Общество
сегодня, 08:24
Зарплата в России выросла везде кроме Липецка
Небольшой рост «съела» инфляция.
«Жителям крупнейших городов стали больше платить», - сообщает «Российская газета». «Даже низкая деловая активность и непростая ситуация на рынке труда не смогли остановить рост зарплат в стране. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года особенно существенный рост заработков оказался в больших городах на средних и крупных предприятиях.
По данным аналитиков компании FinExpertiza, среди 50 крупнейших российских городов наибольший рост реальных зарплат был зафиксирован в Севастополе - в среднем на 17,5 процента. Это с учетом инфляции. Реальная зарплата сократилась лишь в Липецке - на 2,2 процента.
Как отбирали кандидатов для рейтинга? В FinExpertiza пояснили, что определили 50 городов с численностью населения в диапазоне от Москвы до Брянска (около 13 миллионов до почти 403 тысяч человек). А данные по зарплатам на крупных и средних предприятиях брали в базах муниципалитетах. В итоге получилось, что «даже с поправкой на инфляцию зарплаты работников выросли в 49 из 50 крупнейших городов».
В ТОП-3 кроме Севастополя вошли Махачкала, где реальные зарплаты выросли на 7,5 процента и Хабаровск с 7,3 процента. На четвертом месте - Чебоксары.
На пятом - подмосковная Балашиха. Далее с небольшими отрывами в диапазоне плюс 5,79-5,16 процента следуют Томск, Москва, Красноярск, Пенза и Казань. Правда, если составлять рейтинг прироста по деньгами в номинальных зарплатах, а не по прибавке в процентах у реальных - картина будет несколько иная.
На первое место выходят москвичи: в июле - сентябре они стали получать в среднем на 8,16 тысячи рублей больше, чем годом ранее. Средние зарплаты в столичных крупных и средних предприятиях достигли 101 тысячи рублей «чистыми», то есть после вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
А вот Севастополь уже на втором месте: плюс 6,45 тысячи рублей. Номинальные зарплаты, которые люди получают на руки, выросли в среднем до 35,1 тысячи. Хабаровск остался на почетном третьем месте - прибавка в среднем составила 5,75 тысячи, а зарплаты поднялись до 56,3 тысячи.
На четвертом месте - Санкт-Петербург, на пятом - опять Балашиха. Зато вторая по процентам роста реальной зарплаты Махачкала заняла только десятое место: плюс 3,55 тысячи рублей - до 31,7 тысячи. Но в любом случае, у них рост. Как, впрочем, и у средней номинальной зарплаты в Липецке - 620 рублей. Но повышение потребительских цен «съело» этот прирост и вывело реальную зарплату в минус. То есть несмотря на увеличение средней зарплаты, выданной на руки, купить на нее в третьем квартале 2020-го можно было меньше, чем годом раньше», - пишет издание.
По данным аналитиков компании FinExpertiza, среди 50 крупнейших российских городов наибольший рост реальных зарплат был зафиксирован в Севастополе - в среднем на 17,5 процента. Это с учетом инфляции. Реальная зарплата сократилась лишь в Липецке - на 2,2 процента.
Как отбирали кандидатов для рейтинга? В FinExpertiza пояснили, что определили 50 городов с численностью населения в диапазоне от Москвы до Брянска (около 13 миллионов до почти 403 тысяч человек). А данные по зарплатам на крупных и средних предприятиях брали в базах муниципалитетах. В итоге получилось, что «даже с поправкой на инфляцию зарплаты работников выросли в 49 из 50 крупнейших городов».
В ТОП-3 кроме Севастополя вошли Махачкала, где реальные зарплаты выросли на 7,5 процента и Хабаровск с 7,3 процента. На четвертом месте - Чебоксары.
На пятом - подмосковная Балашиха. Далее с небольшими отрывами в диапазоне плюс 5,79-5,16 процента следуют Томск, Москва, Красноярск, Пенза и Казань. Правда, если составлять рейтинг прироста по деньгами в номинальных зарплатах, а не по прибавке в процентах у реальных - картина будет несколько иная.
На первое место выходят москвичи: в июле - сентябре они стали получать в среднем на 8,16 тысячи рублей больше, чем годом ранее. Средние зарплаты в столичных крупных и средних предприятиях достигли 101 тысячи рублей «чистыми», то есть после вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
А вот Севастополь уже на втором месте: плюс 6,45 тысячи рублей. Номинальные зарплаты, которые люди получают на руки, выросли в среднем до 35,1 тысячи. Хабаровск остался на почетном третьем месте - прибавка в среднем составила 5,75 тысячи, а зарплаты поднялись до 56,3 тысячи.
На четвертом месте - Санкт-Петербург, на пятом - опять Балашиха. Зато вторая по процентам роста реальной зарплаты Махачкала заняла только десятое место: плюс 3,55 тысячи рублей - до 31,7 тысячи. Но в любом случае, у них рост. Как, впрочем, и у средней номинальной зарплаты в Липецке - 620 рублей. Но повышение потребительских цен «съело» этот прирост и вывело реальную зарплату в минус. То есть несмотря на увеличение средней зарплаты, выданной на руки, купить на нее в третьем квартале 2020-го можно было меньше, чем годом раньше», - пишет издание.
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