Общество

42 минуты назад

Прокуратура начала проверку после публикации видео с закрытого совещания медиков

23 2678
#здравоохранение #деньги
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В нескольких телеграм-каналах опубликовано видео с закрытого совещания липецких медиков. На видеозаписи руководители системы здравоохранения инструктируют главврачей больниц, как составлять статистику оказанных населению медицинских услуг. 

 — Я не знаю, что у вас будет сегодня ночью, можете считать это репетицией новогодней ночи. Вам необходимо предоставить в территориальный фонд обязательного медицинского страхования уточнение реестров на оплату медпомощи за ноябрь, — говорит на видео вице-губернатор Александр Ильин.

«Вице-губернатор Липецкой области Александр Ильин и другие высокопоставленные чиновники призвали главврачей региона подправить отчётность ради освоения федеральной помощи», — такой вывод сделал на основе видеозаписи телеграм-канал «Mash».

Предыстория случившегося такова: весной из-за коронавирусной эпидемии в регионе была приостановлена  плановая медицинская помощь. Из-за этого поликлиники и больницы, финансируемые фондом обязательного медицинского страхования по факту оказанных услуг, остались без денег. Создалась парадоксальная ситуация: в фонде лежат неизрасходованные миллионы, а медучреждения в долгах — за коммуналку и лекарства нечем платить.

 — В условиях многомесячного приостановления плановой медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования на конец года образовались значительные остатки неиспользованных средств в связи с неисполнением государственного задания. В этих обстоятельствах 10 декабря состоялось совещание с главными врачами государственных медицинских организаций, в ходе которого им было указано на необходимость учесть всю оказанную медицинскую помощь до копейки, чтобы максимально эффективно использовать средства на реализации территориальной программы госгарантий. Каждый должен был провести у себя кропотливую работу. Если на это надо было потратить ночь — значит ночь. Когда в государственном здравоохранении сохраняется значительная кредиторская задолженность, работе по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности наших поликлиник и больниц мы придаем огромное значение. Никаких финансовых нарушений у нас нет. Речь идет исключительно о финансовой дисциплине, — сообщил GOROD48 вице-губернатор Александр Ильин.

В прокуратуре Липецкой области и администрации региона проводят проверки прозвучавших на видеозаписи заявлений.

 — Прокуратурой области будут опрошены должностные лица, изучены все обстоятельства дела и дана правовая оценка ситуации, — сообщила GOROD48 пресс-секретарь прокуратуры региона Татьяна Ткачева.

 — Такое совещание действительно проводилось в первой декаде декабря. Но о фальсификации отчётности речи быть не может. Разговор шёл о корректировке и исправлении неточностей, о необходимости учесть все объемы оказанной медицинской помощи. Отметим, что каждый главный врач и руководитель несут персональную ответственность за прозрачность и точность отчетности. Все документы легко можно проверить, как по линии управления здравоохранения, так и по линии фонда обязательного медицинского страхования. Что касается разного рода толкований в анонимных телеграм-каналах, то верить им не стоит. Тем не менее, по данному факту, по поручению губернатора, будет проведена служебная проверка. По ее результатам будет принято решение, — сообщил пресс-секретарь губернатора Михаил Шаршаков.
23 2678
#здравоохранение #деньги
3

Комментарии (25)

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Логика

1 минуту назад
Да. Репутация Липецкой области теперь резко возросла:-D
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Пришло время

1 минуту назад
Сменить руководство облздрава?
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Дама

1 минуту назад
Л-а, уже выписали, не знают куда оставшееся распихать!
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Вор должен сидеть в тюрьме

2 минуты назад
Спасибо тому, кто слил это видео. Понятно, что они как всегда отмажутся, но то, что это дошло до прокуратуры - это уже хорошо, хоть немного нервишки им потрепят. Шайка воров. Медики только на бумаге богатеи, а по факту - нищие (не считая тех, кто сейчас на ковиде).
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Л-а

3 минуты назад
Интересно какую премию себе выпишут?!
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Л-а

4 минуты назад
То есть деньги есть, но почему-то пенсионерка с пенсией в 10 000 должна за свои деньги делать КТ и покупать за свои деньги "бесплатные !" лекарства. Как не стыдно!
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Ельчанин

4 минуты назад
Предлагаю потратить эти деньги на установку бесплатных памятников всем умершим от коронавируса. Хотя за эти деньги многих можно было спасти.
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Дама

6 минут назад
Шуршукова надо освоить как можно скорее- вечно брови в кучи, весь из себя! Только и может, что с бумагами работать, а с какой стороны к больному подойти не знает!
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Веер

8 минут назад
Цель публикации? Интриги? Всё как всегда- Деньги и Власть.
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#НовыйГодНаНарах

8 минут назад
Ну просто очень хоцца 350 лимонов под ёлочку положить
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