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Пять липецких торговых сетей согласились сдерживать цены на сахар и масло

12 781
#торговля #цены
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Пять липецких торговых сетей согласились сдерживать цены на сахар и масло

Сахар и масло в Липецке уже можно найти дешевле, чем установлено федеральным соглашением с производителями и торговыми сетями.

Как сообщает Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, к федеральному соглашению об установлении предельных цен на сахар-песок и масло подсолнечное уже присоединились пять липецких региональных торговых сетей.

- В ближайшее время к данному соглашению должны присоединиться все торговые предприятия области, - отмечают в управлении.

По данным мониторинга цен Агентством содействия развития торговой деятельности, все сетевые магазины, не дожидаясь 21 декабря, уже снизили розничные цены на сахар-песок и масло подсолнечное до рекомендуемого уровня, а ряд сетей еще ниже. Так, самый дешевый сахар-песок можно купить в Липецке по цене 43,99 рубля за килограмм, а масло подсолнечное - за 85 рублей за килограмм. Это даже дешевле, чем установлено федеральным соглашением: в целях стабилизации цен на указанные продукты Минпромторг России и Минсельхоз России заключили соглашения с товаропроизводителями и федеральными торговыми сетями об установлении предельных цен на сахар-песок для производителей – 36 рублей за килограмм (НДС), для розницы – 46 рублей за килограмм, на масло подсолнечное: для производителей – 95 рублей за килограмм, для розницы – 110 рублей за килограмм, договоренность будет действовать с 21 декабря текущего года до конца 1 квартала 2021 года.

Специалисты  Агентства содействия развития торговой деятельности  будут проводить ежедневный мониторинг цен и выходить в совместные рейды с работниками прокуратуры и Липецкого УФАС России.
12 781
#торговля #цены
1

Комментарии (12)

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2 минуты назад
Интересно,почём набор :мыло с верёвкой?
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Поясните

4 минуты назад
Если речь идео кг. тогда литровая бутылка должна стоить не дороже 102р. 0.9 литровая не дороже 91 руб.
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Поясните

8 минут назад
поясняю, а в статье речь ведут о килограмме.
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поясняю

14 минут назад
за 900 грамм. В стране теперь новая мера веса и литрожа.
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Швондер

14 минут назад
Да это просто позор какой то...
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SS

23 минуты назад
Заголовок статьи: "... согласились не повышать цены..". Это просто беспредел торговцев. Услугу они нам оказали, благодетели. А цены они повышали по просьбе трудящихся, чтоб самим с голоду не помереть - беспредел.
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Поясните

24 минуты назад
Так масло все таки стоит 110 руб. за кг. или за литр??
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цирк

27 минут назад
масло по -85, так три дня назад было-8о- ЛИЦЕМЕРЫ-145 процентов
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Андрей

29 минут назад
Ну прям молодцы...ну прям горжусь. Прям сами...прям для людей.
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Народ

31 минуту назад
Держат за дураков.Люди бросайте город,переезжайте в деревню.
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