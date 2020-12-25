Общество

40 минут назад

Более 200 человек заявили претензии к проекту застройки Липецка

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#общественные обсуждения #проект
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Более 200 человек заявили претензии к проекту застройки Липецка

Малоэтажное строительство пока побеждает высотное.

Департамент архитектуры и градостроительства вынес заключение по общественным обсуждениям проекта правил землепользования и застройки Липецка. Новый Генплан развития города предполагает отказ от крупномасштабной застройки городских окраин, как это предусматривалось ранее, и делает акцент на развитии строительства в уже существующих микрорайонах.

В общественных обсуждениях приняли участие более 200 человек. В департамент пришли как личные, так и коллективные замечания. Поступило 25 предложений. Так, в департамент пришли коллективные обращения от жителей частного сектора в районе переулка Яблочкина и возле Евдокиевского кладбища: они настаивают на запрете там высотного строительства. Эти предложения признали целесообразными. В тоже время отклонено предложение застройщика возвести новый микрорайон в районе улицы Тельмана. Также при корректировке проекта учтут замечание по расчету парковочных мест при строительстве новых домов: сейчас жильцы новостроек страдают от их дефицита. Свои претензии заявили владельцы частных домов разных районов Липецка, которые удивились, увидев, что по проекту земля под их домами предлагается для строительства высоток. Эти замечания — а их около сотни - обещают учесть.

Заключение направлено для утверждения и корректировок в региональное управление строительства.
5 691
#общественные обсуждения #проект
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Комментарии (5)

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Патриот

3 минуты назад
Мерзавцам не давать слова! Начальству виднее!
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Елена

10 минут назад
Инна, как вы правы!!!
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Гостья

12 минут назад
Хорошо что городские власти стали прислушиваться к мнению жителей, ведь развивается город для их блага . Исторически для человека приятнее жить на земле, иметь озеленение, участок около дома, да и экономически это выгоднее, дети рядом. Высотное домостроения не предпочтительно в нашей местности в высоким залеганием грунтовых вод пригодных для питья,. Территория имеет много природных разломов, оврагов, договор и строить многоэтажки не всегда целесообразно. Наши предки это знали и застраивали территорию малоэтажными зданиями. Это передается из поколения в поколение, поэтому жители и против многоэтажной застройки. Народ выбирает для себя, как ему лучше жить. И хорошо что власть учитывает его мнение.
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Инна

19 минут назад
Почему бы в Липецке не сделать красивую набережную в районе Манежа, а не застраивать и таким образом прятать реку уродливыми торговыми центрами?
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гость

30 минут назад
"Правила землепользования и застройки" документ самостоятельный и нижестоящий к документу "Генеральный план" и должен ему во всем соответствовать. Всеобщая правовая неграмотность, профанация и опошление.
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