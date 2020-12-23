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35 минут назад

Движение вверх: Липецк стал городом высоток

6 379
#этажи #город #стройки
Движение вверх: Липецк стал городом высоток

Липецк попал в рейтинг лидеров по высотной застройке

Еще недавно, каких-нибудь 5 лет назад Липецк считался городом малоэтажным, входя в рейтинг пятиэтажек со средней этажностью домов в 4 этажа. Затем резко вырос к 2019 году до 14 этажей.

На днях корпорация Дом.рф подсчитала специально для «Российской газеты» среднюю высоту новостроек по стране. Она оказалась – 12 этажей. Но, как отмечает издание, в некоторых регионах этот показатель - выше.

«Лидер по высотной застройке, как ни странно, не Москва, где сейчас, по данным "Метриум", насчитывается 47 домов от 30 этажей и выше. Всех опередили Приморский край и Свердловская область, рассказали в ДОМ.РФ. Там медианная высота новостроек (то есть половина домов ниже, а другая половина выше этой цифры) - 24 этажа. В десятке лидеров Рязанская, Ростовская, Липецкая области с 19 этажами, Красноярский край, Удмуртия, Томская, Орловская, Воронежская, Оренбургская области и, наконец, столица, где этот показатель - 18 этажей.

С другого конца списка - Костромская, Мурманская области (в последней, правда, возводится всего два дома), Кабардино-Балкария, где медианная этажность - 2, 3 и 4 этажа соответственно»

Причина движения вверх? 

- Понятно, что застройщики стараются "выжать" максимум из участка земли, а чем выше новостройка, тем выгоднее строительство. Разброс в этажах между регионами объясняется наличием свободных земельных участков, считает руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор. - В густонаселенных регионах и больших городах земли мало, поэтому дома и тянутся вверх.

 

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#этажи #город #стройки

Комментарии (7)

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fed

1 минуту назад
Лол, фигли толку? земли полпланеты а коммуникаций нет вот и строить негде. Будут до конца нагружать имеющиеся сети. Не прокладывать же коммуникации? Это же трудно и очень затратно. И как показывает жизнь, лучше нашим руко...пам ни за что не браться, развалят последнее. Они 2 км дороги делали на Баумана 8 месяцев и неизвестно еще пустят дорогу к сроку или нет.
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Кристина

8 минут назад
Согласна, что высотки строят от жадности застройщиков, но при этом их совершенно не интересует комфорт жителей.
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Урбанист

8 минут назад
Гетто это нормально, современно и модно!
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Липчанин

11 минут назад
Да как земли то мало... просто в жопе мира строить не рентабельно , цена за кв-метр низкая... вот и застраивают балкон к балкону.
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Липчанин

12 минут назад
Когда он стал ?
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Лол

22 минуты назад
"В густонаселенных регионах и больших городах земли мало" - это просто ахахаха, пусть карту глянет: уж чего, а земли в России, мне кажется, достаточно.
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