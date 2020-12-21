Пять липецких торговых сетей согласились сдерживать цены на сахар и масло

Сахар и масло в Липецке уже можно найти дешевле, чем установлено федеральным соглашением с производителями и торговыми сетями.

Как сообщает Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, к федеральному соглашению об установлении предельных цен на сахар-песок и масло подсолнечное уже присоединились пять липецких региональных торговых сетей.



- В ближайшее время к данному соглашению должны присоединиться все торговые предприятия области, - отмечают в управлении.



По данным мониторинга цен Агентством содействия развития торговой деятельности, все сетевые магазины, не дожидаясь 21 декабря, уже снизили розничные цены на сахар-песок и масло подсолнечное до рекомендуемого уровня, а ряд сетей еще ниже. Так, самый дешевый сахар-песок можно купить в Липецке по цене 43,99 рубля за килограмм, а масло подсолнечное - за 85 рублей за килограмм. Это даже дешевле, чем установлено федеральным соглашением: в целях стабилизации цен на указанные продукты Минпромторг России и Минсельхоз России заключили соглашения с товаропроизводителями и федеральными торговыми сетями об установлении предельных цен на сахар-песок для производителей – 36 рублей за килограмм (НДС), для розницы – 46 рублей за килограмм, на масло подсолнечное: для производителей – 95 рублей за килограмм, для розницы – 110 рублей за килограмм, договоренность будет действовать с 21 декабря текущего года до конца 1 квартала 2021 года.



Специалисты Агентства содействия развития торговой деятельности будут проводить ежедневный мониторинг цен и выходить в совместные рейды с работниками прокуратуры и Липецкого УФАС России.