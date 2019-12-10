Общество

33 минуты назад

В Липецкой области 31 декабря выходным днем не станет

4 300
#выходной день
В Липецкой области 31 декабря выходным днем не станет

Глава области считает такие решения популизмом.

Власти уже шести российских регионов приняли решение сделать 31 декабря этого года выходным днем, с переносом рабочего дня на другие предновогодние даты. В этом списке  Карачаево-Черкесия, Крым, Севастополь, Томская, Псковская и Кировская области.

- Будет ли принято такое решение в Липецкой области, - спросили мы у главы региона Игоря Артамонова.

- Нет, - ответил губернатор. – Подобные решения я считаю популизмом, к тому же, 31 декабря и так мало кто работает.
4 300
#выходной день

Комментарии (4)

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Юрок Алтушок.

1 минуту назад
И это правильно, рабы должны пахать. А сам он в пятницу я 27 числа на самолете улетит в мюнхен в свою квартиру, будет попивать пивко на новый год.
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Серый

8 минут назад
Правильно ,все равно работают до обеда, а так пришлось бы в субботу целый день работать.
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нет-

9 минут назад
Сами знаете, чей это ответ!)
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я

13 минут назад
с чего бы это будний день(вторник) мало кто работает
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