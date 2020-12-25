Общество

38 минут назад

Запись на вакцинацию от COVID-19 «обвалила» Единую диспетчерскую службу

10 628
#ЕДС #вакцинация #прививка #коронавирус
Запись на вакцинацию от COVID-19 «обвалила» Единую диспетчерскую службу

На линию поступает масса звонков, связанных с бесплатными прививками от новой коронавирусной инфекции.

К 14:00 более 350 липчан позвонили в Единую диспетчерскую службы для получения консультации по вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Об этом GOROD48 сообщил начальник управления информатизации Липецкой области Станислав Корниенко. Сколько из них реально оставили заявки на прививку уточнить невозможно, такие данные не регистрируются в единой базе обращений.

Вместе с этим липчане жалуются на то, что время ожидания ответа составляет 13-16 минут и получить консультацию без длительного ожидания невозможно. Эту проблему в ЕДС признают. Как сообщил Станислав Корниенко, выход из сложившейся ситуации есть, трудности, с которыми столкнулись звонившие — не более чем техническая накладка, связанная со шквалом обращений.

- Мы планируем сейчас подключать к Единой диспетчерской службе городские поликлиники, привлекать к работе в ЕДС сотрудников регистратур. К среде намерены выйти на ожидание ответа меньше, чем в минуту, - рассказал Станислав Корниенко. - Число операторов, естественно, увеличим.

Напомним, оформить заявку на бесплатную вакцинацию от COVID-19 можно с 25 декабря по номеру 8 800 450 48 48 или по короткому номеру 122. После оформления заявки абоненту позвонят и пригласят сделать прививку.

Для проведения вакцинации есть ограничения: возраст от 18 до 60 лет (в настоящее время завершается экспертиза безопасности вакцины для лиц старше 60 лет и с 2021 года вакцинация этой категории населения будет начата), если пациент в последние полгода перенес новую коронавирусную инфекцию, иммунизация не проводится. Также не вакцинируют беременных женщин. Временным противопоказанием является период обострения хронического заболевания, либо течение острого заболевания. Кроме того, необходимо соблюдать временной интервал в 1 месяц после проведения плановой иммунизации против других инфекций.

Перед проведением прививки обязательно проводится осмотр врача. После прививки три дня надо следить за тем, чтобы не переохладиться, нельзя ходить в баню и употреблять спиртное. Вакцина вводится двукратно, с интервалом в три недели. После проведения прививки гражданин может вести дневник самонаблюдения в личном кабинете на портале Госуслуг.
10 628
#ЕДС #вакцинация #прививка #коронавирус

Комментарии (10)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

цирк

31 секунду назад
это еще данковчане не звонили, от перенапряжения все провода погорят в будке диспетчеров-143 процента
ответить

Добровольцы это хорошо!

2 минуты назад
Ура! Ездием на импортных машинах, смотрим импортные телевизоры а доверие к русскому изобретению у людей есть ....странно
ответить

Гость

5 минут назад
У нас в Липецке все обваливается, комунальные услуги,строительство, медицина и так далее...
ответить

Вася

6 минут назад
Последние 20 лет одни обвалы и провалы .
ответить

350 особей

14 минут назад
Кто-то хочет стать подопытной свинкой....
ответить

митьки

17 минут назад
Это братва из УЗО, ТФОМС звонит, ну и главные врачи запуганные потерей благодарной работы. Все ради детей.
ответить

Леха

18 минут назад
То Госуслуги обвалились, теперь это. У нас что нибудь изначально работает нормально?
ответить

Бюджетник

21 минуту назад
А мы отказываемся
ответить

Липчанин

28 минут назад
350 звонков обвалили всю службу???
ответить

по ли ещё будет

29 минут назад
В Плехановской больнице более тысячи пациентов....Ещё не все позвонили....
ответить

Еще в рубрике

Для получения аттестата в Новом году вместо ЕГЭ будут сдавать выпускные экзамены
#образование #школа #ЕГЭ
2
Для получения аттестата в Новом году вместо ЕГЭ будут сдавать выпускные экзамены

43 минуты назад

Общество
В селе Сенцово прокладывают магистральный водопровод
#водопровод
3
В селе Сенцово прокладывают магистральный водопровод

сегодня, 14:10

Общество
Детские рисунки украсят дома в ходе капитального ремонта
#фкр
Детские рисунки украсят дома в ходе капитального ремонта

сегодня, 14:08

Общество
Более 200 человек заявили претензии к проекту застройки Липецка
#общественные обсуждения #проект
14
Более 200 человек заявили претензии к проекту застройки Липецка

сегодня, 13:51

Общество
Игорь Артамонов предложил растить врачей с детского сада
#детский сад
38
Игорь Артамонов предложил растить врачей с детского сада

сегодня, 13:14

Общество
Чиновники забрали землю под горнолыжный комплекс
#аренда #земля #суд
23
Чиновники забрали землю под горнолыжный комплекс

сегодня, 12:12

Общество