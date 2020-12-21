Застройкой «Университетского» займётся федеральная организация

«Дом.рф» дали разрешение на разработку проектной документации застройки микрорайона.

Управление строительства и архитектуры Липецкой области приняло решение об освоении территории между ЛГТУ и микрорайоном «Университетский».



На землях федеральной собственности планируется построить жилые дома от 6 до 12 этажей, школу на 1200 мест, детский сад, поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс, - сообщили GOROD48 в управлении строительства. - Ранее была разработана градостроительная концепция на основе рекомендаций Стандарта комплексного освоения территории, разработанного финансовым институтом развития в жилищной сфере АО «ДОМ.РФ» при поддержке Минстроя России. Концепция одобрена Градостроительным советом города Липецка и ляжет в основу будущей градостроительной документации.



Проект развития микрорайона «Университетский» сейчас находится в стадии разработки и по окончании проведенных работ будет представлен для обсуждения и изучения общественного мнения жителей города. Все внесенные предложения и замечания будут рассмотрены и учтены. Информация о сроках обсуждения проекта будущего развития территории будет сообщена дополнительно.