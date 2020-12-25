Липецкий фильм без бюджета вышел в финал кинофестиваля в Калифорнии

В картине задействованы актёры трёх липецких театров.

21 декабря в городе Пасадена (Калифорния, США) стартовал финал международного кинофестиваля FESTIVAL ANGAELICA, в котором одним из номинантов в категории "Лучший полнометражный художественный фильм 2020 года" является фильм "Банка" (The Jar), снятый "Липецкой киностудией". В связи с пандемией впервые за время существования фестиваля в Пасадене просмотр зрителями фильмов-участников и голосование за приз зрительских симпатий проходят онлайн.Полнометражная картина продолжительностью 1 час 3 минуты снята ко столетию со дня рождения Рэя Брэдбери и является авторской интерпретацией одного из его ранних рассказов. Фильм – на русском языке, но специально для фестивалей к нему сделали английские субтитры на основе оригинального текста Рэя Брэдбери.В работе над фильмом приняли участие актёры Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого, Липецкого драматического театра на Соколе и Липецкого государственного театра кукол, а также множество творческих людей из Липецка и Ельца. Съёмки проходили в частном доме в Липецке и деревне Лозы Липецкого района.По сюжету фильма главный герой - нерешительный фермер Чарли хочет простых вещей: получить уважение жителей деревни и вернуть любовь своей жены Бетти, но не знает, как это сделать. Однажды он покупает странную банку, внутри которой находится мистическое белёсое нечто, парящее в сгущённой спиртовой атмосфере. Внутренность банки завораживает деревенских жителей, и каждый из них видит в ней свои смыслы и знаки. Чарли, как хозяин реликвии, получает желанный почёт и уважение. Но Бетти и её любовнику Тому Кармоди не нравится сложившаяся ситуация. Они решают во что бы то ни стало помешать Чарли и разоблачить его поддельный религиозный артефакт.Как рассказал GOROD48 режиссёр фильма Эдуард Ковзан (кстати, по основной процессии он инженер-электрик), и фильм, и сама «Липецкая киностудия» созданы на голом энтузиазме. Картина снята вообще без какого-либо бюджета, тем не менее, даже без гонорара участвовать в проекте согласились известные липецкие актёры, такие как Анна Борискина, Эмин Мамедов, Алексей Рыбаков, Любовь Кабанова, Андрей Литвинов, Дмитрий Немонтов, Евгений Власов, Светлана Попова, Дарья Плужникова, Надежда Сивакова. Операторы также работали бесплатно.Фильм «Банка» снимали с января по ноябрь 2019 года. После этого год назад в декабре прошёл технический показ в Областном центре культуры, народного творчества и кино, на который пригласили, в основном, актёров и друзей.По словам Эдуарда Ковзана, организаторы кинофестиваля в Калифорнии сообщили ему, что липецкая картина уже стала одним из лидеров по просмотрам. Всего в финал конкурса вышло 28 полнометражных фильмов.Эдуард Ковзан снял уже три фильма. Фильм «Озеро» он делал вместе с актёром кукольного театра Александром Долматовым, и эта картина уже есть в открытом доступе в сети. Кстати, этот фильм принимал участие в 15 международных фестивалях и даже имеет две награды кинофестивалей в Индии: "Озеро" - победитель в номинации "Лучший короткометражный фильм" на международном фестивале Aasha international film festival 2019, Нашик, Индия; победитель в номинации "Лучший монтаж" на международном фестивале Chhatrapati Shivaji International Film Festival 2018, Пуна, Индия, финалист конкурсной программы нескольких международных фестивалей в Финляндии, США, Нигерии, Индии, Индонезии Шотландии, Италии и России. Ещё одна картина Ковзана называлась "Нить и игольное ушко".Финал кинофестиваля FESTIVAL ANGAELICA, куда попал липецкий фильм «Банка», включает более 180 фильмов в 13 номинациях из 32 стран мира, таких как США, Канада, Мексика, Аргентина, Бразилия, Чили, Соединённое Королевство, Ирландия, Франция, Германия, Бельгия, Италия, Швейцария, Испания, Португалия, Швеция, Норвегия, Россия, Грузия, Сербия, Хорватия, Чехия, Греция, Ливан, Индия, Камбоджа, Турция, Иран, Япония, ЮАР, Сингапур, Австралия. Фестиваль будет продолжаться до 31 декабря включительно.Добавим, что фильм "Банка" уже успешно прошёл отбор на ещё один фестиваль - в финал конкурсной программы международного кинофестиваля International Moving Film Festival, который состоится с 28 по 31 декабря этого года в городе Абадан, Иран. Также картина сейчас участвует в отборах на другие международные конкурсы и фестивали.- Отборы очень серьёзные, на большинство фестивалей сейчас подают тысячи фильмов, сотни в каждую номинацию (в эпоху интернета послать фильм стало проще), из которых в финал отбирают пару десятков, или ещё меньше (в зависимости от продолжительности фестиваля), - отмечает Эдуард Ковзан.