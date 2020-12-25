Запись на вакцинацию от COVID-19 «обвалила» Единую диспетчерскую службу

На линию поступает масса звонков, связанных с бесплатными прививками от новой коронавирусной инфекции.

К 14:00 более 350 липчан позвонили в Единую диспетчерскую службы для получения консультации по вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Об этом GOROD48 сообщил начальник управления информатизации Липецкой области Станислав Корниенко. Сколько из них реально оставили заявки на прививку уточнить невозможно, такие данные не регистрируются в единой базе обращений.



Вместе с этим липчане жалуются на то, что время ожидания ответа составляет 13-16 минут и получить консультацию без длительного ожидания невозможно. Эту проблему в ЕДС признают. Как сообщил Станислав Корниенко, выход из сложившейся ситуации есть, трудности, с которыми столкнулись звонившие — не более чем техническая накладка, связанная со шквалом обращений.



- Мы планируем сейчас подключать к Единой диспетчерской службе городские поликлиники, привлекать к работе в ЕДС сотрудников регистратур. К среде намерены выйти на ожидание ответа меньше, чем в минуту, - рассказал Станислав Корниенко. - Число операторов, естественно, увеличим.



Напомним, оформить заявку на бесплатную вакцинацию от COVID-19 можно с 25 декабря по номеру 8 800 450 48 48 или по короткому номеру 122. После оформления заявки абоненту позвонят и пригласят сделать прививку.



Для проведения вакцинации есть ограничения: возраст от 18 до 60 лет (в настоящее время завершается экспертиза безопасности вакцины для лиц старше 60 лет и с 2021 года вакцинация этой категории населения будет начата), если пациент в последние полгода перенес новую коронавирусную инфекцию, иммунизация не проводится. Также не вакцинируют беременных женщин. Временным противопоказанием является период обострения хронического заболевания, либо течение острого заболевания. Кроме того, необходимо соблюдать временной интервал в 1 месяц после проведения плановой иммунизации против других инфекций.



Перед проведением прививки обязательно проводится осмотр врача. После прививки три дня надо следить за тем, чтобы не переохладиться, нельзя ходить в баню и употреблять спиртное. Вакцина вводится двукратно, с интервалом в три недели. После проведения прививки гражданин может вести дневник самонаблюдения в личном кабинете на портале Госуслуг.