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Зарплата в России выросла везде кроме Липецка

19 1466
#зарплата #рост
Зарплата в России выросла везде кроме Липецка

Небольшой рост «съела» инфляция.

«Жителям крупнейших городов стали больше платить», - сообщает «Российская газета». «Даже низкая деловая активность и непростая ситуация на рынке труда не смогли остановить рост зарплат в стране. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года особенно существенный рост заработков оказался в больших городах на средних и крупных предприятиях.

По данным аналитиков компании FinExpertiza, среди 50 крупнейших российских городов наибольший рост реальных зарплат был зафиксирован в Севастополе - в среднем на 17,5 процента. Это с учетом инфляции. Реальная зарплата сократилась лишь в Липецке - на 2,2 процента.

Как отбирали кандидатов для рейтинга? В FinExpertiza пояснили, что определили 50 городов с численностью населения в диапазоне от Москвы до Брянска (около 13 миллионов до почти 403 тысяч человек). А данные по зарплатам на крупных и средних предприятиях брали в базах муниципалитетах. В итоге получилось, что «даже с поправкой на инфляцию зарплаты работников выросли в 49 из 50 крупнейших городов».

В ТОП-3 кроме Севастополя вошли Махачкала, где реальные зарплаты выросли на 7,5 процента и Хабаровск с 7,3 процента. На четвертом месте - Чебоксары.

На пятом - подмосковная Балашиха. Далее с небольшими отрывами в диапазоне плюс 5,79-5,16 процента следуют Томск, Москва, Красноярск, Пенза и Казань. Правда, если составлять рейтинг прироста по деньгами в номинальных зарплатах, а не по прибавке в процентах у реальных - картина будет несколько иная.

На первое место выходят москвичи: в июле - сентябре они стали получать в среднем на 8,16 тысячи рублей больше, чем годом ранее. Средние зарплаты в столичных крупных и средних предприятиях достигли 101 тысячи рублей «чистыми», то есть после вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

А вот Севастополь уже на втором месте: плюс 6,45 тысячи рублей. Номинальные зарплаты, которые люди получают на руки, выросли в среднем до 35,1 тысячи. Хабаровск остался на почетном третьем месте - прибавка в среднем составила 5,75 тысячи, а зарплаты поднялись до 56,3 тысячи.

На четвертом месте - Санкт-Петербург, на пятом - опять Балашиха. Зато вторая по процентам роста реальной зарплаты Махачкала заняла только десятое место: плюс 3,55 тысячи рублей - до 31,7 тысячи. Но в любом случае, у них рост. Как, впрочем, и у средней номинальной зарплаты в Липецке - 620 рублей. Но повышение потребительских цен «съело» этот прирост и вывело реальную зарплату в минус. То есть несмотря на увеличение средней зарплаты, выданной на руки, купить на нее в третьем квартале 2020-го можно было меньше, чем годом раньше», - пишет издание.

 
19 1466
#зарплата #рост

Комментарии (19)

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Депутат из администрации

4 минуты назад
Зарплата маленькая, хотелось бы чтобы прибавили, устал жить в нищите и покупать вертолеты
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Гость

14 минут назад
Москве и Крыму нужнее. А нам Лисин поможет...дыма побольше...и онкологии
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123

18 минут назад
Хлеб подорожал, коммуналка подорожала, проезд в автобусе подорожал, лекарства дорожают, и только зарплата остаётся на прежнем уровне.
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Липчанка

19 минут назад
В Липецке зарплаты умеют повышать: оклад прибавят на 100 руб., а интенсивку и премию снизят на 200 руб. Вот и все повышения зарплат. В Липецке умеют "химичить", в здравоохранении уже прокололись. А * и у всех остальных также.
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Липчанин

20 минут назад
Как есть, деревня Гадюкино
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Влад

26 минут назад
Мелочи какие...вот ракеты у нас лучше американских, и олимпиада у нас лучше всех.
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Много ников

26 минут назад
Работаю на предприятии. Зарплата за смену около 1500 тыс р, если один день пропускаешь, то вычитают около 3000 тыс руб,
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lugov

31 минуту назад
стабильность!
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эстет

32 минуты назад
У нас зарплата уже была выше,чем в других регионах.
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Позор

33 минуты назад
Ну что вы пристали со своими зарплатами...5000 получили? Рывок увидели? И на масло вам ВВП скидку сделал с 70 до 100... носите маски...
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