В Липецкой области 31 декабря выходным днем не станет

Глава области считает такие решения популизмом.



Власти уже шести российских регионов приняли решение сделать 31 декабря этого года выходным днем, с переносом рабочего дня на другие предновогодние даты. В этом списке Карачаево-Черкесия, Крым, Севастополь, Томская, Псковская и Кировская области.



- Будет ли принято такое решение в Липецкой области, - спросили мы у главы региона Игоря Артамонова.



- Нет, - ответил губернатор. – Подобные решения я считаю популизмом, к тому же, 31 декабря и так мало кто работает.

