Торговки забаррикадировались от Евгении Уваркиной в подземном переходе

Глава Липецка хочет навести порядок с торговлей в районе Центрального рынка.

Пешеходный переход у Центрального рынка, по сути, единственный в городе, через который ходят люди. И не просто ходят, а ходят табунами! Как модно говорить сейчас, здесь бешеный трафик. Кто из нас не попадал в заторы на этой дороге, когда ни тпру, ни ну! И все из-за того, что отовсюду пешеходов теснят торговцы. И как ни бьются городские власти с этой бедой, а превозмочь ее не в силах, хотя и составляют по нескольку тысяч протоколов в год об административных нарушениях за несанкционированную уличную торговлю.Проверяющих тут вовсе не боятся. Просто потому, что, как, по словам экс-руководителя управления потребительского рынка мэрии Антона Мамонова, у здешних коробейников «какие-то инновационные лотки, которые они собирают вместе с товаром за несколько секунд и уходят, когда начинается рейд». Сегодня в ловкости торговцев убедилась глава Липецка Евгения Уваркина. Как только она подошла ко входу в подземку со стороны Центрального рынка, все разложившие уже в нем товар женщины либо выскочили из него со своими «сколковскими» развалами с другой стороны, либо забежали в последний подземный киоск и укрывались там до времени ухода мэра.Главе Липецка пришлось лишь дергать ручки закрытых дверей магазинчиков. Впрочем, одна женщина в отороченной мехом шапке, которая продает тут обувь и иной товар, спрятаться не успела.- Мы закрыты! Мы не работаем! Это - склад! - заявила она Евгении Уваркиной, но тут же пожаловалась на постоянно забивающуюся тут ливневую канализацию, из-за чего после дождей через переход не пройти, не замочив ног, и на вандалов, расписывающих железные двери магазинов своими рисунками.… В 2018 году председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова сообщила депутатам горсовета о том, что переход построенный в 2000 году не стоит на балансе мэрии! И в то же время МУ «Управление главного смотрителя Липецка» тратит бюджетные деньги на его содержание, по существу, являющегося таким же линейным объектом, как, например Петровский мост. Тогда возникают резонный вопрос: кому торговцы платят за свой бизнес?Оказалось, у всех павильонов площадью либо шесть квадратных метров, либо двенадцать есть собственники. С соответствующими документами. Все они платят за электричество ресурсоснабжающей организации. Также некоторые торговцы платят налоги как индивидуальные предприниматели. И все скидываются по - еще по 500 рублей «крыше», бывшим милиционерам, ушедшим из МВД по разным причинам. Они и обеспечивают охрану магазинов, зорко следят за своими действующими коллегами, предупреждают коробейников, занимающихся торговлей на вынос, о рейдах чиновников.Коробейниками тут работают разные люди. В основном, предпенсионерки и старушки. Вот женщина с шерстяными носками. Она не указывает возраст и прячет лицо в носовой платок. Товар ей дают тамбовские родственники. «Купили за пять тысяч вязальную машину, ну и молотят!» А она сама иногда вяжет из козьего пуха детские носочки. И продает по 150 рубликов. «Да была у меня когда-то коза, вот и начесала». Новый пух бабулька не покупает. Она, кстати, всю жизнь проработала на железной дороге где-то на Соколе, и ее пенсия не дотягивает до 10 тысяч.Что же толкает женщин еще не пенсионного возраста на торговлю товаром, который «букреевские» (областные чиновники) запросто могут конфисковать, да еще и оштрафовать по соответствующей статье КоАП на 5 000 рублей?- А вы меня на ужин пригласите? А мою дочь вместо вас на работу возьмут? - наседает на корреспондента GOROD48 женщина с трусами.… Борьба с уличными продавцами ведется в регионе с 2011 года. С тех пор написаны, наверное, тонны отчетов о проделанной работе, но как говорится, воз и ныне там. Но глава Липецка намерена все же навести тут порядок, чего не удавалось ее предшественникам-мэрам, Михаилу Гулевскому и Сергею Иванову.- То, во что превращен подземный переход - недопустимо. Это безобразие! Я лично до новогодних праздников соберу собственников торговых объектов и поставлю вопрос ребром: либо мы превращаем этот объект в классический подземный переход без каких-либо объектов торговли, либо они создают тут благоустроенную торговую галерею. Хорошая, кстати, практика есть в Воронеже. Там подземный переход у Центрального рынка коммерсанты взяли в аренду на 25 лет. Там чистота и порядок, - сказала Евгения Уваркина.