39 минут назад
На бездействие главы Липецка пожаловались в прокуратуру
ОНФ обратился в прокуратуру по факту бездействия главы Липецка в отношении ремонта аварийно-опасной дороги на улице Украинской.
- Местные жители вынуждены ежедневно передвигаться по аварийно-опасной грунтовой дороге, которая не ремонтировалась более 40 лет, - отмечают в ОНФ. - Весной и осенью по грунтовой дороге невозможно передвигаться. Как оказалось, о проблеме с 2016 года известно администрации города. Однако переписка с властями не привела к конкретным результатам. Дорогу не ремонтировали даже частично. Активисты ОНФ провели совместную встречу с жителями, представителями управления главного смотрителя города, администрации Липецка. В ходе диалога выяснилось, что в 2017 году прошла выездная проверка специалистов ОГИБДД УМВД, где было установлено, что грунтовая дорога вдоль улицы Украинской не пригодна для передвижения и несет угрозу легковым автомобилям. После этого в адрес главы Липецка было внесено представление о ремонте дороги, но в течение трех лет проблема так и не решилась. Жители продолжают передвигаться по грязи и канавам, а весной и летом - страдать от подтопления домов талыми и дождевыми водами.
Ещё июле 2016 года GOROD48 писал, что « Депутаты липецкого горсовета взялись за решение украинского вопроса».
- Улица Украинская - небольшая улочка, построенная в послевоенные годы, получила такое название в 1954 году в честь 300-летия Переяславской Рады, - рассказывали мы ещё 4 года назад. - Сейчас же жители считают, что стали заложниками политики, мол, раз у России не клеятся отношения с Украиной, то и городская власть махнула на них рукой. Впору, мол, задуматься над переименованием улицы.
- Наша улица небольшая, но на ней ни разу за 60 лет не было ремонта. Она ни то что не асфальтирована. На ней даже не сделали планировку! В итоге вся талая и дождевая вода из-за рельефа бежит по улице, затапливает подвалы, поднимается до ступенек домов. Мы были бы готовы и сами как-то благоустроить свой быт, но по улице проложены коммуникации, которые мы боимся затронуть своим самостроем, - говорила депутатам жительница улицы Надежда Бизяева.
Выслушав жителей, 4 года назад председатель постоянной комиссии Липецкого горсовета по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Борис Бондарев обещает, что горсовет поставит перед администрацией города задачу выполнить проект планировки улицы Украинской. Но воз, как говорится, и ныне там.
На вчерашней встрече общественников с властями удалось достигнуть договоренности о том, что в первом квартале 2021 года пройдут торги на разработку проектно-сметной документации, в которой будут предусмотрены укладка асфальтового покрытия на дороге и решение по отводу талых и дождевых вод.
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, жители улицы Украинская пожаловались, что в сырую погоду улицу размывает и они вынуждены ходить в резиновых сапогах. Как отметил и.о. заместителя председателя дорожного хозяйства и благоустройства Андрей Ампилов, о проблеме в администрации города знают – работа по ее решению уже ведется. Так, еще осенью дорогу здесь хотели отсыпать асфальтобетонной крошкой. Однако во время обследования выяснилось, что в связи с уклоном местности отсыпка может привести к уходу воды с дороги на территорию домовладений.
- Департаментом принято решение заасфальтировать улицу. Однако для этого необходимо подготовить проект ремонта дороги, в котором будут учтены проложенные здесь инженерные коммуникации и предусмотрены мероприятия по водоотведению, - пояснил Андрей Ампилов.
Андрей Ампилов отметил, что проект планируют подготовить уже в первом полугодии 2021-го года, после чего будет подниматься вопрос о выделении финансирования непосредственно на проведение работ.
Тем не менее, активисты ОНФ подключат региональную прокуратуру, чтобы выяснить, почему не было выполнено ранее выданное представление в адрес главы города Липецка устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.
Фото - vk.com
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