Общество

44 минуты назад

Переносить рабочий день 31 декабря в Липецкой области не станут

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#выходной #Новый год
Переносить рабочий день 31 декабря в Липецкой области не станут

Последний день года, 31 декабря, будет в Липецкой области выходным. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Игорь Артамонов. При этом переносить рабочий день на другую дату в регионе не станут.

Документ касается государственных служащих, которые работают в органах исполнительной власти Липецкой области. Аналогичное решение рекомендовано принять и руководителям других госорганов, органов местного самоуправления, а также организаций всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям.

- Сделать 31 декабря выходным днем рекомендовал губернаторам президент России Владимир Путин. С таким предложением к главе государства обратились участники Госсовета, который состоялся накануне в обновленном составе. Руководитель страны выразил мнение, что такую инициативу можно поддержать на региональном уровне, так как на федеральном это сделать в настоящее время невозможно, а на местах соответствующие полномочия есть, - сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области.

Ранее в ряде субъектов РФ уже сделали 31 декабря выходным, при этом многим россиянам придется отработать в ближайшую субботу, 26 декабря. После 31-го всех ждут длинные новогодние каникулы, которые со всеми переносами продлятся с 1 по 10 января. Первый рабочий день 2021 года придется на 11 января.
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#выходной #Новый год

Комментарии (7)

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Опять 25

6 минут назад
опятю, например, полотенцесушитель заказал через интернет, сказали, что сделают и привезут только после праздников. Даже если он был на руках, то его не поменять - вся страна бухает пол января.
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опятю

14 минут назад
А что вам в январе горит покупать интересно?
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Опять 25

20 минут назад
Пол января будут бухать, всё будет закрыто, ничего не купишь. Зачем это делается не понятно.
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житель

22 минуты назад
как обычно, кто больше всех работает весь год, тем отдыхать, а остальных это не касается. Наплевали все на это распоряжение, на работе сказали никаких выходных 31 не будет, вот так то слушают их
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Нлмк

26 минут назад
А комбината это не касается, у нас свой президент.
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логика

29 минут назад
отдых избранным? "рекомендовано"-этим все сказано
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