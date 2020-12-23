Прокуратура начала проверку после публикации видео с закрытого совещания медиков

В нескольких телеграм-каналах опубликовано видео с закрытого совещания липецких медиков. На видеозаписи руководители системы здравоохранения инструктируют главврачей больниц, как составлять статистику оказанных населению медицинских услуг.



— Я не знаю, что у вас будет сегодня ночью, можете считать это репетицией новогодней ночи. Вам необходимо предоставить в территориальный фонд обязательного медицинского страхования уточнение реестров на оплату медпомощи за ноябрь, — говорит на видео вице-губернатор Александр Ильин.



«Вице-губернатор Липецкой области Александр Ильин и другие высокопоставленные чиновники призвали главврачей региона подправить отчётность ради освоения федеральной помощи», — такой вывод сделал на основе видеозаписи телеграм-канал «Mash».



Предыстория случившегося такова: весной из-за коронавирусной эпидемии в регионе была приостановлена плановая медицинская помощь. Из-за этого поликлиники и больницы, финансируемые фондом обязательного медицинского страхования по факту оказанных услуг, остались без денег. Создалась парадоксальная ситуация: в фонде лежат неизрасходованные миллионы, а медучреждения в долгах — за коммуналку и лекарства нечем платить.



— В условиях многомесячного приостановления плановой медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования на конец года образовались значительные остатки неиспользованных средств в связи с неисполнением государственного задания. В этих обстоятельствах 10 декабря состоялось совещание с главными врачами государственных медицинских организаций, в ходе которого им было указано на необходимость учесть всю оказанную медицинскую помощь до копейки, чтобы максимально эффективно использовать средства на реализации территориальной программы госгарантий. Каждый должен был провести у себя кропотливую работу. Если на это надо было потратить ночь — значит ночь. Когда в государственном здравоохранении сохраняется значительная кредиторская задолженность, работе по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности наших поликлиник и больниц мы придаем огромное значение. Никаких финансовых нарушений у нас нет. Речь идет исключительно о финансовой дисциплине, — сообщил GOROD48 вице-губернатор Александр Ильин.



В прокуратуре Липецкой области и администрации региона проводят проверки прозвучавших на видеозаписи заявлений.



— Прокуратурой области будут опрошены должностные лица, изучены все обстоятельства дела и дана правовая оценка ситуации, — сообщила GOROD48 пресс-секретарь прокуратуры региона Татьяна Ткачева.



— Такое совещание действительно проводилось в первой декаде декабря. Но о фальсификации отчётности речи быть не может. Разговор шёл о корректировке и исправлении неточностей, о необходимости учесть все объемы оказанной медицинской помощи. Отметим, что каждый главный врач и руководитель несут персональную ответственность за прозрачность и точность отчетности. Все документы легко можно проверить, как по линии управления здравоохранения, так и по линии фонда обязательного медицинского страхования. Что касается разного рода толкований в анонимных телеграм-каналах, то верить им не стоит. Тем не менее, по данному факту, по поручению губернатора, будет проведена служебная проверка. По ее результатам будет принято решение, — сообщил пресс-секретарь губернатора Михаил Шаршаков.

