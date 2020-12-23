Общество
35 минут назад
Движение вверх: Липецк стал городом высоток
Липецк попал в рейтинг лидеров по высотной застройке
Еще недавно, каких-нибудь 5 лет назад Липецк считался городом малоэтажным, входя в рейтинг пятиэтажек со средней этажностью домов в 4 этажа. Затем резко вырос к 2019 году до 14 этажей.
На днях корпорация Дом.рф подсчитала специально для «Российской газеты» среднюю высоту новостроек по стране. Она оказалась – 12 этажей. Но, как отмечает издание, в некоторых регионах этот показатель - выше.
«Лидер по высотной застройке, как ни странно, не Москва, где сейчас, по данным "Метриум", насчитывается 47 домов от 30 этажей и выше. Всех опередили Приморский край и Свердловская область, рассказали в ДОМ.РФ. Там медианная высота новостроек (то есть половина домов ниже, а другая половина выше этой цифры) - 24 этажа. В десятке лидеров Рязанская, Ростовская, Липецкая области с 19 этажами, Красноярский край, Удмуртия, Томская, Орловская, Воронежская, Оренбургская области и, наконец, столица, где этот показатель - 18 этажей.
С другого конца списка - Костромская, Мурманская области (в последней, правда, возводится всего два дома), Кабардино-Балкария, где медианная этажность - 2, 3 и 4 этажа соответственно»
Причина движения вверх?
- Понятно, что застройщики стараются "выжать" максимум из участка земли, а чем выше новостройка, тем выгоднее строительство. Разброс в этажах между регионами объясняется наличием свободных земельных участков, считает руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор. - В густонаселенных регионах и больших городах земли мало, поэтому дома и тянутся вверх.
На днях корпорация Дом.рф подсчитала специально для «Российской газеты» среднюю высоту новостроек по стране. Она оказалась – 12 этажей. Но, как отмечает издание, в некоторых регионах этот показатель - выше.
«Лидер по высотной застройке, как ни странно, не Москва, где сейчас, по данным "Метриум", насчитывается 47 домов от 30 этажей и выше. Всех опередили Приморский край и Свердловская область, рассказали в ДОМ.РФ. Там медианная высота новостроек (то есть половина домов ниже, а другая половина выше этой цифры) - 24 этажа. В десятке лидеров Рязанская, Ростовская, Липецкая области с 19 этажами, Красноярский край, Удмуртия, Томская, Орловская, Воронежская, Оренбургская области и, наконец, столица, где этот показатель - 18 этажей.
С другого конца списка - Костромская, Мурманская области (в последней, правда, возводится всего два дома), Кабардино-Балкария, где медианная этажность - 2, 3 и 4 этажа соответственно»
Причина движения вверх?
- Понятно, что застройщики стараются "выжать" максимум из участка земли, а чем выше новостройка, тем выгоднее строительство. Разброс в этажах между регионами объясняется наличием свободных земельных участков, считает руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор. - В густонаселенных регионах и больших городах земли мало, поэтому дома и тянутся вверх.
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