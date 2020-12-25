Общество
40 минут назад
Более 200 человек заявили претензии к проекту застройки Липецка
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Малоэтажное строительство пока побеждает высотное.
Департамент архитектуры и градостроительства вынес заключение по общественным обсуждениям проекта правил землепользования и застройки Липецка. Новый Генплан развития города предполагает отказ от крупномасштабной застройки городских окраин, как это предусматривалось ранее, и делает акцент на развитии строительства в уже существующих микрорайонах.
В общественных обсуждениях приняли участие более 200 человек. В департамент пришли как личные, так и коллективные замечания. Поступило 25 предложений. Так, в департамент пришли коллективные обращения от жителей частного сектора в районе переулка Яблочкина и возле Евдокиевского кладбища: они настаивают на запрете там высотного строительства. Эти предложения признали целесообразными. В тоже время отклонено предложение застройщика возвести новый микрорайон в районе улицы Тельмана. Также при корректировке проекта учтут замечание по расчету парковочных мест при строительстве новых домов: сейчас жильцы новостроек страдают от их дефицита. Свои претензии заявили владельцы частных домов разных районов Липецка, которые удивились, увидев, что по проекту земля под их домами предлагается для строительства высоток. Эти замечания — а их около сотни - обещают учесть.
Заключение направлено для утверждения и корректировок в региональное управление строительства.
В общественных обсуждениях приняли участие более 200 человек. В департамент пришли как личные, так и коллективные замечания. Поступило 25 предложений. Так, в департамент пришли коллективные обращения от жителей частного сектора в районе переулка Яблочкина и возле Евдокиевского кладбища: они настаивают на запрете там высотного строительства. Эти предложения признали целесообразными. В тоже время отклонено предложение застройщика возвести новый микрорайон в районе улицы Тельмана. Также при корректировке проекта учтут замечание по расчету парковочных мест при строительстве новых домов: сейчас жильцы новостроек страдают от их дефицита. Свои претензии заявили владельцы частных домов разных районов Липецка, которые удивились, увидев, что по проекту земля под их домами предлагается для строительства высоток. Эти замечания — а их около сотни - обещают учесть.
Заключение направлено для утверждения и корректировок в региональное управление строительства.
5 691
Патриот
Елена
Гостья
Инна
гость