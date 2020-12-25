Проспект Победы за 35 000 рублей в месяц ремонтировали гастарбайтеры-нелегалы

Суд оштрафовал организацию за привлечение к работам иностранцев без права на трудовую деятельность в Липецке. Рабочих привезли из Москвы на "ГАЗели", их работой руководил Рафик.

Октябрьский районный суд Липецка оштрафовал ООО «ТК «Руслан-1» за привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранных граждан, у которых отсутствует разрешение на работу в Липецке либо патент. Установлено, что компания пользовалась услугами как минимум шестерых мигрантов-нелегалов. Районный суд вынес шесть постановлений по по ч.1 ст. 18.15 КоАП РФ и оштрафовал ООО «ТК «Руслан-1» в общей сложности на 1 375 000 рублей.



- Граждане Узбекистана приехали в Россию в середине 2019 – начале 2020 года. Сначала работали на строительстве дорог в столице, затем ООО «ТК «Руслан-1» – компания, зарегистрированная в Москве, предложила им работу в Липецке. С нею был заключён муниципальный контракт по организации строительства, строительно-монтажных работ на проспекте Победы. Со слов мигрантов, им предложили заработную плату – 35 000 рублей в месяц. В Липецк рабочих перевезли на «Газели» и поселили в общежитии. Трудовых патентов в Липецке они не получали, - сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого областного суда.



Использование на большой липецкой стройке нелегальной рабочей силы вскрылось 28 июля 2020 года, когда сотрудники полиции патрулировали проспект Победы в Липецке. Там они и обнаружили граждан Узбекистана, у которых не оказалось разрешений либо патентов на работу. Один и рабочих на допросе рассказал следующее: «Примерно с 20 июня 2020 года, я и мои соотечественники около 08:00 каждое утро прибывали для работы на участок дороги на проспекте Победы, где нас встречал бригадир по имени Рафик, который определял конкретный участок для работы, ставил задачи и контролировал нашу работу».



- Свою вину в совершении административных правонарушений юридическое лицо полностью признало. Представители ООО «ТК «Руслан-1» обратились в Липецкий областной суд и просили снизить суммы наложенных штрафов, ссылаясь на тяжёлое материальное положение компании, а также на выполнение социально значимых работ по ремонту одной из главных магистралей города, - рассказали в пресс-службе. - Но Липецкий областной суд не нашёл оснований для снижения размера штрафов.



Установлено, что ООО «ТК «Руслан-1» и ранее привлекалось к ответственности за правонарушения в сфере миграционного законодательства. Сумма муниципального контракта по строительно-ремонтным работам проспекта Победы составляет более 943 миллионов рублей. Учитывая всё это, областной суд счёл назначенное наказание справедливым.



Жалобы ООО «ТК «Руслан-1» оставлены без удовлетворения. Постановления Октябрьского районного суда Липецка вступили в законную силу.