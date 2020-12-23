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31 декабря в Липецкой области будет выходным днем

16 5451
#Новый год
26
31 декабря в Липецкой области будет выходным днем

Липецкая область присоединилась к регионам, в которых будут отдыхать в последний день года.

31 декабря в регионе будет выходным днем, об этом GOROD48 сообщил пресс-секретарь губернатора Михаил Шаршаков. О том, каким образом это будет оформлено, он пообещал сообщить позднее.

Сегодня же стало известно, что президент Владимир Путин предложил главам регионов объявить 31 декабря выходным днем, - об этом сообщает "Коммерсант".

Напомним, все началось с того, что член Общественной палаты, глава организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев направил главам российских регионов письма с просьбой объявить 31 декабря выходным днем. И регионы постепенно начали своеобразный флешмоб, один за другим объявляя о том, что дадут гражданам время спокойно подготовиться к празднованию Нового года. Стоит отметить, что Государственная Дума отклонила законопроект ЛДПР, который предлагал официально сделать 31 декабря выходным.


 
16 5451
#Новый год
26

Комментарии (16)

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Асоциал

11 минут назад
Можно объявлять выходными,какие угодно дни недели,месяца,года.Я работаю на себя,и мне эти объявления по фиг.
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Нардеп

14 минут назад
Интересно это на кого распространяется на гос органы области ????
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Ура,выходной))))

19 минут назад
Этот год не так уж и плох)))
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Фредди

28 минут назад
В приличном обществе принято давать ссылки на ПРУФы. Где ПРУФы Билли?
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Читатель ответ

29 минут назад
Укоротить на 1 день 10 дневные каникулы и делов всего то.
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Вангую

30 минут назад
Ближайшую субботу рабочей сделают. Вот такой вам "выходной".
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Елена Погорелова

36 минут назад
Вот что 31 не рабочий будет мне очень нравица. Он и так в большинстве организаций бестолковый в плане производительности труда а тут хоть к празднику все успеешь приготовить. Всегда думала почему 1 день из новогодних праздников не перекинуть на 31 дек долго наша власть томила в плане выходной или нет я думала что все же не объявят выходным хотя многие регионы уже давно объявили.
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Читатель

41 минуту назад
Они сломают производственный календарь? в какойто день придется отрабатывать дополнительно?
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кокс

46 минут назад
не удели нельзя не федеральном уровне 31 декабря сделать нерабочим днем а например последняя суббота перед новым годом - рабочая.
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Липецк

55 минут назад
А, кто 19 за 31 отработал... Тому что?
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