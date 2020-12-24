Общество

сегодня, 15:50

Движение по Баумана откроют в ночь с пятницы на субботу

13 1373
4
Движение по Баумана откроют в ночь с пятницы на субботу

Реконструкция магистрали завершена

Улицу Баумана для личного и общественного транспорта планируют открыть в ночь с 25 на 26 декабря, сообщили в администрации Липецка.

Подрядчик выполнил практически все требования по обеспечению безопасности пешеходов – осталось установить порядка 100 метров ограждения и остеклить остановочные павильоны. На проезжую часть нанесли разметку, также на объекте установили необходимые дорожные знаки и светофоры. Согласно проекту, они появились в районе школы №41, а также на пересечениях Баумана с переулком Космическим и улицей Пожарского. Помимо этого, на всем протяжении реконструируемого участка установили четыре остановочных павильона.

Стоит отметить, что вместе с открытием магистрали для личного транспорта, на улицу Баумана вернется и общественный. Планируется, что с 26 декабря маршруты №№12, 24, 24А, 33, 39, 44, 324 и 352 снова начнут ходить по привычным схемам, действовавшим до начала реконструкции. При этом перевозка пассажиров будет осуществляться и по маршруту №2 «Ж/д вокзал – ул. Доменщиков». Работа временных маршрутов №90 «Чаплыгинское шоссе – А/с «Сокол» и №324К «А/с «Сокол» - Чаплыгинское шоссе» будет прекращена. Однако, в целях улучшения транспортного обслуживания населения, будет увеличен выпуск на маршрутах №24 «п. Сырский рудник – Чаплыгинское шоссе», № 24А «п. Сырский Рудник – ул. Космонавтов – Чаплыгинское шоссе» и №33 «Чаплыгинское шоссе – 3 участок ЛТЗ».

 Подробную информацию о расписании движения городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82. Время отправления автобусов по маршрутам от конечных пунктов размещено на официальных сайтах департамента транспорта www.deptrans48.ru и МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru

Как известно, для проведения работ по реконструкции участок магистрали от Заводской площади до трассы «Орел-Тамбов» протяженностью 1,6 км перекрыли в ночь с 30 апреля на 1 мая. В рамках контракта стоимостью свыше 195 миллионов рублей здесь расширили проезжую часть до четырех полос, заменили сети связи, водо-, электро- и газоснабжения, а также канализации. Кроме того, рабочие обустроили пешеходные зоны протяженностью около трех километров, заменили опоры освещения, а также заасфальтировали кольцо рядом с выездом на Тамбовскую трассу и второстепенную дорогу от улицы Карбышева до дома 4а по улице Кочеткова.
13 1373
4

Комментарии (13)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

роя

15 минут назад
Да что за люди-комментаторы? Нанятые нытики и обгаживатели что ли? Хорошая новость - радостная, а тут одно нытьё!
ответить

МестныйЯ

18 минут назад
Возникаю сомнения, еле продрался в Вашем словоизлиянии)) До полного счастья (раз уж "пунктуацию" вааще низнаим) нужно было все сплошным текстом, без интервала написать - эффект тот же был бы))))) Будем надеяться, что "по плану" всё у них получится. Задолбало уже круголями кататься!
ответить

Евгений

23 минуты назад
на 33 маршруте нам уже лет 5 улучшают выпуск автобусов только как-то незаметили как ходил 33 маршрут редко так и ходит по утрам душиловка.
ответить

Ссёлки

23 минуты назад
А какие рейсы № 39 и № 44 теперь будут ходить до Центрального рынка? Когда будет готово новое расписание по этим маршрутам?
ответить

indezit

27 минут назад
Позорище
ответить

Возникаю сомнения

37 минут назад
Сомневаюсь что что-то кординально изменится с интервалами автобуса №24 в связи с продлением до Чаплыг Шоссе на маршрут точно добавят 1-2 автобуса иначе в противном случае интервал ожидания будет достигать целого часа но общий интервал скорее всего так и останется на уровне 30 а то и 40 мин ведь автобусы поедут дальше.Заметил что почему-то именно для данного маршрута не создается достойная конкуренция не кто не спорит что маршруты №24 и №324 сильно схожи но почему люди должны ждать 24 автобус так долго? у нас все автобусы сильно дублируют друг друга но у всех есть достойная конкуренция а 324 практически в * следует 24 как призрак ходит очень редко.
ответить

Фокс

38 минут назад
Как раз в эту ночь дорогу заметёт снегом, чтоб горлопаны не орали про качество, под снегопад обычно в старину лихие люди воровали
ответить

Д

44 минуты назад
Как-то неуверенно: что за "...планируют открыть..." Как будто все само по себе там происходит. Кто там руководит всем этим? Волшебного пинка не хватает.
ответить

Варавва

45 минут назад
очередной ночной сабантуй? что за идея в ночь открывать трассы? чинуши спят до обеда ???
ответить

Липчанин

49 минут назад
надеюсь новое расписание на вых дни установят взарание.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

#жильё #строительство
В Новом году новоселье справят 793 жильца аварийного жилья

5 минут назад

Общество
Школу в Грязях будут строить липчане
#строительство #школа
4
Школу в Грязях будут строить липчане

сегодня, 14:19

Общество
Большинство липецких магазинов увеличит время работы
#торговля #Новый год
16
Большинство липецких магазинов увеличит время работы

сегодня, 13:07

Общество
Деятельность шести липецких предприятий приостановили из-за отсутствия антикоронавирусных мер
#коронавирус
5
Деятельность шести липецких предприятий приостановили из-за отсутствия антикоронавирусных мер

сегодня, 12:45

Общество
Дмитрий Аверов: «Елец должен стать современным городом»
#Дмитрий Аверов #нацпроекты
8
Дмитрий Аверов: «Елец должен стать современным городом»

сегодня, 12:36

Общество
Водители запутались в движении из-за нового моста у Новой Жизни
#мост #дорожное движение
23
Водители запутались в движении из-за нового моста у Новой Жизни

сегодня, 12:35

Общество