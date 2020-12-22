В Липецкой области заметно подорожал хлеб

Подобная ситуация сложилась практически во всех регионах России.

В Липецкой области зафиксирован рост цен на хлеб ржаной и булочные изделия из пшеничной муки.



- Рост розничных цен на хлеб в нашем регионе вызван резким ростом цен на зерно - в среднем на 60%, - отмечает областное Агентство содействия развитию торговой деятельности. - Снижение курса рубля и повышенный экспортный спрос стали причиной рекордно высоких рублевых цен на пшеницу. Учитывая, что стоимость зерна составляет 41% в структуре отпускной цены на хлеб, сохранение отпускных цен на хлеб на прежнем уровне приведет к увеличению убытков производителей до критического уровня и, как результат, может вызвать риск их закрытия. Чтобы сохранить производство, производители пошли на вынужденную меру – повышение отпускной цены на хлебобулочные изделия в среднем на 10%, что привело к подорожанию этих изделий в рознице.



Подобная ситуация сложилась практически во всех регионах России. 14 декабря правительством было издало ряд постановлений по ограничению роста цен: введена тарифная квота на экспорт зерновых, предусмотрены дополнительные субсидии производителям муки. А 22 декабря Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому правительство сможет вводить регулирование цен на социально значимые продукты, в число которых входят хлеб и булочные изделия, на срок до 90 дней.



- Сотрудники Агентства содействия развитию торговой деятельности в ежедневном режиме проводят мониторинг цен в торговых предприятиях, в случае выявления фактов повышения розничных цен информация направляется в Липецкое УФАС России для проверки и принятия мер реагирования, - отмечают в агентстве.



Добавим, что по данным мониторинга Липецкого УФАС России, хлеб ржаной и ржано-пшеничный в регионе даже подешевел - с 49,84 рубля за килограмм по данным на 8 апреля до 34,3 рубля за килограмм по данным на 18 декабря. А вот хлеб и булочные изделия из пшеничной муки подорожали чуть ли не в два раза: с 55, 25 рубля за килограмм в апреле до 105, 25 рубля за килограмм в декабре (речь идёт о средних ценах по региону).

