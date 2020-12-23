В новогодние праздники липчан не оставят без медицинской помощи

Стало известно, как будут работать медицинские организации на зимних каникулах.

Управление здравоохранения Липецкой области информирует жителей города Липецка и Липецкой области о порядке работы государственных медицинских организаций в новогодние каникулы.



С 21 по 25, с 28 по 31 декабря 2020 года медицинские организации будут работать по графику рабочего дня; 26 декабря 2020 года, 2, 4, 6, 8 и 9 января 2021 года по графику субботнего дня с приемом вызовов для участковой службы до 12:00 часов и оказанием медицинской помощи на дому до 15:00 часов; 27 декабря 2020 года, 3, 5 и 10 января - по графику выходного дня; 1 и 7 января 2020 года - по графику праздничного дня. Прием вызовов неотложной помощи до 17:00 часов, обслуживание вызовов до 19:00 часов. В детских поликлиниках вызовы по оказанию неотложной помощи принимаются до 14:00 часов.



Травмпункты города Липецка в больницах ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» (ул. Ушинского, д.10), ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед», (ул. Коммунистическая, д.24, в здании поликлиники), работают в круглосуточном режиме. Детское население города Липецка обслуживается в травмпункте ГУЗ «Областная детская больница» (ул. Московская,6а). Подростки от 15 до 17 лет включительно, проживающие на территории города Липецка, могут обращаться и в травмпункты ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол», ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед».



Травмпункты города Ельца (поликлиника ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко», ул. Советская, д.62 и детская поликлиника ГУЗ «Елецкая городская детская больница», ул. 220 Стрелковой дивизии) работают в круглосуточном режиме. Детское население города Ельца обслуживается в травмпункте ГУЗ «Елецкая городская детская больница». Подростки от 15 до 17 лет включительно, проживающие на территории г. Ельца, могут обращаться и в травмпункт поликлиники ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко».



Экстренная госпитализация нуждающихся будет осуществляться соответствии с графиком дежурств стационаров.



Пациенты (взрослые и дети), нуждающиеся в экстренной офтальмологической помощи, могут обращаться в офтальмологическое отделение ГУЗ «Областная больница № 2» (ул. Ленина, д.35).



В праздничные и выходные дни, а также в нерабочее время стоматологических поликлиник пациенты (взрослые и дети), нуждающиеся в экстренной стоматологической помощи, могут обращаться в кабинет хирургической стоматологии ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника – стоматологический центр» (ул. Циолковского, д.22).