Общество

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В Липецкой области заметно подорожал хлеб

7 843
#хлеб #цены #торговля
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В Липецкой области заметно подорожал хлеб

Подобная ситуация сложилась практически во всех регионах России.

В Липецкой области зафиксирован рост цен на хлеб ржаной и булочные изделия из пшеничной муки.

- Рост розничных цен на хлеб в нашем регионе вызван резким ростом цен на зерно - в среднем на 60%, - отмечает областное Агентство содействия развитию торговой деятельности. - Снижение курса рубля и повышенный экспортный спрос стали причиной рекордно высоких рублевых цен на пшеницу. Учитывая, что стоимость зерна составляет 41% в структуре отпускной цены на хлеб, сохранение отпускных цен на хлеб на прежнем уровне приведет к увеличению убытков производителей до критического уровня и, как результат, может вызвать риск их закрытия. Чтобы сохранить производство, производители пошли на вынужденную меру – повышение отпускной цены на хлебобулочные изделия в среднем на 10%, что привело к подорожанию этих изделий в рознице.

Подобная ситуация сложилась практически во всех регионах России. 14 декабря правительством было издало ряд постановлений по ограничению роста цен: введена тарифная квота на экспорт зерновых, предусмотрены дополнительные субсидии производителям муки. А 22 декабря Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому правительство сможет вводить регулирование цен на социально значимые продукты, в число которых входят хлеб и булочные изделия, на срок до 90 дней.

- Сотрудники Агентства содействия развитию торговой деятельности в ежедневном режиме проводят мониторинг цен в торговых предприятиях, в случае выявления фактов повышения розничных цен информация направляется в Липецкое УФАС России для проверки и принятия мер реагирования, - отмечают в агентстве.

Добавим, что по данным мониторинга Липецкого УФАС России, хлеб ржаной и ржано-пшеничный в регионе даже подешевел - с 49,84 рубля за килограмм по данным на 8 апреля до 34,3 рубля за килограмм по данным на 18 декабря. А вот хлеб и булочные изделия из пшеничной муки подорожали чуть ли не в два раза: с 55, 25 рубля за килограмм в апреле до 105, 25 рубля за килограмм в декабре (речь идёт о средних ценах по региону).  
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#хлеб #цены #торговля
3

Комментарии (7)

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дед

10 минут назад
Деду, 1947г. отменили карточки , а уже 1953 году цены стали падать на основные продукты. куда летим .
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Дед

30 минут назад
Кому вирус, а у кого то доход вырос....Рыночная экономика однако.
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уроки истории

32 минуты назад
ваще цены на хлебзадрали.... февральская тоже с хлеба начиналась
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111

34 минуты назад
в пятерках батон лимак уже 39 90 сума сойти такой не вкусный батон и такая цена
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Биомасса

35 минут назад
Я уже давно не ем хлеб, привык.
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И войны не надо!

36 минут назад
Истребляют население. Вся надежда на бумеранг...
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Фокс

41 минуту назад
вскоре потребление продуктов снизится:: население-то уменьшается - дохнут!
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