Общество
сегодня, 16:37
31 декабря в Липецкой области будет выходным днем
16 5451
Липецкая область присоединилась к регионам, в которых будут отдыхать в последний день года.
31 декабря в регионе будет выходным днем, об этом GOROD48 сообщил пресс-секретарь губернатора Михаил Шаршаков. О том, каким образом это будет оформлено, он пообещал сообщить позднее.
Сегодня же стало известно, что президент Владимир Путин предложил главам регионов объявить 31 декабря выходным днем, - об этом сообщает "Коммерсант".
Напомним, все началось с того, что член Общественной палаты, глава организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев направил главам российских регионов письма с просьбой объявить 31 декабря выходным днем. И регионы постепенно начали своеобразный флешмоб, один за другим объявляя о том, что дадут гражданам время спокойно подготовиться к празднованию Нового года. Стоит отметить, что Государственная Дума отклонила законопроект ЛДПР, который предлагал официально сделать 31 декабря выходным.
Сегодня же стало известно, что президент Владимир Путин предложил главам регионов объявить 31 декабря выходным днем, - об этом сообщает "Коммерсант".
Напомним, все началось с того, что член Общественной палаты, глава организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев направил главам российских регионов письма с просьбой объявить 31 декабря выходным днем. И регионы постепенно начали своеобразный флешмоб, один за другим объявляя о том, что дадут гражданам время спокойно подготовиться к празднованию Нового года. Стоит отметить, что Государственная Дума отклонила законопроект ЛДПР, который предлагал официально сделать 31 декабря выходным.
16 5451
Комментарии (16)
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Асоциал
Нардеп
Ура,выходной))))
Фредди
Читатель ответ
Вангую
Елена Погорелова
Читатель
кокс
Липецк