменьшится на 50-60 тыс.
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Екатерина

29 минут назад
во страсть, опять многоэтажки в поле, да сколько МОЖНО????????????????????? а не судьба спланирвоать жилье для людей, малоэтажное с индивидуальным отоплением, комфортное для детей, дворы без машин, с парками и скверами. Ну что вам земли в поле не хватает?
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