Происшествия

35 минут назад

Липчанина осудили за оскорбление губернатора и прокурора в «Одноклассниках»

7 1020
#оскорбление представителя власти
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Липчанина осудили за оскорбление губернатора и прокурора в «Одноклассниках»

Дело рассматривали в мировом суде села Верхняя Хава Воронежской области. Липчанин разместил в соцсети видеоролики с критикой и оскорблениями чиновников и правоохранителей.

Мировой судья СУ №4 Новоусманского района Воронежской области вынес приговор жителю Липецкой области, которого обвинили по трем эпизодам ст.319 УК РФ («Оскорбление представителей органов власти»). Дело липчанина передали на рассмотрение в другой регион, так как обвиняемый в числе прочих оскорбил действующего губернатора Липецкой области.

Преступление было совершено в 2019 году. Житель Липецкой области разместил в социальной сети «Одноклассники» несколько видео, в которых в резких выражениях критиковал на тот момент врио губернатора региона Игоря Артамонова, действующего тогда прокурора Липецкой области Константина Кожевникова, начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального УМВД РФ Александра Рыбина. Причиной для критики стала личная неприязнь, так как мужчина остался недоволен рассмотрением его обращений. Оскорбительные ролики выявили сотрудники СУ СК РФ по Липецкой области. Как указано в показаниях подсудимого, его быстро вычислили сотрудники полиции, по их требованию он удалил один из роликов. Показания по делу давал и Игорь Артамонов. Он заявил, что не знает лично автора ролика и ему неизвестно, почему мужчина записал видео. 

Суд признал мужчину виновным в оскорблении представителей власти и совокупно по трем эпизодам приговорил его к 300 часам обязательных работ.
7 1020
#оскорбление представителя власти
1

Комментарии (7)

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Конституция

5 минут назад
Котнитген должен только ставить галочку в бюлютне. И все.
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111

13 минут назад
Власть - плохо
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Виталя

13 минут назад
Ss,полностью с тобой согласен)))ну и времена настали...да уж)))))
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555+

14 минут назад
SS, Точно-точно
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гость

16 минут назад
где можно ознакомиться с указанным эпосом, может критика была по делу?
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Глубоководная Такса.

19 минут назад
Ну судить у нас умеют как не где. А вот поговорить понять. Это нет.
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SS

28 минут назад
Я не видел роликов, чтобы оценить тяжесть преступления. Но одно настораживает: в сторону власти даже зло посмотреть нельзя, расценят как оскорбление. А то, что над людьми власть издевается - за это ничего нынешним законодательством не предусмотрено!
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