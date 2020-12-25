Общество
сегодня, 16:32
Евгению Уваркину обвинили в желании отжать бизнес
А мэр всего лишь хочет навести порядок в подземном переходе у Центрального рынка.
В этот вторник во время инспекции площади Победы глава Липецка Евгения Уваркина побывала в подземном переходе у Центрального рынка. Оповещенные о визите мэра коробейники врассыпную бросились от нее со своим товаром к противоположному выходу, а кто-то забаррикадировался от непрошеной гостьи в одном из подземном киоске и укрывался там до ее ухода. Поэтому главе Липецка пришлось лишь дергать ручки закрытых дверей магазинчиков и возмущаться санитарным состоянием главного проходного двора в этой части города.
- То, во что превращен подземный переход - недопустимо. Это безобразие! Я лично до новогодних праздников соберу собственников торговых объектов и поставлю вопрос ребром: либо мы превращаем этот объект в классический подземный переход без каких-либо объектов торговли, либо они создают тут благоустроенную торговую галерею. Хорошая, кстати, практика есть в Воронеже. Там подземный переход у Центрального рынка коммерсанты взяли в длительную аренду. Там чистота и порядок, - сказала тогда Евгения Уваркина.
Подземный переход у Центрального рынка открылся 20 лет назад
Мэр не стала откладывать дело в долгий ящик и уже сегодня собрала собственников торговых павильончиков в городской администрации.
- Надо решить, что делать с подземным переходом. Я разобралась в истории вопроса. Заказчиком его строительства был УКС, строил переход Сешенов. По договорам инвестирования там и появились объекты капитального строительства. Но эти торговые места павильонами вряд ли можно назвать в их нынешнем состоянии. Предлагаю вместе подумать, что делать дальше. Если у вас не будет желания что-то изменить, у нас есть варианты решения проблемы, в частности, мы можем просто признать переход линейным объектом и тогда в нем не будет никакой торговли. Признать переход линейным объектом - наше право. Мы можем признать освобождение подземного перехода муниципальной нуждой. Думаю, вам это не нужно, - обратилась к собственникам, главным образом пожилым липчанам и липчанкам, глава города.
Начальник городского управления потребительского рынка Ася Франценюк на словах и на слайдах рассказала о том, в каком виде был и во что превратился подземный переход на перекрестке улиц 20 лет Октября и Кирова в Воронеже.
В Воронеже было реализовано концессионное соглашение на реконструкцию подземного пешеходного перехода. Концессионер взял объект на 20 лет на свое попечение. Вложил в его реконструкцию 70 миллионов рублей. Объект он содержит так же за свой счет. К тому же ежегодно вносит в городской бюджет 6,6 миллиона рублей.
- Посмотрите, как там чисто. Нет вывесок, нет лоточников. Все торговые объекты - за стеклом. А в Липецке мы видим страшные тюремные бункерные помещения, - сказала Ася Франценюк.
Собственники были вынуждены признать, что липецкая «подземка» не выдерживает никакого сравнения с эталонным воронежским переходом. Но существующее положение дел их нисколько не смущает.
- Это наше имущество!
- У нас есть право собственности, но нет денег… Мы выживаем... Подземный переход был построен на 50 процентов за наши средства…
- А почему 20 лет назад нам об этом не говорили?
- Вы хотите у нас павильоны у нас отобрать?
- Это какой-то рейдерский захват!
Стоит сказать, что мэр, хотя и женщина, мужественно приняла удар:
- Воронеж - другая страна, что ли? Там концессионер сумел договориться с собственниками объектов капстроительства, а что мешает вам? Объединитесь в группу, разработайте концепцию, возьмите переход на свое содержание. Дополнительной платы концессионера, кстати, не будет. Вы являетесь собственниками. Нанимайте управляющую компанию, и она, вложив деньги, будет вам платить арендную плату. Это еще один возможный вариант. Мы просто хотим, чтобы пешеходный переход был приведен в порядок. Мы вам во всем поможем. От вас требуется взять объект в работу, обеспечить там безопасность, прекратить торговлю вразнос. До Воронежа - 120 километров. В воронежской мэрии ждут вашу делегацию по нашей просьбе.
Только два собственника из полутора десятков, присутствовавших на встрече, увидели в предложении мэра здравый смысл. Но эти мужчины не сумели переубедить коллег.
- Я 15 тысяч получаю за аренду в месяц. 180 тысяч - за год, - возопила одна из собственниц, не желающих менять статус-кво.
Другие тут же заявили, что их не интересует общее благо кроме собственных квадратных метров. Кто-то стал жаловаться на мешающую им незаконную уличную торговлю, на бездеятельность в этом плане полиции и чиновников.
В итоге было решено создать инициативную группу в числе двух-трех собственников, которые будут плотно сотрудничать с мэрией.
- Мы готовы вам помочь. У вас есть смысл все осознать и взвесить. После новогодних праздников мы ждём вас с конкретными предложениями, - сказала Евгения Уваркина.
- То, во что превращен подземный переход - недопустимо. Это безобразие! Я лично до новогодних праздников соберу собственников торговых объектов и поставлю вопрос ребром: либо мы превращаем этот объект в классический подземный переход без каких-либо объектов торговли, либо они создают тут благоустроенную торговую галерею. Хорошая, кстати, практика есть в Воронеже. Там подземный переход у Центрального рынка коммерсанты взяли в длительную аренду. Там чистота и порядок, - сказала тогда Евгения Уваркина.
Подземный переход у Центрального рынка открылся 20 лет назад
Мэр не стала откладывать дело в долгий ящик и уже сегодня собрала собственников торговых павильончиков в городской администрации.
- Надо решить, что делать с подземным переходом. Я разобралась в истории вопроса. Заказчиком его строительства был УКС, строил переход Сешенов. По договорам инвестирования там и появились объекты капитального строительства. Но эти торговые места павильонами вряд ли можно назвать в их нынешнем состоянии. Предлагаю вместе подумать, что делать дальше. Если у вас не будет желания что-то изменить, у нас есть варианты решения проблемы, в частности, мы можем просто признать переход линейным объектом и тогда в нем не будет никакой торговли. Признать переход линейным объектом - наше право. Мы можем признать освобождение подземного перехода муниципальной нуждой. Думаю, вам это не нужно, - обратилась к собственникам, главным образом пожилым липчанам и липчанкам, глава города.
Начальник городского управления потребительского рынка Ася Франценюк на словах и на слайдах рассказала о том, в каком виде был и во что превратился подземный переход на перекрестке улиц 20 лет Октября и Кирова в Воронеже.
В Воронеже было реализовано концессионное соглашение на реконструкцию подземного пешеходного перехода. Концессионер взял объект на 20 лет на свое попечение. Вложил в его реконструкцию 70 миллионов рублей. Объект он содержит так же за свой счет. К тому же ежегодно вносит в городской бюджет 6,6 миллиона рублей.
- Посмотрите, как там чисто. Нет вывесок, нет лоточников. Все торговые объекты - за стеклом. А в Липецке мы видим страшные тюремные бункерные помещения, - сказала Ася Франценюк.
Собственники были вынуждены признать, что липецкая «подземка» не выдерживает никакого сравнения с эталонным воронежским переходом. Но существующее положение дел их нисколько не смущает.
- Это наше имущество!
- У нас есть право собственности, но нет денег… Мы выживаем... Подземный переход был построен на 50 процентов за наши средства…
- А почему 20 лет назад нам об этом не говорили?
- Вы хотите у нас павильоны у нас отобрать?
- Это какой-то рейдерский захват!
Стоит сказать, что мэр, хотя и женщина, мужественно приняла удар:
- Воронеж - другая страна, что ли? Там концессионер сумел договориться с собственниками объектов капстроительства, а что мешает вам? Объединитесь в группу, разработайте концепцию, возьмите переход на свое содержание. Дополнительной платы концессионера, кстати, не будет. Вы являетесь собственниками. Нанимайте управляющую компанию, и она, вложив деньги, будет вам платить арендную плату. Это еще один возможный вариант. Мы просто хотим, чтобы пешеходный переход был приведен в порядок. Мы вам во всем поможем. От вас требуется взять объект в работу, обеспечить там безопасность, прекратить торговлю вразнос. До Воронежа - 120 километров. В воронежской мэрии ждут вашу делегацию по нашей просьбе.
Только два собственника из полутора десятков, присутствовавших на встрече, увидели в предложении мэра здравый смысл. Но эти мужчины не сумели переубедить коллег.
- Я 15 тысяч получаю за аренду в месяц. 180 тысяч - за год, - возопила одна из собственниц, не желающих менять статус-кво.
Другие тут же заявили, что их не интересует общее благо кроме собственных квадратных метров. Кто-то стал жаловаться на мешающую им незаконную уличную торговлю, на бездеятельность в этом плане полиции и чиновников.
В итоге было решено создать инициативную группу в числе двух-трех собственников, которые будут плотно сотрудничать с мэрией.
- Мы готовы вам помочь. У вас есть смысл все осознать и взвесить. После новогодних праздников мы ждём вас с конкретными предложениями, - сказала Евгения Уваркина.
Комментарии (19)
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Арамис
Липчанин
Привет
русс
Не гость
русс
Da
Липчанин
Экскаваторщик
Липчане.