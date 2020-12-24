Общество

39 минут назад

На бездействие главы Липецка пожаловались в прокуратуру

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#дорога #благоустройство
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На бездействие главы Липецка пожаловались в прокуратуру

ОНФ обратился в прокуратуру по факту бездействия главы Липецка в отношении ремонта аварийно-опасной дороги на улице Украинской.

Как сообщает ОНФ в Липецкой области, активисты Общероссийского народного фронта в Липецкой области обратились в региональную прокуратуру с просьбой проконтролировать выполнение представления в адрес главы города Липецка по ремонту дороги на улице Украинской.

- Местные жители вынуждены ежедневно передвигаться по аварийно-опасной грунтовой дороге, которая не ремонтировалась более 40 лет, - отмечают в ОНФ. - Весной и осенью по грунтовой дороге невозможно передвигаться. Как оказалось, о проблеме с 2016 года известно администрации города. Однако переписка с властями не привела к конкретным результатам. Дорогу не ремонтировали даже частично. Активисты ОНФ провели совместную встречу с жителями, представителями управления главного смотрителя города, администрации Липецка. В ходе диалога выяснилось, что в 2017 году прошла выездная проверка специалистов ОГИБДД УМВД, где было установлено, что грунтовая дорога вдоль улицы Украинской не пригодна для передвижения и несет угрозу легковым автомобилям. После этого в адрес главы Липецка было внесено представление о ремонте дороги, но в течение трех лет проблема так и не решилась. Жители продолжают передвигаться по грязи и канавам, а весной и летом - страдать от подтопления домов талыми и дождевыми водами.

Ещё июле 2016 года GOROD48 писал, что « Депутаты липецкого горсовета взялись за решение украинского вопроса».

- Улица Украинская - небольшая улочка, построенная в послевоенные годы, получила такое название в 1954 году в честь 300-летия Переяславской Рады, - рассказывали мы ещё 4 года назад. - Сейчас же жители считают, что стали заложниками политики, мол, раз у России не клеятся отношения с Украиной, то и городская власть махнула на них рукой. Впору, мол, задуматься над переименованием улицы.

 - Наша улица небольшая, но на ней ни разу за 60 лет не было ремонта. Она ни то что не асфальтирована. На ней даже не сделали планировку! В итоге вся талая и дождевая вода из-за рельефа бежит по улице, затапливает подвалы, поднимается до ступенек домов. Мы были бы готовы и сами как-то благоустроить свой быт, но по улице проложены коммуникации, которые мы боимся затронуть своим самостроем, - говорила депутатам жительница улицы Надежда Бизяева.

Выслушав жителей, 4 года назад председатель постоянной комиссии Липецкого горсовета по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Борис Бондарев обещает, что горсовет поставит перед администрацией города задачу выполнить проект планировки улицы Украинской. Но воз, как говорится, и ныне там.

На вчерашней встрече общественников с властями удалось достигнуть договоренности о том, что в первом квартале 2021 года пройдут торги на разработку проектно-сметной документации, в которой будут предусмотрены укладка асфальтового покрытия на дороге и решение по отводу талых и дождевых вод.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, жители улицы Украинская пожаловались, что в сырую погоду улицу размывает и они вынуждены ходить в резиновых сапогах. Как отметил и.о. заместителя председателя дорожного хозяйства и благоустройства Андрей Ампилов, о проблеме в администрации города знают – работа по ее решению уже ведется. Так, еще осенью дорогу здесь хотели отсыпать асфальтобетонной крошкой. Однако во время обследования выяснилось, что в связи с уклоном местности отсыпка может привести к уходу воды с дороги на территорию домовладений.

- Департаментом принято решение заасфальтировать улицу. Однако для этого необходимо подготовить проект ремонта дороги, в котором будут учтены проложенные здесь инженерные коммуникации и предусмотрены мероприятия по водоотведению, - пояснил Андрей Ампилов.

Андрей Ампилов отметил, что проект планируют подготовить уже в первом полугодии 2021-го года, после чего будет подниматься вопрос о выделении финансирования непосредственно на проведение работ.

Тем не менее, активисты ОНФ подключат региональную прокуратуру, чтобы выяснить, почему не было выполнено ранее выданное представление в адрес главы города Липецка устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.

Фото -  vk.com
12 1628
#дорога #благоустройство
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Комментарии (12)

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Светлана

6 минут назад
Виталя, Конечно.Уваркина пришлет жителем геодезистов,чтоб их сотки перемерили.
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Mikl

6 минут назад
А почему сразу виновата МЭР города. а не начальник департамента транспорта и дорог? В Липецке новый начальник, правда он специалист более по водоканалу нежели по дорогам. А вот МЭРа уже замучили своими претензиями, то не то, то не это. Вы попробуйте побыть в шкуре МЭРа, тяжелая это работа, особенно для красивой девушки.И все хотят с ней познакомиться и пишут разные претензии и даже в прокуратуре к ней не равнодушны, часто стали заглядывать к ней и писать постановления. Надо МЭРом выбирать какого нибудь невзрачного паренька и никто бы его не замечал.
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молодой тупняк

7 минут назад
Судя по их логике про отношения с Украиной, можно так же не ремонтировать улицы "Советские", а так же "Ленины" и прочие улицы хоть как то связанные с советским прошлым, как то отношения не заладились у нас с Советским Союзом. Бредовее мотивации по не ремонту я ещё не слышал!
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бти

7 минут назад
На этой улице,у всех жильцов наблюдается самозахват земли.Электрические опоры мешают,а так бы,заборы еще вперед отодвинули.
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молодой тупняк

7 минут назад
Судя по их логике про отношения с Украиной, можно так же не ремонтировать улицы "Советские", а так же "Ленины" и прочие улицы хоть как то связанные с советским прошлым, как то отношения не заладились у нас с Советским Союзом. Бредовее мотивации по не ремонту я ещё не слышал!
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48

11 минут назад
сейчас вам мэр отремонтирует! прикажет самострой сносить!
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МиГ

11 минут назад
гость, погостил и можешь ехать в США пользоваться безопасными и качествеными дорогами! У людей проблема, а вы про Америку лепечете.
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Вася

14 минут назад
Гость,я смотрю у тебя от зависти желчь попёрла)))не поперхнись)))
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Виталя

17 минут назад
У Уваркиной в приоритете парки и плитка.А на ЖКХ и благоустройства дворов она предложит ,,скинуться,, жителям и предпринимателям,других вариантов у неё не бывает)))
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Это Вам

26 минут назад
К Порошенко надо обращаться.
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